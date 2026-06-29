أبوظبي : أعلنت "إي آند الإمارات" وشركة "الدار" عن توقيع شراكة استراتيجية لتقديم عروض حصرية لخدمات الاتصال المنزلي لسكان مشاريع "الدار" في أبوظبي ودبي.

وتجمع هذه الشراكة بين المجتمعات السكنية الرائدة التابعة لشركة "الدار" وخدمات الاتصال المتميزة عبر الألياف الضوئية من "إي آند الإمارات"، بما يدعم أسلوب حياة أكثر ذكاءً واتصالاً. وسيحصل سكان مشاريع "الدار" كجزء من المرحلة الأولى على خصومات خاصة على باقات منزلية مختارة. ويساهم هذا العرض في جعل خدمات الإنترنت الموثوقة وعالية السرعة وخدمات الترفيه التلفزيوني أكثر سهولةً وتوافراً، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان للحصول على تجارب رقمية سلسة، مثل العمل عن بُعد والبث الترفيهي والألعاب الإلكترونية.

يمثل هذا التعاون بدايةً لشراكة طويلة الأمد، فمن المقرر إطلاق المرحلة الثانية التي ستتضمن تقديم حلول أوسع للحياة الذكية، تشمل أنظمة أتمتة المنازل المتطورة والخدمات الرقمية عبر مجتمعات "الدار" السكنية. وسيسهم ذلك في تعزيز نمط حياة أكثر اتصالاً وراحة، ويضيف قيمة إضافية لتجربة السكان في مختلف مجتمعات "الدار".

وقال أحمد جوكان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "إي آند الإمارات": «تجسد شراكتنا مع "الدار" تطلعات وتوقعات السكان في المجتمعات السكنية عالمية المستوى، فهي ستوفر اتصالاً سلساً وخيارات ترفيهية متميزة وقيمة مضافة حصرية للسكان. ومن خلال تعاون "إي آند الإمارات" مع شركة "الدار"، نرتقي اليوم بمعايير الحياة المتصلة، ونرسي في الوقت ذاته الأسس والبنية التحتية لمنازل المستقبل الذكية.»

من جهته، قال هاري نقشبندي، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في "الدار": «لقد أرست دولة الإمارات معياراً عالمياً في مجال الابتكار الرقمي، لذا يتوقع السكان أن تعكس منازلهم ومجتمعاتهم هذا المستوى المتقدم. تمثل شراكتنا مع "إي آند الإمارات" امتداداً طبيعياً لالتزام "الدار" بدمج الحلول الذكية والسلسة في تفاصيل الحياة اليومية. كما نحرص على ضمان أن يكون مفهوم الحياة في مجتمعات "الدار" مقترناً بالوصول إلى أفضل ما يقدمه العالم الرقمي، بدايةً من الاتصال فائق السرعة إلى خدمات المنازل الذكية المتقدمة.»

ويتيح هذا العرض لسكان مشاريع "الدار" الاختيار من بين باقات منزلية مختارة تشمل:

Ultra Starter : خدمة إنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة 500 ميجابت في الثانية، تتم ترقيتها إلى 1 جيجابت في الثانية خلال فترة العرض الترويجي، إضافةً إلى أكثر من 180 قناة تلفزيونية أساسية، مع خصم بنسبة 10% حصرياً لسكان مشاريع "الدار".

: خدمة إنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة 500 ميجابت في الثانية، تتم ترقيتها إلى 1 جيجابت في الثانية خلال فترة العرض الترويجي، إضافةً إلى أكثر من 180 قناة تلفزيونية أساسية، مع خصم بنسبة 10% حصرياً لسكان مشاريع "الدار". Neo Home : خدمة إنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة 1 جيجابت في الثانية وأكثر من 200 قناة تلفزيونية أساسية، مع خصم بنسبة 5% حصرياً لسكان مشاريع "الدار".

: خدمة إنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة 1 جيجابت في الثانية وأكثر من 200 قناة تلفزيونية أساسية، مع خصم بنسبة 5% حصرياً لسكان مشاريع "الدار". Neo Fusion: خدمة إنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة 1 جيجابت في الثانية وأكثر من 500 قناة تلفزيونية متميزة ورياضية، مع خصم بنسبة 10% حصرياً لسكان مشاريع "الدار".

ويمكن لسكان مشاريع "الدار" الاستفادة من عروض "إي آند" الحصرية بسهولة عبر تطبيق "الدار" على الهواتف المتحركة، والاطلاع على الباقات المتاحة والاشتراك فيها.

mediaoffice@eand.com

حول "إي آند الإمارات":

تُعد "إي آند الإمارات" شركة رائدة في قطاع الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتمكين الرقمي، حيث تستند إلى خمسة عقود من الريادة في قطاع الشبكات لتقديم خدمات اتصال آمنة وعالية الأداء، إلى جانب ابتكارات تركّز على تلبية احتياجات الأفراد والمنازل والشركات والجهات الحكومية.

وتجمع الشركة بين خدمات الاتصال الثابت والمحمول والمنصات الرقمية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وخدمات الترفيه. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تُسهم "إي آند الإمارات" في إثراء الحياة اليومية وتعزيز أداء الأعمال، فضلاً عن دورها في تمكين المؤسسات من العمل بمرونة وكفاءة وقدرة أكبر على التكيّف.

تدعم "إي آند الإمارات" الاقتصاد الرقمي للدولة من خلال تمكين المجتمعات الذكية والصناعات المتصلة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل. وبالتوازي مع تركيزها على تجربة المتعاملين وتبنّي التقنيات الحديثة وتحقيق قيمة مستدامة، تواصل "إي آند الإمارات" تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من الازدهار في عالم رقمي متسارع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: eand.ae/en.

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