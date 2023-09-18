مؤكدة التزامها بتعزيز تواجدها في قطاع الرعاية الصحية من خلال شركتها "هيلث بلاس القابضة"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة في مجموعة صيدلية العين، كأولى استثمارات شركة "هيلث بلاس القابضة"، التابعة لـ إي أي أتش والتي تُمثل ذراعها الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية، وجزء من رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

وتُعد مجموعة صيدلية العين واحدة من أفضل مزودي الخدمات الصحيّة والصيدليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُمثل هذه الخطوة الاستراتيجية نقطة تحول هامة لـ إي أي أتش، تسعى من خلالها إلى تنويع وتعزيز التزامها بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية عن طريق الشركة التابعة لها "هيلث بلاس القابضة".

وتُعتبر مجموعة صيدلية العين من الشركات الرائدة لأكثر من أربعة عقود، حازت على اعتراف واسع النطاق كمزود رائد للخدمات الصحيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، قائلاً: "يُمثل استحواذنا على حصة في مجموعة صيدلية العين خطوةً هامة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز وجودنا في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا في ضرورة تنويع مصادر الاستثمار، بهدف توفير قيمة إضافية ومستدامة للمستثمرين تحقق أفضل العوائد لهم، لذلك فإن شركة "هيلث بلاس القابضة" ستركز عملها في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الصيدليات والمستشفيات والعيادات، بالإضافة لمختلف مجالات هذا القطاع".

وبدوره، قال الدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين، معلقاً على الاستحواذ: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع إي أي أتش، حيث ستفتح لنا آفاقاً جديدة للنمو والتطوير، وتُمكننا من دون شك من تقديم خدمات أكثر شمولية في قطاع الرعاية الصحية لعملائنا، وتحقيق دور أكبر وأكثر فعالية في المشهد الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ويُجسد هذا الاستثمار الاستراتيجي لـ إي أي أتش في مجموعة صيدلية العين التزامها باختيار الفرص التي تتماشى مع رؤيتها في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتوسيع محفظة استثماراتها لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، والتي تُساهم من خلال عملها في دفع الاقتصاد في الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.

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حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ.

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من أربعين شركة ناجحة في سبعة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com

حول مجموعة صيدلية العين

مجموعة صيدلية العين كانت وماتزال تتربّع على سلّم الريّادة بين أفضل مزودي الخدمات الصحيّة والصيدليات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يزيد على 4 عقود. مع أكثر من 55 فرعاً يقدمون خدمات الرعاية الصحيّة لما يزيد عن 5000 عميلٍ يومياً عبر الدولة فإن مجموعة صيدلية العين قد حققت قفزات ونجاحاتٍ معتبرة في مجالات الأدوية والخدمات الصيدلانية والتجارية. ولتبقى عند مستوى تطلعات عملائها في تقديم خدماتٍ بمعاييرَ عالميّة، مجموعة صيدلية العين تولي اهتماماً خاصاً بتزويد موظفيها بالتدريب والتأهيل اللازمين لضمان رعايةٍ على أعلى المستويات. بالإضافة لذلك، توفّر مجموعة صيدلية العين أكثر من 30.000 صنفٍ دوائي ومنتجات أخرى لدعم متطلبات عملائها وتقديم رعايةٍ توافق احتياجات كل عميلٍ على حدىً.