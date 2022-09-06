هدسون سيدعم مسيرة نمو "إيه دي إس إس" بانضمامه إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة

أبوظبي، الإمارات: أعلنت "إي دي إس إس"، شركة الخدمات المالية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي ولندن مقراً لها، عن تعيين مارك هدسون في منصب رئيس قسم الموارد البشرية للمجموعة، في خطوة تأتي بالتزامن مع توسيع الشركة عملياتها على الصعيد الدولي بهدف زيادة الإيرادات عبر منتجات وخدمات التداول المبتكرة التي تقدمها. وبالإضافة إلى دوره كمسؤول عن قسم الموارد البشرية، سينضم هدسون كذلك إلى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة الشركة، حيث ستستهم خبراته في إثراء ودعم استراتيجية نمو الشركة.

يمتلك هدسون خبرة تمتد إلى ما يقرب من 30 عاماً في مجال إدارة الموارد البشرية، وانضم إلى "إي دي إس إس" قادماً من بنك أبوظبي الأول، إذ كان يشغل منصب نائب أول للرئيس ورئيس قسم الموارد البشرية للخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية التجارية والدولية للشركات. وكان من بين المناصب التي شغلها هدسون سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيس قسم الموارد البشرية للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ورئيس الموارد البشرية لشركة “نومورا انترناشونال” في المملكة المتحدة، ونائب رئيس قسم الموارد البشرية في قسم التوريد والتجارة في شركة "بريتش بتروليوم". وخلال مسيرته المهنية، عمل هدسون في مجالات التعويضات والمستحقات في "بنك أوف أمريكا" و"بنك باركليز". ويحمل هدسون شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال، ودرجة البكالوريوس في تاريخ العصور الوسطى والتاريخ المعاصر من جامعة لندن.

وتعليقاً على تعيينه، قال مارك هدسون رئيس قسم الموارد البشرية في "إي دي إس إس": "يسعدني الانضمام إلى ’إي دي إس إس‘ خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرة الشركة في ظل استراتيجية النمو التحولي التي تعتمدها. يُعد استقطاب الموظفين الموهوبين والاحتفاظ بهم جزءاً لا يتجزأ من أهداف الشركة ومساعيها الرامية إلى زيادة قاعدة عملائها وتوسيع انتشارها على المستوى الدولي. وأتطلع إلى توظيف تجربتي في مجال الخدمات المالية بدولة الإمارات وخارجها بما يخدم مصلحة الكوادر البشرية في الشركة ويساعد على تزويد عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات بما يلبي تطلعاتهم".

ومن جانبه، قال محمود إبراهيم المحمود، الرئيسي التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة "إي دي إس إس": "تأتي خبرة هدسون في الموارد البشرية وسجله الحافل في هذا المجال مع بنوك الاستثمار الدولية لتستكمل استراتيجيتنا الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مكانتنا بصفتنا واحدة من كبريات الشركات البارزة في مجال وساطة الأوراق المالية في العالم. وإننا على ثقة بأن موظفينا هم أثمن أصولنا، كما أننا نُدرك ضرورة تعيين الأشخاص المناسبين وما لذلك من أهمية كبرى في تسريع وتيرة نموّنا. وإنني أتطلع للعمل عن كثب مع هدسون لتعزيز مكانة ’إي دي إس إس‘ كواحدة من أفضل بيئات العمل في قطاع الخدمات المالية".

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لمحة حول إي دي إس إس:

تأسست إي دي إس إس في عام 2011 بناءً على رؤية طموحة لشركة خدمات مالية عالمية تقدم منتجات وخدمات على أعلى مستوى من الجودة. ونجحت من خلال الاستثمارات الواسعة في ابتكار تكنولوجيا خاصة للتداول مُتعدد الأصول، ما أتاح لها الوصول إلى السيولة والأدوات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأرست مكانة رائدة لنفسها في قطاع الأعمال التجارية العالمية من خلال الاستثمار في تطوير فرق عمل عالية الخبرة الكفاءة. وتخضع إي دي إس إس للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي (FCA)

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