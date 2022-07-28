دبي : أصبحت شركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول)، المشروع المشترك بين دبي للاستثمار، وأكتيس المستثمر العالمي الرائد في البنية التحتية المستدامة، المزود الأول لخدمة تبريد المناطق الذي يستخدم نظام مبتكر لاكتشاف التسرب في الوقت الفعلي باستخدام تقنية استشعار درجة الحرارة الموزعة، وهو ما يساعد في تقليل خسارة المياه المبردة بنسبة 70٪ تقريباً مقارنة بالسنوات السابقة.

كجزء من مشروع رصد التسرب في شكة المياه المبردة، تتيح إيميكول مع مزود التكنولوجيا الأوروبية (Fast GmbH) تنبيهات مبكرة للتسريبات تحت الأرض، مما يقلل من خسارة المياه بطريقة فريدة مقارنة بجميع طرق اكتشاف التسرب الحالية مثل التدفق المتري، والضغط، وما إلى ذلك. وتعمل تقنية الاكتشاف المبكر لخسارة المياه على تحسين الكفاءة التشغيلية للمحطة عن طريق تقليل المياه المبردة الإضافية المطلوبة للتغلب على التسرب في الشبكة.

قال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول: "تمر الشركة بمرحلة هامة من العمل من أجل تعزيز وتسهيل الوصول السلس إلى التكنولوجيا، ودمج أحدث التقنيات في أنظمة عملها، لمواكبة الطلب المتزايد على تبريد المناطق. لقد كانت الجدوى التجارية والاستراتيجية وراء قرار الشركة بأن تكون أول من يتبنى تقنية نظام الكشف عن تسرب المياه المبردة. إن تعزيز تخزين المياه المبردة، يعد أهم إضافة لأبراج تخزين الطاقة الحرارية إذ أن حوالي 70٪ من مصانعنا مجهزة بمرافق التخزين هذه، وهو ما يجعل من التقنية الجديدة خياراً مثالياً لتوفير الطاقة. نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة المليئة بالإنجازات وأن نكون شريكاً أساسياً في صناعة تبريد المناطق المتطورة وسنواصل التركيز على تبني أحدث تقنيات تبريد المناطق التي تحقق الاستدامة."

سيتم تنفيذ وتوسيع شبكة أنابيب المياه المبردة على مراحل عبر جميع مرافق إيميكول للاستفادة من المفهوم الفريد الجديد في جميع مجالات الخدمة.

ونتيجة لجهودها المتواصلة لتوفير أحدث التقنيات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، فازت إيميكول مؤخراً بجائزتين في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) لعام 2022، بمشاركة خبراء من أكثر من 30 دولة.

فقد حصلت الشركة على الجائزة البرونزية من The District Energy Space 2021 عن إجمالي مساحة البناء المغطاة بخدماتها مع الالتزام بمعايير السلامة والاستدامة (خارج أمريكا الشمالية) وجائزة الابتكار للمؤتمر السنوي للجمعية الدولية لطاقة المناطق 2022 IDEA، وهي جائزة جاءت اعترافاً بالمشروع المبتكر لرصد تسرب شبكة المياه المبردة. وبحصولها على الجائزة التاسعة من IDEA، تُعزز إيميكول مكانتها دوليًا، حيث فازت الشركة للمرة الثامنة بأكبر عدد من المباني الملتزمة بالطاقة النظيفة في المناطق خارج أمريكا الشمالية، وذلك للسنة الثامنة، بالإضافة إلى العديد من الجوائز والألقاب الأخرى ، تقديراً لإنجازات إيميكول المتميزة في تعزيز خدمات تبريد المناطق على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور مبدر: "إن هذه الجوائز هي اعتراف بجهودنا الهادفة إلى تعزيز صناعة تبريد المناطق، وتقديم أنظمة فعالة وقوية ومرنة، وتقليل الاعتماد على خيارات التبريد التقليدية والحد من الانبعاثات".

لدى إيميكول خطط إستراتيجية لتحويل المباني من تكييف الهواء التقليدي إلى تبريد المناطق، مما يزيد من انتشار خدمة تبريد المناطق في السوق في السنوات القادمة.

تم منح إيميكول شهادات الأيزو من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي لأنظمة إدارة الجودة والطاقة والبيئة، وهي أيضاً أول شركة تبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحمل علامة المطابقة العالمية (GC) أو "شركة خضراء" معتمدة.

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