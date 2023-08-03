أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. "إي أي أتش" وجيوان القابضة "جيوان"، الشركتان الرائدتان اللتان تتخذا من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ استراتيجي على حصة في شركة جيوان. وتهدف عملية الاستحواذ للتنويع والتوسع في القطاعات التي تستثمر فيها إي أي أتش، مستلهمة في ذلك من الرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية في العاصمة، وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو وربحية استثنائية، حيث طورت محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة، في حين تبرز جيوان كشركة رائدة تتنوع أعمالها في قطاعات عدة أبرزها التطوير العقاري والتجارة العامة والضيافة والسياحة والسفر وإدارة المطاعم والتكنولوجيا الزراعية، مع سجل حافل بالإنجازات والعديد من المشاريع الناجحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، قائلاً: "نُعلن اليوم عن استحواذ استراتيجي في جيوان، وهي خطوة تعزز رؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى تماماً مع خططنا الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تنصب في مصلحة مستثمرينا. ستُتيح هذه الشراكة الفرصة أمامنا للاستثمار في قطاعات جديدة، الأمر الذي سينعكس في المشاريع المشتركة القادمة مع جيوان، والتي ستُساهم برفد السوق بفرص عمل جديدة ضمن قطاعات حيوية، تؤثر بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الجبيلي: "نؤكد على الدور الأساسي لـ إي أي أتش والذي يتمحور حول ضرورة الوصول لبيئة استثمارية رائدة في العديد من القطاعات، مستفيدين من خبرة جيوان الطويلة في هذه القطاعات، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة لإطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المختلفة التي سنقوم بها".

من جهته، تحدث علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان القابضة، عن هذا الاستحواذ، فقال: "تمتلك جيوان سجلاً حافلاً من الإنجازات والعمليات الناجحة في العديد من القطاعات الحيوية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أسس لمزيد من التوسع من خلال عملية الاستحواذ من قبل إي أي أتش، وهذا ينسجم مع رؤيتنا المشتركة في العمل على مشاريع واستثمارات جديدة، تتناسب مع التطور الكبير الحاصل في الاقتصاد الإماراتي، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتحقيق مزيد من الازدهار للعاصمة أبوظبي".

وأضاف العلي: "تُمثل جيوان واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاعات حيوية ومنتجة، واستطعنا خلال سنوات تحقيق العديد من المشاريع الناجحة، معتمدين في ذلك على توافر خطط طموحة وشركاء جديين، بالإضافة لفريق عمل كفؤ ومحترف. نسعد اليوم بهذه الخطوة الهامة مع إي أي أتش، ونعلن من خلالها عن بدء مرحلة جديدة ستحمل مزيداً من الإنجازات والنجاحات للقطاعات التي سنتواجد فيها معاً في المستقبل".

#بياناتشركات

- انتهى -

حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ.

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في ستة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com

حول جيوان القابضة

تمثل جيوان القابضة شركة استثمارية تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتمارس أنشطة متنوعة عبر مختلف القطاعات. حيث تستغل الشركة رؤية أبوظبي الطموحة لعام 2030، التي تؤكد على أهداف أساسية مثل التنويع الاقتصادي وروح ريادة الأعمال والابتكار والقدرة التنافسية والأداء عالمي المستوى. ومع ذلك تعتبر جيوان القابضة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة مجرد نقطة انطلاق، فهي تفخر بالفعل بتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، وتعتزم متابعة التوسع العالمي بقوة في السنوات القادمة.