تبدأ شركة إينوفيت ليفينغ أعمال البناء في أواخر مشاريعها في جزر دبي، في خطوة تعكس دعمها للمرحلة المستقبلية من النمو السكني في دولة الإمارات

• إينوفيت ليفينغ بدأت أعمال الأنشاء لمشروع “أوموريا برايفت ريزيدانسز” وهو أول مشاريعها في جزر دبي

• تبرز جزر دبي كوجهة ساحلية من الجيل الجديد، تجمع بين أسلوب الحياة الفاخرة على الجزر بالأضافة لملاعب الجولف المتكاملة والاتصال السلس بالمدينة

• تواصل الشركة تطوير مخطط مشاريع بقيمة 2 مليار درهم إماراتي (545 مليون دولار أمريكي) في ظل استمرار الطلب القوي من المستثمرين

"إن الأحداث التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية لن تُبطئ السوق، بل ستسهم في تسريع وتيرة التطوير في مختلف أنحاء دولة الإمارات." – كريم فهمي المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إينوفيت ليفينغ للتطوير العقاري والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوموريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إينوفيت ليفينغ للتطوير العقاري عن بدء أعمال الإنشاء رسميًا في مشروع “أوموريا برايفت ريزيدانسز” في جزر دبي، في خطوة تمثل إنجازًا بارزًا ضمن محفظتها التطويرية الفاخرة التي تبلغ قيمتها 2 مليار درهم إماراتي (حوالي 545 مليون دولار أمريكي) وتعزز التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات.

ويمثل المشروع أول دخول لإينوفيت ليفينغ إلى جزر دبي والتي تصنفها الشركة كإحدى أبرز الوجهات السكنية الناشئة في المدينة، حيث يُنظر إليها في مراحلها الأولى على أنها تُقارن بجزيرة نخلة جميرا خلال سنواتها التأسيسية، إلا أنها تتميز اليوم بمخطط رئيسي أكثر تكاملًا ورؤية مستقبلية متقدمة.

ويمتد مشروع “أوموريا برايفت ريزيدانسز” على مبنى مكوّن من طابق أرضي و7 طوابق سكنية (G+7)، وهو مشروع ضيافة فاخر للغاية يضم مجموعة منتقاة من الاستوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى وحدات دوبلكس ووحدات مميزة مع مسابح خاصة وبنتهاوس فريد من نوعه ومؤلف من خمس غرف. وسيتم تسليم جميع الوحدات بأثاث منزلي بالكامل، باستخدام علامات تجارية إيطالية فاخرة ومواد عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.

إلى جانب الوحدات السكنية ذاتها، صُمّم المشروع ليقدّم أسلوب حياة متكاملًا بكل أبعاده. إذ تشمل المرافق مساحات مخصصة للصحة والاستدامة ومناطق خاصة بالمقيمين وخدمات كونسيرج متكاملة، إلى جانب بيئات مجتمعية مشتركة تم تنسيقها بعناية وذلك ضمن مجتمع رئيسي متكامل يجمع بين أسلوب الحياة على الواجهة الشاطئية وسهولة الوصول إلى ملاعب الجولف والمراسي البحرية ومرافق التجزئة والتعليم والرعاية الصحية والمساحات الخضراء.

ويتم تطوير المشروع من قبل شركة إينوفيت ليفينغ للتطوير العقاري كمطوّر رئيسي، فيما تم تعيين “أوموريا” كمشغّل الضيافة السكنية المخصص للمشروع. ومنذ المراحل الأولى، ستتولى “أوموريا” مسؤولية الإشراف على تكامل الخدمات، وإدارة الكونسيرج وأسلوب الحياة، بما يرسّخ نهج الضيافة كأساس جوهري للمشروع.

وتواصل قوة السوق دعم هذا الزخم. ووفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجّلت دبي معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 31% على أساس سنوي، مع استمرار تدفّق رؤوس الأموال الدولية، مما يعزّز الثقة طويلة الأمد في القطاع.

