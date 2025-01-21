"إي آند" تصنف ضمن أكثر 10 علامات تجارية قيمةً على مستوى العالم في قطاع الاتصالات

محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية لـ "إي آند" تتجاوز 20 مليار دولار في العام 2025

الرئيس التنفيذي للمجموعة يحصل على لقب "رائد الاتصالات المصنف رقم واحد عالمياً" للسنة الثالثة على التوالي

دافوس، حققت "إي آند"، مجموعة التكنولوجيا الرائدة عالمياً، نمواً استثنائياً جديداً في قيمة علامتها التجارية، لتصبح "العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم" وفقاً لتقرير براند فاينانس جلوبال 500" لعام 2025، والذي صدر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويظهر هذا التصنيف الزيادة الكبيرة في قيمة العلامة التجارية للمجموعة بمقدار ثمانية أضعاف عن العام الماضي، لتصل قيمة علامة "إي آند" منفردة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بواقع 15.3 مليار دولار أمريكي.

يأتي هذا النجاح تتويجاً لجهود التحول التي خاضتها "إي آند" لمدة ثلاث سنوات، عملت خلالها على دمج علامتها التجارية التاريخية "اتصالات" تحت هوية موحدة جديدة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية لمجموعة "إي آند" في تقرير العام 2025 مدفوعةً بالنمو الذي حققته الاستثمارات والمحفظة بما يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حصتها في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (باكستان)، وحصتها في شركة موبايلي (المملكة العربية السعودية)، والاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لمجموعة "PPF تيليكوم". وعزز هذا النمو أيضاً دمج علامة "اتصالات" والنمو السنوي الأساسي لـ "إي آند" بنسبة 13% على أساس موحد. فضلاً عن حصول "إي آند" على تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) الرائد AAA، برصيد 84.6 نقطة من أصل 100.

وساعدت الشراكات المتميزة التي أبرمتها المجموعة، مثل التعاون مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم لمدة 15 عاماً ودورها كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، في تعريف الجماهير العالمية بالعلامة التجارية، ما عزز من ظهورها ومكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

إطلاق حملة "دايماً في أكثر"

تقدم علامة "إي آند"، التي أطلقتها المجموعة كجزء من عملية تحولها الاستراتيجي، رؤية استشرافية تتجاوز تقديم الاتصالات التقليدية. ورغم حداثة عهدها نسبياً، إلا أنها سرعان ما رسخت مكانتها كقوة تكنولوجية قوية، إذ تضم المجموعة خمسة ركائز أساسية تدفع عجلة النمو والابتكار. وكان تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" الذي صدر العام الماضي قد صنف "إي آند" و"إي آند الإمارات" كعلامتين منفصلتين، لكن مؤخراً تم دمج الأخيرة تحت مجموعة "إي آند"، ما عزز من مكانتها وقيمة محفظة علامتها الإجمالية في التصنيف، لترتفع بنسبة 700% على أساس سنوي.

وحرصت "إي آند"، منذ الكشف عن هوية علامتها التجارية الجديدة في العام 2022، على تعزيز القيمة المقدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتسعى مجموعة التكنولوجيا العالمية، من خلال حملتها الملهمة "دايماً في أكثر" إلى تسليط الضوء على محفظة أعمالها الحيوية التي تشمل قطاع الاتصال والخدمات الرقمية والترفيه والتكنولوجيا المالية وحلول المؤسسات. إذ توفر العلامات التجارية مثل "إي آند الإمارات" و"موبايلي السعودية" و"إي آند PPF تيليكوم" أحدث خدمات الاتصال، فيما تعمل منصات مثل منصة "ستازبلاي" و""Charge&Go و"e& money" على إثراء الحياة اليومية وتبسيطها.

وقد تمكنت "إي آند"، بتركيزها على تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في 38 دولة، من بناء منظومة قوية مصممة لتحقيق المزيد من النمو وتمكين الابتكار وخلق فرص لمستقبل أكثر إشراقاً وتواصلاً.

علامة تجارية ذات أهمية عالمية

وحازت "إي آند" أيضاً على تصنيف أفضل 10 علامات تجارية في مجال الاتصالات الأكثر قيمة على مستوى العالم وفقاً لتقرير "جلوبال 500 " لعام 2025. كما حظيت الشركة دوماً على تقدير سوقها المحلية، بما في ذلك تصدرها تصنيف "كانتار براندز" باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة بدولة الإمارات في نوفمبر 2024.

وقد كرّم تقرير "جلوبال 500 براند" لعام 2025 الرئيس التنفيذي للمجموعة حاتم دويدار، حيث حصل على لقب "رائد الاتصالات المنصف رقم واحد عالمياً" للسنة الثالثة على التوالي، حيث حلّ دويدار بالمركز 39 في الترتيب العام وحصل على المركز الأول في قطاع الاتصالات.

يُذكر أن "براند فاينانس" هي هيئة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلَّة على مستوى العالم، وتعمل الهيئة على سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ أكثر من 25 عامًا، وتُجري تقييمًا دوريّاً لقوة العلامات التجارية وتحدِّد قيمتها المالية؛ لمساعدة المؤسسات بجميع أنواعها على اتخاذ قرارات استراتيجية. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم سنوي لأكثر من 5000 علامة تجارية، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والدول.

-انتهى-

#بياناتشركات