جدّة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة إيه في كيه السعودية لصناعة الصمّامات المحدودة (AVK SVMC) ، الرائدة في تصنيع الصمّامات وصنابير الإطفاء لقطاعات المياه ومياه الصرف والصناعات المختلفة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات (Hyundai E&C)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتكامل سلاسل التوريد ضمن قطاعات البنية التحتية الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وجرى توقيع المذكرة خلال برنامج الشراكة الاستراتيجية لشركاء هيونداي في المملكة، الذي استضافته الشركة في سيول على مدى يومين، بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من سبع شركات سعودية شريكة، وشمل البرنامج اجتماعات رفيعة المستوى، وجولات ميدانية في مرافق الشركة، وتجارب ثقافية متنوّعة، هدفت جميعها إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركائها الصناعيين في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التعاون الوثيق بين الجانبين، حيث كانت شركة إيه في كيه إس في إم سي قد نالت في ديسمبر 2024 جائزة "إتش برايم ليدرز" المرموقة من هيونداي للهندسة والإنشاءات، لتكون ضمن ثماني شركات فقط من أصل 8,700 مورّد حول العالم ممن حازوا هذا التكريم، ليؤكد هذا الإنجاز على مكانة "إيه في كيه" ضمن نخبة شركاء هيونداي الأكثر تميّزاً (أعلى 0.1% عالميا)، وعلى حرصها الدائم على تقديم منتجات عالية الجودة، والتزامها بالتسليم في الآجال المحددة، وفق أعلى معايير الكفاءة والتميّز الصناعي.

ستعمل إيه في كيه السُّعودية وهيونداي للهندسة والإنشاءات من خلال هذه الشراكة على إطلاق مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى:

تعزيز الإنتاج والتوريد المحلي للصمّامات والمكوّنات المرتبطة بها لخدمة مشروعات هيونداي للبنية التحتية والصناعات في المملكة.

توسيع مجالات نقل التكنولوجيا والتعاون الهندسي لرفع كفاءة الأداء وتعزيز مستويات السلامة والابتكار .

دعم التكامل بين القطاعين العام والخاص للإسراع في وتيرة توطين الصناعة وتحقيق الاستدامة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وتنفّذ شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات حالياً مجموعة واسعة من المشروعات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بصفتها شريكا في عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لعدد من المشروعات الوطنية العملاقة المدرجة ضمن رؤية 2030، إضافة إلى مشاركتها في برنامج "نماءات" التابع لأرامكو.

وأطلقت الشركة في عام 2024 برنامج الشراكة الاستراتيجية لشركائها في السعودية، بهدف تعزيز كفاءة عملياتها وضمان استقرارها وتنافسيتها في المشروعات البتروكيميائية والصناعية الكبرى، من خلال إقامة شراكات طويلة الأمد مع أبرز المورّدين والمصنّعين المحليين، ومن ضمنهم إيه في كيه إس في إم سي.

وتجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية الثقة المتبادلة بين الجانبين، وتؤكد قدرة "إيه في كيه" على تلبية معايير هيونداي الصارمة بفضل أنظمة الجودة الدقيقة، والتزامها التام بالمواعيد، ونهجها القائم على رضا العميل.

فعلى مدى السنوات الماضية، نجحت الشركة في توريد آلاف الصمّامات لهيونداي لتنفيذ مشروعات بارزة مثل: المرجان وجفورة 1، في إنجاز يعكس قوة "إيه في كيه" التصنيعية وكفاءة سلاسل الإمداد لديها، ويُرسّخ أسس شراكة متينة تدعم النمو المستقبلي للطرفين.

