دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيه دي إي العقارية" (ADE Properties) عن إطلاق مشروعها الجديد "براري جيت" Barari Gate، وهو مشروع سكني متكامل ومتعدد الاستخدامات يقع في منطقة مجان بدبي، بمحاذاة منطقة البراري المعروفة بطابعها الأخضر ونمطها المعيشي الراقي. وقد تم إطلاق المشروع رسمياً خلال حفل حصري أُقيم في فندق "أتلانتس ذا رويال" بدبي، حيث قدّمت الشركة المطوّرة عرضًا متكاملًا شمل الرؤية المعمارية للمشروع، ومفهومه التصميمي، إلى جانب تفاصيله التجارية والاستثمارية.

ويمثّل "براري جيت" (Barari Gate) أحدث مشروع تطلقه شركة "إيه دي إي العقارية" (ADE Properties) في سوق العقارات السكنية من الفئة المتوسطة إلى الفاخرة في دبي، مستهدفًا شريحة المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل الذين يبحثون عن مشاريع ترتكز على الجودة العالية، والتخطيط المدروس، في مواقع واعدة تتميّز باتصالها السلس بشبكة الطرق والمرافق الحيوية في الإمارة.

سيضم مشروع "براري جيت" (Barari Gate) ما مجموعه 274 وحدة سكنية تمتد على مساحة مبنية إجمالية تبلغ 442,580 قدمًا مربعة، فضلاً عن وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 438 و3,840 قدمًا مربعة، بما يلبي احتياجات وأنماط حياة مختلفة. ويتميّز المشروع بتصميم متكامل يجمع بين السكن العصري ومساحات تجارية مختارة بعناية ضمن المبنى نفسه، ما يمنح السكان تجربة معيشية متوازنة تجمع بين الراحة اليومية وسهولة الوصول إلى الخدمات، دون المساس بالخصوصية السكنية. هذا ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأخير من العام 2028.

وفي هذا السياق، قال محمد أحمد الدلال، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه دي إي العقارية" (ADE Properties): "يمثّل مشروع ’براري جيت‘ (Barari Gate) محطة مفصلية في مسيرة تطوّر شركة ’إيه دي إي‘ (ADE)، إذ يجسّد التزامنا بتطوير مجمّعات سكنية تتميّز بتصميم مدروس بعناية، ومواقع استراتيجية متميزة ومبنية وفق رؤية ترتكز على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. يشكّل هذا المشروع تجسيداً لنهجنا في التعامل مع النمو، القائم على التوسّع المتوازن والمدروس، بعيدًا عن الوتيرة المتسارعة، مع التركيز على التخطيط الواعي والجودة كأولويات أساسية في جميع مشاريعنا".

تتّسم الوحدات السكنية في "براري جيت" (Barari Gate) بطابع معماري ناعم وعضوي يعكس المرونة والانسجام السلس مع البيئة المحيطة، وتعكس اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل والتوازن البصري. وتُسهم النوافذ البانورامية الممتدة من الأرض إلى السقف في تعزيز الاستفادة من الضوء الطبيعي، ما يخلق مساحات داخلية مشرقة ومفتوحة تعزّز جودة الحياة اليومية. كما تتميّز مجموعة مختارة من الوحدات السكنية بمسابح خاصة مدمجة ضمن الشرفات، لتقدّم للسكان تجربة سكنية مستوحاة من أجواء المنتجعات الراقية، تجمع بين الخصوصية والفخامة وسط بيئة حضرية راقية.

ويوفّر المشروع باقة شاملة من المرافق والخدمات الراقية التي صُمّمت بعناية لتعزيز جودة الحياة وتلبية مختلف أنماط العيش، حيث يضم مسبحًا لا متناهيًا بإطلالات مفتوحة، ومسبحًا مخصّصًا للأطفال، وملعبي بادل وكرة سلة، إلى جانب صالات رياضية متكاملة داخلية وخارجية، ومساحات هادئة مخصّصة لليوغا واللياقة البدنية، فضلًا عن مرافق الساونا والجاكوزي للاسترخاء. كما يشمل المشروع مناطق ألعاب آمنة للأطفال، ومسارات مخصّصة للجري وركوب الدراجات تشجّع على أسلوب حياة نشط وصحي. وتأتي جميع الوحدات السكنية مجهّزة بأنظمة المنزل الذكي كجزء أساسي من التصميم، تتيح التحكم بالإضاءة، والمناخ الداخلي، وأنظمة الأمن، والستائر، بما يعزّز مستويات الراحة والكفاءة، ويواكب متطلّبات الحياة العصرية بأسلوب ذكي وسلس.

تجدر الإشارة إلى أنّ أسعار وحدات مشروع "براري جيت" (Barari Gate) تبدأ من 670,000 درهم إماراتي، مع خطة سداد مرنة تمتد على ست سنوات، تشمل 20% دفعة أولى عند الحجز، و40% تُدفع على مدى ثلاث سنوات بعد التسليم، ما يوفر خيارات ميسّرة للمشترين والمستثمرين تتيح لهم تملّك وحدة سكنية عالية الجودة بسهولة ويسر.

وشهد حفل إطلاق المشروع تفاعلاً كبيرًا من قبل المستثمرين والمشترين المحتملين على حدّ سواء، إذ تم تسجيل اهتمام مبكر وحجوزات أولية فور الإعلان عن المشروع. وأكّد المطوّر أن هذا الإقبال يعكس حاجة السوق إلى المشاريع السكنية عالية الجودة، المصممة بعناية، والموجودة في مواقع ناشئة تتمتع باتصال ممتاز بالشبكات الحيوية والخدمات الأساسية.

هذا ويمثّل مشروع "براري جيت" (Barari Gate) محطة استراتيجية بارزة ضمن محفظة شركة "إيه دي إي العقارية" (ADE Properties) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكّدًا تركيز الشركة على النمو القائم على الجودة في مواقع تتلاقى فيها البنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول، ومستويات المعيشة العالية، ليعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع تضيف قيمة مستدامة للمستثمرين والمجتمعات المحلية على حدّ سواء.

