أبو ظبي: قامت "بتروناس ديجيتال"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة "بتروناس" إلى جانب "إيه آي كيو" الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا ومقرها أبوظبي، بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف لاستكشاف وتطوير وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.

تم توقيع مذكرة التفاهم بين الدكتور سامباسيفام راجاماني، رئيس قسم علوم البيانات لدى شركة "بتروناس"، وسارافان كومار بينوبارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة "إيه آي كيو"، وذلك بحضور أدرين أزلي، نائب رئيس مجموعة "بتروناس للتكنولوجيا والتسويق التجاري" والدكتور أحمد سالم، نائب الرئيس الأول لتطوير المشاريع والأعمال لدى شركة "إيه آي كيو".

ومن المقرر أن يستقي هذا التعاون من معرفة "بتروناس ديجيتال" و"إيه آي كيو" العميقة بقطاع الطاقة وأن يعزز الابتكار الرقمي من خلال تبادل المعرفة وخلق القيمة وتطوير المنتجات المشتركة وتسويقها وتعزيز القدرات والإمكانات الهندسية.

سيعمل الطرفان معاً كجزء من التعاون لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي واكتشاف التطبيقات القابلة للتطبيق وحالات الاستخدام التي يمكن أن تخلق القيمة في مجالات الأعمال المتعددة ضمن قطاع الطاقة على مستوى عالمي. كما ستعمل "بتروناس ديجيتال" و"إيه آي كيو" على تطوير أفضل الممارسات والأطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإجراء التحليلات المتقدمة لضمان التميّز التجاري والتشغيلي في كافة مشاريعهما المشتركة.

يعتبر هذا التعاون مع شركة "بتروناس ديجيتال" أول مشروع لشركة "إيه آي كيو" يركز على تصدير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة المتطورة خارج المنطقة. وتخطط "إيه آي كيو" لتوسيع شراكاتها العالمية بشكل متزايد ومواصلة تصدير تقنياتها ذات المعايير العالمية.

قال أدرين: "نطمح إلى تحويل عملياتنا وإثراء مهارات الموظفين وتعزيز الإنتاجية والفعالية التنظيمية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. ونتطلع إلى التعاون مع إيه آي كيو للتعاون على إنشاء الحلول المبتكرة والاستفادة من قدرات بعضنا البعض، بما يتماشى مع ما نهدف إليه من خلال مركز التميز لحلول الذكاء الاصطناعي (AI CoE) لدينا".

ومن جانبه قال عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة إيه آي كيو تعليقاً على الاتفاقية: "تفخر إيه آي كيو بشراكاتها الاستراتيجية مع قادة القطاع البارزين مثل بتروناس، مما يسهم بتسريع التحول الرقمي لقطاع الطاقة وتوجيهه نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وتتطلب تحديات تغيّر المناخ حلولاً ذكية وفعالة للقطاع، ويضمن هذا التعاون توفُّر الحلول الرقمية الفعالة ذات المعايير العالمية كي تستفيد منها كافة الشركات في القطاع".

تلتزم "بتروناس ديجيتال" و "إيه آي كيو" إلى جانب تركيزهما على حلول الذكاء الاصطناعي بالارتقاء بمهارات القوى العاملة لديهما من خلال مبادراتهم لتنمية القدرات وتمكين الموظفين من الازدهار في عصر الرقمنة.

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نبذة عن "بتروناس":

"بتروناس" هي مجموعة عالمية للطاقة، تدير أعمالها في أكثر من 100 دولة وتنتج حلول الطاقة التي تعزز تقدم المجتمع بطريقة مسؤولة ومستدامة.

تسعى "بتروناس" للاستفادة من إمكانات الطاقة في جميع أنحاء العالم وتحسين القيمة من خلال نموذج أعمالها المتكامل. وتشمل محفظة مجموعتها الموارد التقليدية والمتجددة والنظيفة ومجموعة جاهزة من المنتجات المتطورة والحلول التكيفية.

تتركز الاستدامة في صميم ما تقوم به المجموعة، حيث تُسخّر الطاقة المتجددة للارتقاء بمستوى حياة الأفراد وإثرائها. وتعتبر موظفيها مصدراً لقوتها وشركاؤها في النمو، فهم من يقودون الشغف بالابتكار لتحقيق التقدم نحو بناء مستقبل الطاقة المستدامة.

نبذة عن شركة "إيه آي كيو"

"إيه آي كيو" هي شركة رائدة في مجال التقنيات المبتكرة ومقرها أبوظبي، تركز على تسريع التطورات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي العالمي والارتقاء به نحو مستقبل مستدام. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة على نطاق واسع، حيث طور فريقنا الاستثنائي من علماء وخبراء البيانات العالميين منصة لإدارة البيانات وحلولها المتطورة التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحوسبيّة وغيرها من التقنيات المتطورة لمعالجة حالات الاستخدام الرأسية المتخصصة وتقديم القيمة في السيناريوهات التشغيلية الواسعة. وتعمل حلول الذكاء الاصطناعي لدى "إيه آي كيو" على تحسين الأداء والكفاءة وحماية الأفراد والأصول والعمليات لتمكين عملائنا من تحقيق أهداف الاستدامة لديهم وتوسيع نطاق فوائد الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي على مستوى الشركة.

وكونها شركة ملتزمة في تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، تلعب "إيه آي كيو" دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل.

الدكتور سامباسيفام راجاماني، رئيس قسم علوم البيانات لدى شركة "بتروناس" (الثالث من اليسار)، سارافان كومار بينوبارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة "إيه آي كيو" (الثالث من اليمين) في حفل توقيع مذكرة التفاهم بين شركتيّ "بتروناس" و"إيه آي كيو".

ومعهم (من اليسار) غالب الإبراهيمي، مدير تطوير الأعمال لدى "إيه آي كيو"، وأدرين أزلي، نائب رئيس مجموعة "بتروناس للتكنولوجيا والتسويق التجاري"، والدكتور أحمد سالم، نائب الرئيس الأول لتطوير المشاريع والأعمال لدى شركة "إيه آي كيو"، وفواه أيك تشونغ، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس ديجيتال.

للتواصل الإعلامي:

نورا نصار

مسؤولة العلاقات العامة في هيل آند نولتون ستراتيجيز

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