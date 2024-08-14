أبوظبي: أعلنت شركة "إي آند الإمارات" عن إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف (FTTR) وهي الخدمة التي من شأنها توفير اتصالاً عالي السرعة بالإنترنت وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في كافة أرجاء المنزل.

وتـأتي هذه الخدمة الجديدة لتعالج التحديات المتعلقة بتغطية الشبكة اللاسلكية غير المتسقة وسرعتها في المساحات السكنية الكبيرة، بما في ذلك الشقق والفلل، وذلك لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف تعد حلاً مثالياً للمنازل الذكية ولمحبي الألعاب الإلكترونية وغيرهم من المستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم، الأمر الذي يتطلب منهم توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت مع أقل وقت استجابة لضمان أفضل أداء ممكن.

وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة "إي آند الإمارات": «تمثل خدمة توصيل الألياف الضوئية إلى الغرف قفزة كبيرة نحو مستقبل خدمة الشبكات اللاسلكية السريعة للمنازل، ونحن متحمسون اليوم لتوفيرها للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إننا على ثقة بأن توفير اتصال مباشر في كل غرفة بالألياف الضوئية من شأنه مساعدتنا في تمكين المنازل في دولة الإمارات لتكون مقرات للعمل والترفيه، والعديد من الإمكانيات التكنولوجية الأخرى التي لا حدود لها».

من جهته، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في شركة "إي آند الإمارات": «نسعى دائماً إلى توفير اتصالٍ عالي السرعة بشبكة الإنترنت كجزء محوري من رؤيتنا لتوفير المستقبل الرقمي للجميع. وتعد خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف خطوةً تحويلية جديدة نحو تحقيق هذه الرؤية، وبالشكل الذي يتيح لعملائنا الاستمتاع بتغطية متناسقة لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء المنزل وبسرعات اتصال عالية تتيح لهم إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة في استخدامات التكنولوجيا».

وتعالج هذه الخدمة المبتكرة المشاكل التي تواجه تغطية الشبكات اللاسلكية التقليدية في المساحات الكبيرة. فعلى عكس حلول الشبكة اللاسلكية التقليدية التي قد تواجه صعوبات عندما يتعلق الأمر بالمسافة والتداخل، توفر خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف اتصالاً مباشراً بشبكة الألياف الضوئية في كل غرفة، وهو ما يسهم في تجاوز حدود كابلات الإنترنت الداخلي (إيثرنت) من ناحية، ويضمن من ناحية أخرى وصولاً قوياً وعالي السرعة إلى الإنترنت في جميع أنحاء المنزل، بالإضافة إلى ضمان جودة الاتصال وسلاسته دون أي انقطاع في كل غرفة.

وتتوفر خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف من شركة "إي آند الإمارات" مقابل رسومٍ شهرية قدرها 129 درهماً (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) وبموجب عقد يمتد لـ 24 شهراً. أما بالنسبة للمستخدمين الذين يقيمون في منازل كبيرة، يمكنهم طلب وحدات متعددة من خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف لتوفير أفضل اتصال بالإنترنت.

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