قال كريم فهمي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إينوفيت ليفينغ للتطوير العقاري والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوموريا:

"لقد مررنا بعدة دورات سوقية في دبي وما يظل ثابتًا هو قوة الأسس التي يقوم عليها السوق. ففترات التصحيح تُعد جزءًا طبيعيًا من أي سوق ناضج وهي تسهم في ترسيخ قاعدة أكثر استدامة للنمو على المدى الطويل.

إن ثقتنا في دولة الإمارات تنبع من قيادتها الرشيدة ومقوماتها العالمية ورؤيتها بعيدة المدى. وبصفتنا مطورين، نواصل تطوير مشاريعنا بخطى ثابتة ورؤية واضحة للمستقبل.

وقد رأينا ذلك بشكل مباشر في مشروع نخلة جميرا، حيث استثمرنا في وقت كانت فيه معنويات السوق أكثر تحفظًا. واليوم، تُعد واحدة من أبرز الوجهات السكنية في العالم. ونرى الأسس طويلة الأمد ذاتها في جزر دبي، لا سيما من حيث التخطيط والترابط وحجم التطوير الجاري تنفيذه.

ما يمنح جزر دبي طابعها الفريد هو تحقيق التوازن بين خصوصية ورفاهية العيش على الجزر وملاعب الغولف المتكاملة وسهولة الوصول للمدينة، ضمن وجهة تضم أجود العلامات التجارية الفاخرة والمراكز الصحية، وهو مستوى غير مسبوق نادراً ما يُحقق على هذا النطاق عالمياً."

بدأت أعمال الإنشاء بالفعل ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الرابع من عام 2027. ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الأوسع لشركة إينوفيت ليفينغ للتطوير العقاري، التي تركز على الاستثمار في المجتمعات الناشئة المتوافقة مع الطلب السكني المتميز طويل الأمد.

نبذة عن شركة إينوفيت ليفينغ للتطوير العقاري

تأسست شركة إينوفيت ليفينغ للتطوير العقاري عام 2008 وهي مطوّر عقاري بوتيكي متخصص في المشاريع السكنية الفاخرة. وتتميّز الشركة بتطوير مشاريع تعتمد على التصميم وتتمتع بكثافة منخفضة، مع إعطاء الأولوية للحرفية العالية والخصوصية ونمط الحياة السكني طويل الأمد، بدلاً من التوسع أو الحجم.

يشمل مخطط مشاريع إينوفيت ليفينغ المنجزة مشاريع مثل “بالم كوتور” في ويست بيتش ومجموعة “The N-Collection” المتواجدة في سعفة Nو“فيلا أليغرا” في نخلة جميرا المتواجدة في سعفة G . وتعمل الشركة حاليًا على تطوير مشروع “أوموريا برايفت ريزيدانسز” في جزر دبي، إلى جانب مخطط مشاريع متنامية من المشاريع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى وجهات إقليمية ودولية مختارة.

نبذة عن أوموريا

“أوموريا” هي علامة ضيافة سكنية فائقة الفخامة تأسست بالشراكة بين كريم فهمي وسعادة الدكتور عمر بن سليمان. تقدم “أوموريا” منظومة متكاملة من الخدمات الفريدة من نوعها والتصميم العالمي، بهدف تعزيز جودة حياة السكان، والإرتقاء لأعلى مستويات المعيشة.

ويستند مفهوم “أوموريا” إلى فلسفة “أوموتيناشي” اليابانية التي تقوم على الضيافة الاستباقية والعناية الدقيقة بالتفاصيل قبل طلبها، إلى جانب أناقة التصميم الإيطالي الرفيع والريادة الأماراتية. وتعمل "أموريا" على تقديم ما هو أكثر من مفهوم السكن التقليدي، إذ تنشئ وتدير ملاذات متكاملة مصممة بعناية لتستبق و تتوافق مع أسلوب حياة كل ساكنيها.

لا تقتصر رؤية أوموريا على إنشاء مساكن فاخرة، بل تمتد إلى بناء وإدارة ملاذات حصرية مصممة بعناية لتنسجم مع أسلوب حياة السكان وتطلعاتهم، مع خدمات كونسيرج متفردة في نمط الحياة والصحة على مدار الساعة، إلى جانب مرافق عالمية للصحة والرفاهية و أجود العلامات التجارية، بما يعيد صياغة مستقبل الملاذ السكني فائق الفخامة.

