دبي، الإمارات العربية المتحدة، نالت "إي آند" e& تقديراً من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) من خلال برنامج التميز في المشتريات، وذلك تقديراً لجهودها في تطوير منظومة مشتريات أكثر كفاءة ومرونة وارتباطاً بأفضل الممارسات العالمية. ويعكس هذا الإنجاز التقدم الذي حققته المجموعة في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة العمليات، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر عبر وظائف المشتريات لديها.

ويُعد برنامج التميز في المشتريات التابع لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد أحد أبرز برامج التقييم المؤسسي المتخصصة في هذا المجال، إذ يوفر تقييماً مستقلاً لقدرات المشتريات وفق معايير عالمية معترف بها. ويساعد البرنامج المؤسسات على قياس مستوى نضج وظائف المشتريات، وتحديد فرص التحسين، ووضع خارطة طريق واضحة لتطوير الأداء وتعزيز الأثر المؤسسي على المدى الطويل.

ومن خلال مشاركتها في البرنامج، واصلت "إي آند" تطوير قدراتها في مجال المشتريات، بما يدعم نهجها الاستراتيجي في الحوكمة، والتعاون مع الموردين، وإدارة المخاطر، وتحقيق القيمة.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "إي آند": "لم يعد التحول الرقمي خياراً، بل أصبح ضرورة حتمية لتجاوز الأساليب التقليدية وتبني طرق عمل أكثر كفاءة. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، نُمكّن مفاوضينا الموهوبين من تكريس المزيد من الوقت لنقاط قوتهم الأساسية، بما يعزز القيمة المضافة للمؤسسة ويدعم قدرتنا على تحقيق نتائج أكثر تأثيراً."

كما أشاد مرشد بمرونة فريق المشتريات وقدرته على التكيف تحت قيادة سعيد الزرعوني، مؤكداً أهمية هذا الدور في تعزيز كفاءة العمليات ودعم مسيرة التطوير المستمر داخل المجموعة.

ومن جانبه، قال سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة "إي آند": "تلعب المشتريات في ’إي آند‘ دوراً محورياً في تمكين الابتكار، ودعم التميز التشغيلي، وخلق قيمة طويلة الأمد عبر مختلف أعمالنا. وقد أتاحت لنا المشاركة في برنامج CIPS للتميز في المشتريات تقييماً مستقلاً وقيّماً لقدراتنا، وساعدتنا في تحديد فرص إضافية لمواصلة تطوير وتعزيز وظيفة المشتريات لدينا. ونحن نعتز بهذا التقدير، ونواصل تركيزنا على تقديم خدمات مشتريات عالمية المستوى تدعم طموحاتنا التجارية الأوسع."

وأضاف سام أشامبونج، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد تشارترد للمشتريات والتوريد: "يسعدنا تكريم ’إي آند‘ من خلال برنامج التميز في المشتريات التابع لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد. فالمؤسسات التي تستثمر في التميز في المشتريات إنما تستثمر في تعزيز عملية صنع القرار، وتحسين التعاون مع الموردين، وبناء القدرات طويلة الأجل اللازمة لدعم نجاح الأعمال المستدام. ويُظهر التزام ’إي آند‘ بالتميز الدور المهم الذي تؤديه المشتريات في دعم الأداء المؤسسي، وتعزيز المرونة، وتحقيق النجاح على المدى الطويل."

ويقيّم برنامج التميز في المشتريات التابع لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد المؤسسات في مجالات رئيسية تشمل استراتيجية المشتريات، والحوكمة، والقيادة، وإدارة علاقات الموردين، والاستدامة، وإدارة المخاطر، وتحقيق القيمة. ويدعم هذا الإطار المعترف به دولياً المؤسسات في ترسيخ أفضل الممارسات، وتحقيق تحسينات ملموسة في أداء المشتريات، وبناء وظائف مشتريات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على دعم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

فريق الإعلام في معهد تشارترد للمشتريات والتوريد

ناتالي غلورني

البريد الإلكتروني: natalie@jolachudy.net

شيلا توبياس

البريد الإلكتروني: sheila@jolachudy.net

حساب شبكات التواصل الاجتماعي: @CIPSMENA

www.cips.org

نبذه عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS):

CIPS، الاختصار لاسم معهد تشارترد للمشتريات والتوريد. وهو منظمةٌ عالميةٌ قائمةٌ على العضوية، ونقود التغيير الإيجابي في مهنتنا. نحن الصوت والمعيار، ونُحدد ونُعزز أفضل الممارسات في جميع مجالات عملنا.

بصفتنا الجهة المانحة للجوائز في هذه المهنة، نقدم الريادة في التعليم والتدريب، ونساعد المهنيين على تحقيق طموحاتهم. نحن نوفر رؤى ومعلومات وأدوات قيّمة، ونعمل على تمكين الأعضاء من تطوير أفضل ممارساتهم، ودعم بناء القدرات داخل المؤسسات. كما نجري تحقيقات، ونحلل الأخطاء، ونوفر التدريب. من خلال جميع أنشطتنا، نساهم في بناء مجتمع متكامل، شبكة عالمية من الخبراء تُمكّن قطاعي المشتريات والتوريد من ازدهار مجتمعاتنا.

نحن شبكة عالمية من المهنيين نُعزز المشتريات والتوريد لتمكين المجتمعات من التقدّم والازدهار.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cips.org.

نبذة عن "إي آند" e&:

"إي آند" e&، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (EAND)، هي مجموعة عالمية متخصصة في التكنولوجيا، تلتزم بدعم التحول الرقمي وصياغة مستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً في 38 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومنذ تأسيسها في أبوظبي عام 1976، رسّخت المجموعة مكانتها كإحدى أبرز الشركات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مستندةً إلى خبرة تمتد لنحو خمسة عقود في تقديم حلول رقمية متقدمة تعزز القيمة وتدعم مسارات النمو والتقدم.

وتوفر "إي آند" للشركات والحكومات بنية تحتية رقمية حيوية تشمل المنصات السحابية السيادية، ومراكز البيانات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد على معالجة التحديات المعقدة وتسريع وتيرة التحول والنمو. كما تقدم المجموعة لملايين العملاء خدمات اتصال رائدة عالمياً، إلى جانب حلول رقمية متكاملة في مجالات الترفيه، والتكنولوجيا المالية، والتطبيقات الشاملة التي تثري الحياة اليومية وتواكب احتياجات المجتمعات الرقمية الحديثة.

وبفضل تركيزها المستمر على الابتكار وشراكاتها العالمية، تواصل "إي آند" تقديم تقنيات آمنة وعالية الأداء تسهم في تمكين الاقتصادات، وتوسيع الفرص، ودعم مستقبل رقمي أكثر شمولاً واستدامة على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات حول "إي آند"، يرجى زيارة: eand.com

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