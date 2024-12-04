أبوظبي: أعلنت "إي آند الإمارات" اليوم عن إطلاق خط الأطفال (Kids Sim Card) وخدمة الإشراف الأبوي في خطوة تهدف من خلالها إلى المساهمة في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال. جاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية "نحن نحمي" (WeProtect Global Summit 2024) المعنية بمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، والتي تستضيفها وزارة الداخلية يومي 4 و5 ديسمبر في أبوظبي.

ويهدف إطلاق خط الأطفال إلى الحفاظ على اتصال رقمي آمن للأطفال أثناء تعزيز تجاربهم التعليمية. ويتوفر خط الأطفال عبر باقتين لتلبية الاحتياجات الرقمية المتنوعة للأطفال، تشمل الدقائق المحلية، والوصول إلى البيانات على مدار الساعة، وبيانات مجانية لدخول مجموعة محددة من المواقع التعليمية، إلى جانب خاصية تسمح للوالدين تحديد الأرقام التي يمكن لأطفالهم الاتصال بها. ويمكن الحصول على خط الأطفال من مختلف منافذ البيع التابعة لـ "إي آند الإمارات" ويمكن تفعيله بخطوات بسيطة عبر تطبيق "إي آند الإمارات" على الهاتف المتحرك.

وأطلقت "إي آند الإمارات" أيضاً خدمة الإشراف الأبوي والتي تعد حلاً شاملاً لحماية أنشطة الأطفال عبر الإنترنت ببساطة وسهولة عبر واجهة مستخدم مرنة تتيح لذوي الأطفال إدارة أنشطة أطفالهم على الإنترنت بسهولة، سواء داخل المنزل أو أثناء التنقل. وتوفر خدمة الإشراف الأبوي مجموعة من الميزات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعائلات، بما في ذلك تصفية المحتوى لتقييد الوصول إلى المواقع والتطبيقات غير المناسبة، وإدارة وقت استخدام الشاشة، وتفعيل حدود يومية لاستخدام الأجهزة، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة أنشطة الأطفال على المنصات الاجتماعية الشهيرة. كما توفر الخدمة تقارير عن الأنشطة على الإنترنت؛ لتمكين ذوي الأطفال من الوصول إلى تقارير مفصلة عن تاريخ التصفح واستخدام التطبيقات، مع توفير تدابير للأمن السيبراني لحماية الأجهزة من البرمجيات الخبيثة.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "إي آند الإمارات": "نعتز بإطلاق خط الأطفال وخدمة الإشراف الأبوي في هذه المرحلة التي أصبح فيها من الضروري أن يمتلك ذوي الأطفال الأدوات المناسبة لضمان الاستخدام الرقمي الآمن خاصةً مع زيادة تفاعل الأطفال مع الأنشطة الرقمية عبر الإنترنت. ومن خلال إطلاق هذه الحلول الجديدة، نهدف إلى تحسين تجارب الأطفال أثناء استخدام التكنولوجيا عبر تقديم حل فعال للآباء والأمهات لإدارة استخدام أطفالهم للإنترنت، وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية، وقد حرصنا على تقديم واجهة سهلة الاستخدام، ومجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصاً للمساهمة في حماية التجارب الرقمية للأطفال في المجتمع".

وتقدم "إي آند الإمارات" خدمة الإشراف الأبوي مجاناً مع خط للأطفال (Kids SIM Card)، ما يساهم في الوصول بيئة رقمية آمنة للأطفال. بينما يمكن لكافة العملاء الحصول على خدمة الإشراف الأبوي على حداً من "إي آند الإمارات" مقابل 30 درهماً إماراتياً شهرياً، مع إمكانية الاستفادة من تجربة مجانية للخدمة لمدة شهر واحد لاختبار فوائد الخدمة

كما يتوفر خط الأطفال (Kids SIM Card) عبر باقتين بسعر 49 درهماً إماراتياً و99 درهماً إماراتياً شهرياً شاملة خدمة الإشراف الأبوي مجاناً عبر تطبيق "إي آند الإمارات".

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