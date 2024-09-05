دبي: أعلنت "إي آند الإمارات" عن افتتاحها لفرعٍ جديد من متجر EASE الذاتي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي وذلك في دبي مول. وتهدف الشركة من خلال هذا الافتتاح إلى ترسيخ ريادتها لمستقبل قطاع البيع بالتجزئة مع هذا المفهوم الجديد والمبتكر الذي يوفر تجربة تسوق سلسة بأقل وقت وجهد، حيث يأتي ذلك بعد نجاحها في إطلاق أول متجر ذاتي من نوعه عالمياً في قطاع الاتصالات بمبنى الكفاف في دبي.

ويقدم متجر EASE الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي معاييراً جديدة في تجربة العملاء، وذلك بالاستفادة من تقنية التعلم الآلي، وخاصية التعرف على الوجه لتسهيل عمليات الشراء، والأرفف الذكية، والمساعدين الافتراضيين، وآلات التوزيع والاستبدال الذكية، مع مزايا متطورة يقدمها الفرع الجديد لأول مرة مثل الدخول السريع (FastPass) التي تتيح للعملاء إمكانية الدفع المسبق عبر منصة EASE ضمن تطبيق "إي آند"، وميزة تفعيل خط الزوار عبر التعرف على الوجه.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «يأتي إطلاقنا لمتجر EASE في دبي مول في إطار سعينا لتوسيع هذا المفهوم الجديد وإتاحته لعدد أكبر من المتسوقين، إذ يتجاوز EASE في مفهومه المتجر التقليدي، ويعتبر بوابةً إلى مستقبل التسوق وابتكاراته الكثيرة التي ستوفر للعملاء تجارب رقمية جديدة تماماً. ومع التقنيات الحديثة التي يقدمها المتجر، أصبح التسوق الرقمي واقع ملموس وبديل عملي للتسوّق التقليدي، وبات بإمكان الزوار الحصول على تجارب شخصية مصمّمة لتلبية جميع متطلباتهم».

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند الإمارات": «تحرص "إي آند" على تحقيق تغيير إيجابي في تجربة العملاء وإرساء معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة في قطاع الاتصالات من خلال متجر EASE الجديد في دبي مول، الذي يكشف بوضوح عن إمكانات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وقدرتها على إعادة تعريف تجربة التسوق وجعلها أكثر سلاسة ويسر وأقرب لاحتياجات المتعاملين الشخصية بنحو غير مسبوق. ولا يتعلق الأمر بتوفير التكنولوجيا الحديثة وحدها، بل بتزويد العملاء بخيارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل عليهم عملية التسوق، بالشكل الذي يؤكد التزامنا بدعم التحول الرقمي في مستقبل البيع بالتجزئة في القطاع».

ويتيح المتجر الجديد للعملاء الدخول باستخدام تقنية التعرف على الوجه أو تطبيق "إي آند" واستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وشراء ما يناسبهم منها، بما في ذلك أجهزة وملحقات الهاتف المتحرك والثابت، واستبدال أجهزتهم القديمة. وعند الانتهاء من التسوق، يمكنهم استخدام خدمة تسجيل المغادرة الذاتية السهلة والخروج من المتجر في أي وقت، أو اختيار توصيل الأجهزة إلى حيث يريدون من خلال محطة المساعدة الذاتية (SAS). ولتعزيز خيارات الدفع، تدعم منصة EASE ضمن تطبيق "إي آند" حالياً الدفع عبر Apply Pay وSamsung Pay ليمثل متجر EASE الجديد نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي بمستقبل البيع بالتجزئة في دبي مول، مركز التسوق الذي يستقطب أكبر عدداً من الزوار عالمياً.

لاختبار أحدث التقنيات في الفرع الجديد، يمكن للعملاء التوجه إلى متجر EASE في الطابق الثاني في دبي مول.

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