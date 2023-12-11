التعاون يعزز ممارسات الاستدامة الخاصة بشركة “&e المؤسسات” ونموذج "الاستدامة كخدمة" الخاص بها

الخدمة تستفيد من منصة G17Eco التي طورتها WWG

التعاون يستهدف الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات شاملة لوضع خطط ومراقبة وإدارة أداء الاستدامة من البداية إلى النهاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “&e المؤسسات”، اليوم، عن تعاونها مع World Wide Generation (WWG)، الشركة البريطانية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف إطلاق أكبر منصة دولية لتبادل المعلومات حول الاستدامة في العالم.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في دمج البيانات والحلول والتمويل الخاص بالاستدامة. وبدعم من منصة G17Eco من WWG، يستعد نموذج "الاستدامة كخدمة"من“&e المؤسسات” لإحداث تحول جذري على أسلوب وصول المؤسسات إلى بيانات الاستدامة وتفسيرها واتخاذ الإجراءات بناء عليها، من خلال تقديم الأفكار والحلول والدعم عبر مختلف القطاعات.

ويشمل نموذج "الاستدامة كخدمة" مجموعة متنوعة من العروض، مثل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاستدامة لتقييم وتحديد أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومنصات المراقبة والتتبع، وحلول تعزيز الكفاءة والحد من انبعاثات الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، يضم هذا النموذج مركزاً للتميز يلتزم حصرياً بمساعدة العملاء في إدارة ودعم مبادراتهم وأدائهم على مستوى العالم في مجال الاستدامة.

وتوسع هذه الخدمة المدعومة بمنصة G17Eco، فوائدها لتشمل مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية. وينصب هدفها على تسهيل وضع الخطط الشاملة الخاصة بالاستدامة وتتبع وقياس وتسويق أدائها. ويتمثل أحد الجوانب الأساسية لهذا المسعى في تطوير سوق يحفز ويكافئ الشركات التي تمتلك أوراق اعتماد قوية في مجال الاستدامة من خلال بدائل التمويل المستدامة.

وتدمج منصة G17Eco المبنية على السحابة، والمدعومة بتقنيات مبتكرة مثل روبوتات البيانات ودفاتر الحسابات والذكاء الاصطناعي، أكثر من 3000 معيار للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات و50 إطار عمل في تصنيف رقم موحد. ويقلل هذا الدمج بشكل كبير من الوقت والتكلفة والمخاطر المرتبطة بالإفصاح، مما يتيح مشاركة البيانات مع أصحاب المصلحة في الوقت الفعلي.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “e& المؤسسات”: "يسعدنا التعاون مع شركة World Wide Generation والاستفادة من منصة G17Eco الخاصة بهم، والتي تتماشى تماماً مع استراتيجية الاستدامة لدينا. وستتيح لنا هذه الشراكة العمل معاً على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي والمدن المستدامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التزامنا نحو النهوض بأهداف التنمية المستدامة".

وأضاف: "يتماشى تنفيذ WWG لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، مثل روبوتات البيانات وتقنية بلوك تشين والذكاء الاصطناعي، مع هدفنا المتمثل في تعزيز تقدم المجتمعات والأفراد. وقد ساهمت القيادة النسائية الملهمة للشركة في رفع مستوى الاستخدام المبتكر لهذه التقنيات، مما يعكس الالتزام بالموضوعية والدقة".

من جهتها، قالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة World Wide Generation: "بعد مرور ست سنوات من التطوير وإطلاق منصة G17Eco قبل سنة من الآن، يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع “e& المؤسسات” التي تعد شريكاً مثالياً لدعم مهمة G17Eco المتمثلة في تعزيز التقدم الملموس في مجال الاستدامة من خلال مبادرات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

ويمكن دمج البيانات التي تم جمعها من خلال هذه الشراكة في أداة تتبع عالمية مفتوحة المصدر، والتي يمكنها عرض مسارات التنمية داخل الدول بالنظر إلى أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته في ما يتعلق بالتزامها نحو الوصول إلى الحياد الصفري في ما يتعلق بالبيئة.

ومن خلال هذه الشراكة يقدم نموذج "الاستدامة كخدمة" من “&e المؤسسات” وبدعم من منصة G17Eco، مجموعة من الخدمات التي تركز على الاستدامة. ويشمل ذلك تعليم الاستدامة ومراقبة الشركات على مختلف المستويات، وتقييم الأهمية النسبية، ومراقبة محفظة المؤسسات المالية، ومراقبة الضمان للدعم المباشر للخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق من المنصة.

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