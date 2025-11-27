تعيين أنستيس أرامباتزيس كأول رئيس تنفيذي للاستثمار ورئيس إدارة الثروات على مستوى المجموعة

المنامة، البحرين: أعلنت شركة «إيه آر بي ديجيتال هولدينغز»، الشركة الرائدة في مجال الأصول والاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، عن إبرام شراكة مع مجموعة «DV Trading»، المؤسسة العالمية المعروفة في مجال السيولة والتداول وإدارة المخاطر والتحوّط والتقنية، وكذلك مع مكتب «Centaur Markets»، وذلك بهدف توسيع فرص إدارة الثروات في قطاع الأصول الرقمية أمام عملائها حول العالم. كما كشفت «إيه آر بي ديجيتال» عن تعيين أنستيس أرامباتزيس كأول رئيس تنفيذي للاستثمار، ليتولى بناء منظومة متكاملة تُعنى بإدارة الثروات بالأصول الرقمية وتطوير المنتجات الاستثمارية المهيكلة الخاصة بها.

ومن خلال شراكتها مع مجموعة «DV Trading»، تعتزم «إيه آر بي ديجيتال هولدينغز » طرح مجموعة جديدة من المنتجات الاستثمارية المهيكلة التي تغطي نطاق واسع من الأصول الرقمية لصالح عملائها في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتولى مكتب «Centaur Markets» التابع لـ «DV» دور مزوّد السيولة الحصري وصانع السوق لهذه المنتجات المتخصصة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال عبد الله كانو، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إيه آر بي ديجيتال»: “تمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة «إيه آر بي ديجيتال»، إذ نعمل على تعزيز حضورنا العالمي وتوسيع نطاق منتجاتنا بالتعاون مع «Centaur Markets» و«DV Trading». ويأتي ذلك امتداداً لإطلاق «إيه آر بي ديجيتال» أول منتج استثماري مهيكل مرتبط بالأصول الرقمية في المنطقة عام 2024. وسنمضي معاً في إرساء معايير جديدة لتطوير منتجات تجمع بين الأصول الرقمية وهياكل التمويل التقليدي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الجهات الاستثمارية ذات الطابع المؤسسي. كما يضفي أنستيس وفريقه خبرة استثنائية وسجلاً حافلاً بتحقيق عوائد رائدة في السوق، إلى جانب توافق رؤيتهم مع طموحنا في بناء كيان عالمي رائد في إدارة الثروات الرقمية.”

وفي السياق ذاته، سيتولى أنستيس أرامباتزيس، الرئيس المشارك في «Centaur Markets»، قيادة المرحلة المقبلة عبر شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في المجموعة ورئيس الأصول وإدارة الثروات العالمي في شركة «إيه آر بي ديجيتال». وبهذه المناسبة، صرّح أرامباتزيس قائلاً: “أعرب عن سعادتي الكبيرة بالإسهام في هذه المرحلة المتقدمة من رحلة تطوّر «إيه آر بي ديجيتال». فالسوق الخاص بالمنتجات المنظمة لإدارة الثروات الرقمية الخاضعة للرقابة يشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بالوضوح التنظيمي وارتفاع وتيرة تبني المؤسسات والمستثمرين المتخصصين لهذه الفئة من الأصول.”

تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين «إيه آر بي ديجيتال» و مجموعة «DV Trading» في تقديم حلول مؤسسية متقدمة ، مع اتباع نهجٍ مدروس لإدارة المخاطر، وابتكار متقدّم يواكب احتياجات المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة. وتمثل هذه الخطوة نقطة التقاء بين شبكة عملاء «إيه آر بي ديجيتال» وحضورها الإقليمي الواسع من جهة، والخبرة العميقة التي تتمتع بها مجموعة «DV Trading» في مجالات المشتقات وصناعة السوق واستراتيجيات التداول المتنوعة من جهة أخرى،بما يسهم في تأسيس منصة فعالة تستهدف المستثمرين المتخصصين الساعين لتحقيق عوائد متميزة معدّلة حسب المخاطر في كلٍّ من الأسواق الرقمية والتقليدية.

وقال جاريد فيغوسين، الشريك المؤسس لمجموعة شركات «DV»: “يُسعدنا التعاون مع «إيه آر بي ديجيتال». فهذه الشراكة تتيح لنا توسيع حضورنا في أسواق مؤسسية جديدة، وتعزيز قدرتنا على توظيف خبراتنا في مجال المنتجات الاستثمارية المهيكلة على نطاق أوسع. ومن خلال الجمع بين الإمكانات التي يتمتع بها مكتب «Centaur Markets» وشبكة عملاء «إيه آر بي ديجيتال»، نستطيع تقديم حلول مخصصة بمستوى مؤسسي تلبي احتياجات المستثمرين المتخصصين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.”

وفي ختام الحديث حول هذه الشراكة، أكّد عبدالعزيز كانو، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «إيه آر بي ديجيتال»، الرؤية الطموحة التي تقف وراء هذا التعاون قائلاً: “تُشكّل الشراكة مع «Centaur Markets» و«DV Trading» إضافة نوعية تعزّز قدرتنا على تقديم منتجات استثمارية متميزة وقابلة للتخصيص. كما يسعدنا الترحيب بأنستيس وفريق عمله، فخبرتهم العميقة وانسجامهم الثقافي معنا سيُسهمان في تسريع تحقيق رؤيتنا لصياغة مستقبل إدارة الأصول والثروات الرقمية.”

نبذة عن «إيه آر بي ديجيتال هولدينغز»

تدير «إيه آر بي ديجيتال هولدينغز» منظومة متكاملة من أعمال الأصول الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط، وتشمل شركة «إيه آر بي ديجيتال البحرين ش.م.ب» المرخّصة من مصرف البحرين المركزي ضمن الفئة الثالثة لممارسة أنشطة الوساطة. وقد شكّل هذا الحضور الإقليمي أساساً لخطط التوسع والتطوير التي تنتهجها المجموعة.

وفي عام 2024، عزّزت الشركة موقعها الريادي بإطلاق أول منتج استثماري مهيكل مرتبط بالأصول الرقمية في المنطقة، وذلك بالشراكة مع «بنك البحرين الوطني»، في خطوة تعكس توجه المجموعة لتقديم حلول مبتكرة في قطاع الاستثمارات الرقمية.

وتتولى قيادة التوجّه الاستراتيجي للمجموعة نخبة من الخبرات العالمية، حيث يشغل السيد يوسف علي رضا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لـ «إيه آر بي ديجيتال هولدينغز»، إضافة إلى كونه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ARP Global Capital». كما يقود مسار النمو المؤسسي للمجموعة مؤسساها عبدالعزيز وعبدالله كانو، اللذان سبق وأن قادا عمليات الشرق الأوسط في واحدة من أكبر شركات صنع السوق وإدارة الثروات الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، مما أتاح لهم نقل خبرات دولية راسخة إلى السوق الإقليمي.

