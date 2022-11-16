الاتفاقية تنص على تطوير منشأة لإنتاج الفولاذ في كيزاد على مساحة تقارب 96,000 متر مربع وتشغيلها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية، المصنّع الرائد للأنابيب الفولاذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، لتطوير منشأة لإنتاج الفولاذ على نطاق واسع وتشغيلها في إمارة أبوظبي بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.

وستعمل إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية بموجب الاتفاقية على توسيع عملياتها الحالية في كيزاد من خلال تطوير قطعة أرض تمتد على مساحة 96,000 متر مربع تقريباً؛ لتصل بذلك المساحة الكلية من الأراضي المستأجرة من قبل الشركة لتنفيذ أعمالها الصناعية إلى 200,000 متر مربع.

وجرى التوقيع على الاتفاقية خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022، ويأتي بعد الإطلاق الأخير لخط إنتاج جديد لشركة إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية في مصنع الشركة قيد التشغيل في كيزاد. وتخطط الشركة إلى رفع طاقتها الإنتاجية من 0.5 مليون طن إلى 1.25 مليون طن وذلك عبر تصنيع الأنابيب الفولاذية المتوافقة مع معايير معهد البترول الأمريكي بمقاسات تبدأ من 0.5 بوصة وتصل إلى 20 بوصة لاستخدامها في أعمال النفط والغاز. وتوظف الشركة أحدث الآلات والتقنيات لضمان استمرارية الأعمال وضبط جودة المنتجات المقدمة إلى المتعاملين الموزعين في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "يسعدنا أن نرى الثقة المتنامية لشركة إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية في مجموعة كيزاد، الأمر الذي يعكس التزامنا الثابت بدفع نمو أعمال المتعاملين من خلال عروض الخدمات الصناعية المتكاملة التي نقدمها، وموقعنا الاستراتيجي على مفترق الطرق بين الشرق والغرب".

وأضاف: "يجسد النجاح الكبير الذي حققته إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية رؤية القيادة الرشيدة لتحفيز نمو القطاع الصناعي في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي. ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من قصة النجاح هذه ومن خطط التوسع المستقبلي أيضاً".

من جانبه قال محمد إسماعيل، مدير عام إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية: "يعد الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به شركتنا في أبوظبي من العوامل الرئيسية التي عززت سمعتنا الطيبة في السوق في تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق العالمية الرئيسية".

وأضاف: "ترتكز اتفاقية توسيع عملياتنا على جاهزية قطعة الأرض المخصصة في كيزاد، وتتيح لنا تحقيق أقصى فائدة ممكنة من المنظومة التجارية واللوجستية المتكاملة التي توفرها بما يمكّننا من خدمة نطاق أوسع من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية في عام 2006، وحققت الشركة نمواً متسارعاً في أعمالها لتصبح علامة تجارية عالمية حاصلة على شهادات جودة وفق أرقى المعايير العالمية ومنها شهادة معهد البترول الأمريكي. وتستخدم الشركة في منشآتها في أبوظبي أنظمة عمليات متكاملة لتوفير حلول ذكية ومخصصة لمجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بمكافحة الحرائق ومرشات المياه الخاصة بها، والبنى التحتية.

#بياناتحكومية

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ياسر سعيد زبيري

مدير الاتصال - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة

مجموعة موانئ أبوظبي

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هاتف: 3570 360 50 971+

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمع سكني للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,500 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.