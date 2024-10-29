يستخدم البنك التجاري الدولي عبر "إي آند إنتربرايز" منصة G17 التي طورتها "وورلد وايد جينيريشن" لإعداد تقارير الاستدامة الخاصة به ولتوسيع نطاق التزامات التمويل المستدام

تركّز الاتفاقية على ابتكار منتجات وسياسات التمويل الرقمي المستدام لتوسيع نطاق الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبوظبي: تسعى "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، وشريكتها "وورلد وايد جينيريشن" للعمل على تحسين عروض "الاستدامة كخدمة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الشركتان، بالتعاون الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دعم البنوك والمستثمرين والشركات في استيفاء متطلبات اللوائح التنظيمية لإعداد التقارير القادمة المقرر إصدارها في مايو 2025، مع تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في إطلاق تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم إماراتي بحلول العام 2030.

وستتيح هذه المبادرة فرصة الاستفادة من منصة "G17Eco"، التي طورتها "وورلد وايد جينيريشن"، لدمج معايير الاستدامة في العمليات والتحليلات المالية التقليدية.

وفي هذا الإطار، وقعت "إي آند إنتربرايز" وشريكتها "وورلد وايد جينيريشن" اتفاقية مع البنك التجاري الدولي، أحد الأعضاء المؤسسين في منصة "هايفن"، التي تضم أكثر من 15 بنك و4 شركات تكنولوجيا مالية وتوفر خدمات الحوكمة للتمويلات التجارية والشركاء، وذلك بهدف إصدار نموذج مماثل لإنشاء برنامج عالمي للتمويل المستدام للبنوك والمستثمرين. وتهدف الشراكة، من خلال منصة G17Eco، إلى دعم البنك في إعداد تقارير الاستدامة الخاصة به وتعزيز مساهمته في الهدف الوطني للتمويل المستدام في الدولة. وبالاستفادة من شبكته، سيكون بمقدور البنك التجاري الدولي، الذي يقود العديد من المشاريع والاستثمارات في مجال الاستدامة والتكنولوجيا المالية، المشاركة في إيجاد حلول تعود بالنفع على البنك وعلى القطاع المصرفي بأكمله.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز": «تمثل هذه المبادرة إنجازاً بارزاً في إطار سعينا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات. وبالتعاون مع الجهات التنظيمية والبنك التجاري الدولي والبنوك المحلية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين ومنصة G17Eco القوية، نهدف إلى إنشاء برنامجٍ متطور ومؤتمت بالكامل للتمويل المستدام يتيح للمقرضين والمستثمرين تتبع أدائهم ومنتجاتهم المستدامة وتحسينها، ما يسهم بدوره في عملية التحويل التي يخوضها عملائهم، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة سيكون لها تأثيرها الكبير في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، وستسهم في إعادة تعريف دور التمويل وتعزيز قدرته على إحداث التغيير الإيجابي ودعم الاقتصاد الأكثر شمولاً وإنصافاً وابتكاراً.»

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «تحظى الاستدامة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، فنحن ملتزمون كبنك بدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للدولة والمنطقة والعالم. ويعد الابتكار القائم على الشراكة أحد الركائز الأساسية في استراتيجيتنا المصرفية، لذا تمثل شراكتنا مع "إي آند إنتربرايز" و"وورلد وايد جينيريشن" خطوة مهمة في تنفيذ طموحاتنا لدعم إنشاء برنامج تمويل مستدام في القطاع المصرفي. كذلك، فإن تتبع أدائنا الجماعي في مجال الاستدامة والتحكم فيه يتيح لنا القدرة على تحقيق أهدافنا المشتركة. ويسعدنا جداً أننا أحد البنوك المؤسسة لمنصة G17Eco.»

من جهتها، قالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وورلد وايد جينيريشن": «يسعدنا إطلاق هذه المنصة المتطورة والضرورية لحل مشاكل البنوك والمستثمرين، الذين يرغبون في تقديم القروض والاستثمارات وغيرها من الخدمات بطريقة أكثر وعياً وشمولية واستدامة وبأقل قدر من المخاطر. لا تقتصر هذه المنصة على الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ تعمل "وورلد وايد جينيريشن" منذ 6 سنوات على إعداد التصنيفات والتطبيقات على منصة G17Eco لتكون قادرة على تزويد الشركات من مختلف الأحجام ببيانات التأثير الموثوقة والموحدة والفورية، وهي تسعى اليوم إلى مطابقة هذه البيانات مع الحلول المستدامة والتمويل على نطاق واسع باستخدام التكنولوجيا المتطورة. وننتظر بفارغ الصبر استضافة هذه المبادرة في سوق أبوظبي العالمي، وندعو جميع البنوك والمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى هذا التحالف، حتى نتمكن من توسيع نطاق التمويل المستدام وتوفيره للعالم أجمع.»

وسيؤدي تطوير مرفق التمويل المستدام العالمي الذي تقوده "وورلد وايد جينيريشن" وتدعمه "إي آند إنتربرايز" إلى تمكين البنوك والمستثمرين من تحديد أداء الاستدامة الخاص بهم، ورصده وقياسه وإدارته وتسويقه من البداية إلى النهاية، بالإضافة إلى مساعدتهم على مشاركة البيانات مباشرة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية ضمن منصة واحدة قابلة للتشغيل المتبادل. وسينشر البرنامج منصة G17Eco، المنظومة التشاركية التي توفر التعليم والاستشارات في مجال الاستدامة، ومجموعة من أدوات إعداد التقارير الرقمية القابلة للتشغيل المتبادل، ومركزاً للتميز في التحول الرقمي، وسوقاً للحلول المستدامة والتمويل، وستكون جميعها مدعومة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة.

ويهدف التعاون بين "إي آند إنتربرايز" و"وورلد وايد جينيريشن" بنحو رئيسي إلى توفير سيولة واسعة النطاق للتمويل المستدام، من خلال حلول وسياسات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، بدعم من الجهات التنظيمية في دولة الإمارات. وسيدمج مرفق التمويل المستدام في منصة G17Eco آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء وسندات التأثير، والقروض المرتبطة بالاستدامة وتقنية الترميز والصكوك، بالإضافة إلى تقنيات مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات التوحيد القياسي والشفافية والحوكمة والتحليلات، المطلوبة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية بحلول العام 2030.

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