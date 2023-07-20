التزاماً برؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز وتنمية قطاع السياحة بإمارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. ونيرفانا القابضة، الشركتان الرائدتان اللتان تتخذا من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ استراتيجي على حصة في شركة نيرفانا القابضة.

ويهدف هذا الاستحواذ في المقام الأول لتعزيز مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة بكافة أنواعها وتنمية الاستثمار السياحي والأنشطة السياحية في العاصمة أبوظبي لجعلها مقصداً سياحياً متكاملاً، وذلك من خلال العمل على تنفيذ وتفعيل مشاريع وخطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل مؤثر وفعّال في المشهد السياحي، واضعين نصب الأعين رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز وتنمية قطاع السياحة بأبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو وربحية استثنائية، حيث طورت محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة، في حين تحتل نيرفانا مكانة بارزة في قطاعي السياحة والضيافة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع سجل حافل بالنجاحات والعديد من الفروع داخل الدولة وخارجها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، قائلاً: "يُسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على حصة استراتيجية في نيرفانا، حيث تأتي كخطوة هامة وأساسية في تعزيز قطاع السياحة بإمارة أبوظبي وتثني على خطط الشركة المستقبلية، وهو ما سينعكس بشكل ملحوظ في العديد من المشاريع في هذا القطاع مساهماً بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الوطني، ويساعد في خلق فرص عمل للشباب الإماراتي ضمن القطاع السياحي مُعززاً بذلك التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الجبيلي: "نؤكد على التزامنا بدور محوري يُعزز الوصول لبيئة استثمارية رائدة للعديد من القطاعات، مستفيدين من الخبرة الكبيرة والطويلة لـ "نيرفانا"، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة للتواجد في السوق العالمية، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية التي توفرها".

من جهته، تحدث علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة، عن هذا الاستحواذ، فقال: "يُلهمنا النجاح الذي حققته نيرفانا خلال الأعوام الأخيرة نحو السعي لمزيد من الإنجازات، وعليه نُعلن اليوم عن استحواذ إي أي أتش على حصة في شركة نيرفانا، حيث يمثل هذا سعينا لترجمة أهدافنا المشتركة لرسم ملامح القطاع خلال المرحلة المقبلة ويعزز كذلك مكانتنا في القطاع، ولاسيما مع الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة في جعل العاصمة أبوظبي إحدى أبرز الوجهات السياحية عالمياً".

وأضاف العلي: "لسنوات عده وحتى حينه، تتصدر نيرفانا من خلال كياناتها التابعة المشهد السياحي في العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أبرز مقدمي خدمات إدارة السفر والسياحة للأفراد والشركات والجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. وحققت نيرفانا العديد من الإنجازات والنجاحات الكبيرة خلال سنوات من العمل، مستندة إلى فريق عمل محترف ومؤمن بدوره في توفير خدمات سياحية استثنائية وفريدة. نسعد اليوم بهذه الخطوة الهامة مع إي أي أتش، ونعلن من خلالها عن بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل مزيداً من الإنجازات والنجاحات لقطاع السياحة".

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حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ.

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في ستة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح.

تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها.

تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com

حول نيرفانا القابضة

تتمتع نيرفانا بخبرة واسعة في مجالات السفر والسياحة والضيافة بجميع أنواعها إلى جانب جميع الخدمات اللوجستية ذات الصلة بما في ذلك خدمات إدارة الفعاليات والمعارض وإدارة المؤتمرات، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. حيث تتكون شركة نيرفانا من أربعة (4) كيانات رئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أكثر من عشرين (20) فرعاً و كيانات تابعة لشركات المجموعة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ، جميعها متخصص في تقديم حلول مبتكرة علي أعلى مستوى لإدارة عمليات السفر و السياحة للأفراد أو الشركات إلي جانب خدمات إدارة الفعاليات ، المعارض و المؤتمرات و أبرزها شركات (نيرفانا للسفر والسياحة) و (نيرفانا حول العالم) و (نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية) و(نيرفانا غلوبال ترافيل).