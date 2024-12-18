دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيميكول"، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين "دبي للاستثمار"، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة "أكتيس"، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "كوانت جولف"، المزود الرائد لحلول الصيانة الذكية. ويرمي التعاون إلى تعزيز عمليات "إيميكول" عبر نشر نظام "شافلر أوبتيم" المتطور. وتهدف هذا التكنولوجيا الأولى من نوعها إلى الارتقاء بمستويات الثقة والكفاءة التشغيلية والأداء البيئي للشركة، ما يمثل خطوة مهمة في دفع مسار تحولها الرقمي.

يستخدم نظام "أوبتيم" المتكامل أجهزة استشعار ذكية متقدمة لمراقبة الاهتزازات ودرجة الحرارة، ما يتيح القدرة على تفعيل ميزة الصيانة التنبؤية التي تقلل من الوقت اللازم لإعادة صيانة المعدات وتوقيفها عن العمل، بالإضافة إلى إطالة عمرها وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وتؤكد هذه الشراكة التزام إيميكول بتبني أحدث التقنيات التي تساهم في تحسين أدائها التشغيلي وتعزز أهدافها البيئية.

وقال الدكتور أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول": "تعد هذه الشراكة بمثابة خطوة استباقية تخطوها شركة "إيميكول" نحو المستقبل، إذ نقود المسار التطوري الرامي لتبني حلول مبتكرة تعزز كفاءتنا التشغيلية واستدامتنا، بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات رضا العملاء. ونلتزم في "إيميكول" بمسؤوليتنا في ضمان تكامل التقنيات المتقدمة ضمن منظومتنا التشغيلية ومن بينها نظام "أوبتيم"، والتي تساهم في إجراء تحسينات ملموسة على مستوى كفاءة استهلاك الطاقة وضمان موثوقية المعدات. ويتماشى التعاون مع "كوانت جلف" و"شيفلر" على نحو متكامل مع رؤيتنا المتمثلة في دفع حدود الإمكانات عبر قطاع تبريد المناطق ووضع معايير جديدة للتميز التشغيلي على مستوى المنطقة."

وتم تنظيم المرحلة التجريبية الأولى في إحدى محطات "إيميكول" الرئيسية، ما سلط الضوء على الفوائد الملحوظة لنظام "أوبتيم" المتكامل، مثل خفض تكاليف التشغيل، والارتقاء بمستويات الكفاءة، وتحسين عمليات استهلاك الطاقة. وقامت "إيميكول" بعد نجاح التجربة الأولى بتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل 20٪ من محطاتها، مع خطط مستقبلية لاعتماده في جميع المرافق على نحو تدريجي. ومن المؤكد أن يؤدي هذا التكامل إلى تحسين الأداء وتطوير عمليات إدارة استهلاك الطاقة عبر كافة مجالات أعمال الشركة، وبالتالي تحديد معيار جديد لمعاني الكفاءة والأداء المتقدم على مستوى القطاع.

وقال أيمن مطر، المدير العام لشركة "كوانت جولف": "متحمسون لتعاوننا مع شركة "إيميكول" في إطار هذا المشروع المبتكر. ويعد نظام "أوبتيم" المتكامل بمثابة حل ثوري، ونعتقد بأننا سنشهد مدى تميز قدراته وإمكاناته على نحو تام عند اعتماده في جميع مرافق "إيميكول". ويظهر هذا التعاون التزامنا باستخدام أحدث التقنيات لضمان إنجاز عملياتنا على نحو أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة."

من جانبه، قال توبياس كراوس، شيفلر الشرق الأوسط: "نساهم عبر إطلاق نظام "أوبتيم" المتكامل في تعزيز الموثوقية والحد من النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى تأكيد التزامنا لناحية توفير قيمة حقيقية لعملائنا. فخورون بشراكتنا مع إيميكول وكوانت جلف في إطار هذه الرحلة الريادية."

-انتهى-

#بياناتشركات