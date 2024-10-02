أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة"، اليوم عن إطلاق مبيعات مشروع لامار العقاري السكني الفاخر، والذي يقع على الواجهة البحرية في منطقة شاطئ الراحة، ويتضمن المشروع شققاً جاهزة للسكن بالقرب من جزيرة أبوظبي.

يتميز مشروع لامار بإطلالة خلابة واستثنائية على شاطئ الراحة، تمتد على مساحة 300 متر تقريباً على الواجهة البحرية ويتألف من أربعة أبراج سكنية ترتكز على منصة مشتركة، موفراً بذلك مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية ذات المساحات العصرية والواسعة‏.

يتيح المشروع شققاً سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، بالإضافة إلى الدوبلكس والتاون هاوس، المصممة بدقة ‏متناهية لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية‏. كما يوفر المشروع لسكانه مجموعة من المرافق المتميزة، بما في ذلك مساحات خضراء للاسترخاء، ومناطق خارجية مخصصة للشواء بالإضافة إلى مسبح رائع.

وبهذه المناسبة، قالت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة": "يُلبي مشروع لامار الاحتياجات الحالية للسوق العقاري من خلال توفير وحدات سكنية جاهزة بأسعار جذابة ومساحات واسعة وتصاميم استثنائية تضمن للمستثمرين والمشترين المحتملين الراحة مع سهولة الوصول إلى أهم المعالم الرئيسية والمرافق العالمية.”

يُقدّم مشروع لامار في منطقة شاطئ الراحة بيئة مثالية للحياة العائلية الراقية، حيث يضم مجموعة من الصالات الرياضية المجهزة بأفضل المعدات، ومناطق لعب خارجية وغرفة ألعاب داخلية للأطفال، مع ممر مباشرٍ إلى الممشى الخلاب على الواجهة البحرية، حيث يجمع المشروع بين الراحة والسهولة ونمط الحياة الجذاب.

ويتميز مشروع لامار بموقع استراتيجي قريب من أهم طرق المواصلات السريعة التي تربط أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أهم المعالم الرئيسية والترفيهية العالمية في جزيرة ياس، كما يقع على بُعد 10 دقائق بالسيارة من مطار زايد الدولي.

تجدر الإشارة الى ان مشروع لامار يتيح فرصة مثالية بأسعار تنافسية جذابة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الراغبين في التملك والمستثمرين.

حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة هي شركة استثمارية قابضة سريعة النمو مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم إثمار الدولية القابضة بتعزيز دورها في نمو اقتصاد الدولة وتقديم قيمة مستدامة وعوائد استثنائية لمستثمريها من خلال محفظة متنوعة وتعاون استراتيجي بنّاء.

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