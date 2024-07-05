أبوظبي: أعلنت "إي آند" عن دعمها لفريق الإمارات للدراجات الهوائية أثناء مشاركته في طواف فرنسا للدراجات السنوي متعدد المراحل كجزءٍ من الاتفاقية التي تمتد لأربع سنوات بين الجانبين، والتي أصبحت "إي آند" بموجبها الراعي الرسمي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية.

ويشارك فريق الإمارات في منافسات طواف الدراجات الهوائية الأكثر شهرة في العالم والتي تنعقد في فرنسا في الفترة من 29 يونيو حتى 21 يوليو 2024. واحتفالاً بهذه المناسبة، تقدم "إي آند" لعملائها فرصة للفوز برحلة إلى مدينة نيس الفرنسية من 19 إلى 21 يوليو 2024 لحضور الطواف ودعم فريق الإمارات للدراجات الهوائية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في "إي آند": «نعتز بدعم فريق الإمارات للدرجات الهوائية للعام الثالث على التوالي، بما يؤكد التزامنا بالمساهمة في دعم الرياضة والرياضيين في المنافسات الكبرى سواء على مستوى الدولة أو خلال مشاركتهم في الخارج. كما تجسد شراكتنا مع فريق الإمارات الأهمية التي توليها "إي آند" لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية عالمياً».

من جهته، قال ماورو جيانيتي، المدير والرئيس التنفيذي لفريق الإمارات للدرجات الهوائية: «إن الدعم المستمر الذي تقدمه "إي آند" كراعٍ رسمي للفريق هو هام للغاية، وتحديداً خلال مشاركتنا في منافسات طواف فرنسا للدرجات. لقد كان لالتزام "إي آند" المتواصل معنا دوراً فعالاً في النجاحات التي حققناها عالمياً على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز معنويات فريقنا وأدائه. وسنواصل سعينا وجهودنا لتحقيق أرقامٍ جديدةٍ في منافسات الدراجات الهوائية الاحترافية».

وبإمكان العملاء معرفة المزيد عن المنافسات المليئة بالإثارة والتشويق خلال الجولة الكبرى لطواف الدراجات الهوائية للمحترفين، إلى جانب فرصة الفوز برحلة إلى فرنسا من خلال حسابات "إي آند" على منصات التواصل الاجتماعي.

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