وتعقيباً على هذه الشراكة قال أولي هيديجارد، المدير الإقليمي لشركة إيه في كيه:

"تعكس هذه الاتفاقية متانة حضور إيه في كيه في السوق السعودية، وثقتنا الراسخة بالرؤية الصناعية الطموحة للمملكة، فقد شهدنا خلال الأعوام الماضية تطوراً لافتا في قدرات التصنيع المحلي، وتشكل شراكتنا مع هيونداي للهندسة والإنشاءات محطة جديدة في مسار هذا النمو المتسارع، وتعتبر هذه الاتفاقية تجسيدا لروح التعاون والابتكار والنمو المستدام، التي تقود التحول الصناعي في المملكة وتدعم أهدافها المستقبلية."

من جانبه، قال مادس هيلجي، المدير العام لشركة إيه في كيه السعودية لصناعة الصمّامات المحدودة: "لطالما كانت إيه في كيه جزءا من قصة النمو الصناعي في المملكة العربية السعودية على مدى العقود الأربع الأخيرة، وتُجسّد شراكتنا الجديدة مع هيونداي للهندسة والإنشاءات امتداداً لهذا الإرث العريق، وترسيخاً لالتزامنا ببناء مستقبل يقوم على الجودة، والالتزام، والابتكار المحلي، ومعاً، نواصل المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، ونضمن أن تبقى الحلول المصنّعة في المملكة في طليعة القطاعات الصناعية المستقبلية."

وقال مسؤول في شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات: "يُعدّ برنامج الشراكة الاستراتيجية لشركاء هيونداي في السعودية خطوة رائدة نحو بناء إطار عالمي للنمو المشترك، من خلال توسيع نظام (H-Prime Leaders) المعتمد لدى هيونداي ليشمل الشركات الشريكة حول العالم."

وأضاف: " تسعى هيونداي للهندسة والإنشاءات في المرحلة المقبلة إلى إدارة المخاطر العالمية بفاعلية أكبر عبر تعزيز شراكاتها مع الشركات الرائدة التي تمتلك سجلاً حافلاً وخبرات متخصصة تتماشى مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب تسريع وتيرة توسّعها في الأسواق الدولية."

ومن جهتها، تواصل شركة إيه في كيه السعودية لصناعة الصمّامات المحدودة (AVK SVMC) أداء دورٍ محوري في دعم مسيرة التحوّل الصناعي في المملكة، من خلال التزامها بتعزيز التصنيع المحلي المستدام،

إذ تقوم في منشأتها بمدينة جدة بإنتاج حلول متقدمة من الصمّامات والوصلات تلبي أعلى المعايير العالمية في الأداء والمتانة والسلامة، كما تعكس استثماراتها المتواصلة في الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة والابتكار الصناعي التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ إقليميٍ رائد للتصنيع المتقدّم.

نبذة عن حول شركة AVK السعودية لصناعة الصمامات:

تُعد شركة AVK السعودية لصناعة الصمامات (AVK SVMC) من الشركات الرائدة في توفير الصمامات، وصنابير الإطفاء، والملحقات عالية الجودة لتطبيقات المياه، ومياه الصرف الصحي، والحماية من الحرائق، والتطبيقات الصناعية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة في عام 1985 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة، وقد لعبت دورا محوريا في تطوير البنية التحتية في المملكة لأكثر من 40 عاما، من خلال تقديم حلول موثوقة ومبتكرة للتحكم في تدفق المياه تتوافق مع المعايير الدولية.

وتُعد AVK SVMC أحد أهم المؤسسات ضمن مجموعة AVK العالمية، والتي تضم أكثر من 100 شركة حول العالم، حيث تجمع الشركة بين الخبرة الهندسية العالمية والتميّز المحلي في التصنيع، وتتمتع بمرافق إنتاج ومكاتب مبيعات إقليمية في جدة، والرياض، والدمام، مما يجعلها في موقع مثالي لخدمة المشاريع الكبرى في مجالي المرافق والصناعة في جميع أنحاء المملكة.

تلتزم AVK SVMC بدعم رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين الإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال حلول موثوقة وجاهزة للمستقبل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.avksvmc.com

