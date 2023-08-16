شاركت "إيه بي بيABB " الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية، في برنامج تدريب معد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD لعدد من طلاب الجامعة البريطانية وجامعة عين شمس وذلك من أجل زيادة الوعي والمعرفة لدى شباب الجامعات بأحدث التقنيات والحلول المستدامة التي توفرها شركة "إيه بي بي" بالمشروعات القومية، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة.

قدمت إيه بي بي 4 محاضرات تقنية، اتسمت بالعمل الجماعي وتبادل الخبرات حـول أحدث الحلول التكنولوجية التي تتبعها الشركة في مشروعاتها المختلفة، والتي من شأنها توفير مصدر آمن ومستدام للطاقة، فضلًا عن إمدادهم بالمهارات المهنية المطلوبة لتأهيلهم لسوق العمل. كما نظمت "إيه بي بي" زيارة للطلبة لمصانع الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة عملية وملموسة على أرض الواقع، فيما أعرب الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لكل ما شاهدوه من أحدث التقنيات المقدمة من "إيه بي بي"، موجهين الشكر للشركة لإتاحة هذه الجولة المميزة.

من جانبه، قال المهندس محمد فيروز، مدير إدارة شبكات الكهرباء بشركة العاصمة الادارية: "سعداء بالتعاون مع "إيه بي بي"، وأتمنى أن يستفيد طلاب الجامعات من تلك الدورات التدريبية المتميزة التي تقدمها الشركات المختلفة، حيث أن برنامج التدريب هذا العام يعد فرصة قوية لتأهيل طلاب الجامعات للمرحلة الانتقالية بين التعليم الأكاديمي والعمل الاحترافي، ويساهم في إعداد كوادر مؤهلة لخوض مجالات العمل وزيادة القدرة التنافسية ".

بدوره، عقب محمد صلاح، مدير التسويق بشركة "إيه بي بي" مضيفًا: "فخور بأن أكون جزءًا من هذا التدريب، حيث تمكنا من خلال المحاضرات وجولة المصنع من تقديم رؤية الشركة وقدراتها التقنية لمهندسي الغد الشغوفين من طلاب الجامعات، وتقديم العديد من الحلول المستقبلية التي تساهم في تشكيل عقولهم وتطوير مهاراتهم. نتمنى لهم جميعا كل التوفيق والنجاح."

جدير بالذكر أن "إيه بي بي"، شاركت كمورد رئيسي في العديد من المشروعات القومية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك في مشروع إنشاء أبراج منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني الأطول على مستوى قارة أفريقيا، ومقار الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، والبنوك، بالإضافة إلى العديد من المناطق السكنية والترفيهية.

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