دبي: أعلنت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة أكتيس، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، عن تنفيذ خدمات العملاء السحابية من أوراكل، لتحديد أولويات احتياجات العملاء المتزايدة وتطوير حلول محسنة للفوترة والقياس وتعزيز كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات.

وتهدف المبادرة، التي تأتي تماشياً مع برامج التحول الرقمي للشركة، إلى تعزيز العمليات التجارية الأساسية لدفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بخدمات العملاء، بالإضافة إلى توفير عملية متكاملة وفعالة للقياس والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي بدقة وإصدار الفواتير. وستتطلب خدمات العملاء السحابية من أوراكل الحد الأدنى من التخصيصات، كما توفر وحدة تسجيل تقارير سهلة الاستخدام تعتمد على بيانات فعلية دقيقة، وتساعد في تعزيز التكامل السلس بين وحدات القياس وتطبيقات الطرف الثالث.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول: "تركز برامج التحول الرقمي المستمرة في إيميكول على تبني حلول متكاملة موحدة ومناسبة لأهداف الشركة ونركز على أن تكون أفضل الحلول في فئتها، وتلبي بنجاح احتياجات الشركة التجارية والتشغيلية والمالية. ومن خلال الشراكة مع خدمات العملاء السحابية من أوراكل، حرصنا على الانتقال إلى أفضل الحلول، وتسهيل العمليات التجارية وزيادة نماذج الأعمال، وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء، ونحن نتطلع بحماس إلى الانتقال إلى هذا النظام، ونعيد تأكيد الخطوات الإستراتيجية للشركة نحو تحويل خدمات العملاء في قطاع تبريد المناطق".

ويعتبر نهج إيميكول الاستراتيجي لتحديث معاملات العملاء إلى الأنظمة الرقمية من بين أهم أولويات الشركة. وتعد شركة سي إن إس الشريك الرسمي الموفّر للحلول الرقمية لشركة أوراكل في دبي والذي سيقوم بتنفيذ الخدمات السحابية من أجل تعزيز تجربة العملاء، وتسهيل وتوضيح معلومات استهلاك الطاقة للعملاء، وتعزيز الشفافية وتحسين إدارة العرض والطلب.

وتعقيباً على الشراكة مع إيميكول، قال حاتم حريري، المدير التنفيذي في شركة سي إن إس الشرق الأوسط:"يسعدنا ويشرفنا دائماً التعاون والعمل مع زبائن مثل شركة إيميكول، الذين يولون بالفعل أهمية كبيرة لتحسين وتعزيز تجربة العملاء. ومن خلال تطبيق خبرتنا وتجاربنا في مجال التقنيات المبتكرة والتحول الرقمي عبر المشهد المؤسسي للشركات الكبرى، ستعمل الحلول الذكية التي نقوم بدمجها على تحسين كفاءة عمل الموظفين وتحقيق تجربة فريدة للعملاء".

تتقدم إيميكول بثبات نحو التحول الرقمي وقد أطلقت بالفعل مبادرات فريدة مثل أول مساحة تشغيل آلية تم الانتهاء منها في عام 2020، والتي تستخدم أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وكجزء من إستراتيجية إيميكول المستدامة لضمان رضا العملاء، تقوم الشركة باستمرار بتقييم مجموعة من خيارات التحول الرقمي وتنفيذ خدمات العملاء السحابية من أوراكل هو خطوة أخرى إلى الأمام في هذا المسار. ونظرًا لأن النظام الجديد يعتمد على البنية التحتية لسحابة أوراكل، تستفيد إيميكول من التعديل الآلي، والترقيات، والأمان، وموارد تكنولوجيا المعلومات القيمة. وتوفر هذه البنية أدوات لتحسين الاستفادة من البيانات وتحسين تجربة العملاء، بحيث تكون أكثر استباقية في معالجة المشكلات للحفاظ على أعلى مستويات الخدمة وسعادة العملاء.

من جهته، قال نعمان أفسار - نائب الرئيس الإقليمي لشركة أوراكل للطاقة والمياه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تفخر أوراكل للطاقة والمياه بدعم عمليات إيميكول، كأول شركة مرافق في المنطقة تتبنى حلول أوراكل السحابية الكاملة. يساعد هذا النظام في تبسيط عمليات خدمة عملاء إيميكول ويدفعها إلى مستويات جديدة مع تقليل التخصيصات التي تستغرق وقتًا طويلاً، إذ توفر سحابة أوراكل بيئة موحدة، وبنية أساسية مرنة، ومنصة قوية قائمة على معايير دقيقة، ومجموعة شاملة من تطبيقات الأعمال - كل ذلك على أساس اشتراك يمكن أن تستهلكه إيميكول حسبما تتطلب أعمالهم".

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