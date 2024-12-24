دبي : أعلنت "إي آند"، المجموعة التكنولوجية العالمية، عن إطلاق برنامج "نخبة الوطن" الذي يهدف إلى توفير فرص للشباب الإماراتيين لاكتساب الخبرات العملية الفعالة خلال فترة انتظارهم الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية.

وخلال انتظار استدعائهم للخدمة العسكرية، بات بإمكان الشباب الإماراتيين الذين تخرجوا من المدرسة الثانوية المشاركة في برنامج "نخبة الوطن" الذي يهدف إلى منحهم فرصة التركيز على نموهم الشخصي وتطوير مهاراتهم. إذ تم إعداد هذا البرنامج لتمكين المواطنين الإماراتيين وتزويدهم بمنصة فريدة لبناء المهارات الأساسية ذات القيمة واكتساب الخبرات العملية الغنية، ما يتيح لهم إعداد أنفسهم لمتابعة تحصيلهم العلمي ومسيرتهم المهنية في المستقبل.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "إي آند": «تفخر "إي آند" من خلال برنامج "نخبة الوطن" بتقديم الدعم للشباب الإماراتيين لإعداد أنفسهم لخدمة الوطن، عبر تزويدهم بالخبرات العملية والمهارات الأساسية ذات الفائدة خلال هذه الفترة الحاسمة من حياتهم. كما أننا نضمن من خلال ردم هذه الفجوة بين التعليم والخدمة الوطنية في إعداد الشباب على أكمل وجه للتفوق في مسيرتهم الوظيفية وحياتهم الشخصية مستقبلاً. وهو فخر لنا في "إي آند" أن نسهم في تحقيق رؤية الدولة بتوفير قوة عاملة تتمتع بالمهارة والمرونة، فضلاً عن تعزيز دورنا كشريك في بناء مستقبل الأمة.»

ويوفر البرنامج الممتد لستة أشهر للمشاركين خبرة عملية فعالة وفرصاً لبناء المهارات ومكافأة شهرية تعادل البدل المقدم أثناء الخدمة الوطنية.

هذا وتعبر الخدمة العسكرية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة إلزامية لجميع المواطنين الإماراتيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، في حين أنها اختيارية للنساء.

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حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2023، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 53.8 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.3 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

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