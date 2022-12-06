ستقوم "إيميرج"، الشركة المشتركة بين "مصدر" و"اي دي اف"، بتطوير مشروع متكامل باستطاعة 1.2 ميجاواط في الذروة ويشمل ذلك عمليات التصميم والمشتريات والبناء والتشغيل والصيانة

سيوفر مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي سيتم تطويره فوق سطح منشأة شركة "الظاهرة" حوالي 45 في المائة من حاجة المنشأة السنوية من الطاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيميرج" المشروع المشترك بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و"إي دي إف"، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "الظاهرة" وهي واحدة من أكبر الشركات الزراعية المتكاملة في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى شركة الظاهرة للصناعات الغذائية في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد).

وسيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح مبنى مصنع الأرز في شركة الظاهرة الواقع في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" وسيوفر المشروع حوالي 45 في المائة من حاجة المنشأة السنوية من الطاقة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إيميرج" بتطوير مشروع متكامل بقدرة 1.2 ميجاواط في الذروة ويشمل ذلك عمليات التصميم والمشتريات والبناء، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المشروع الذي يتوقع بدء تشغيله خلال العام المقبل.

وقال جيانلوكا فابري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة "الظاهرة": "تدرك شركة الظاهرة أهمية الدور المنوط بها عندما يتعلق الأمر بموضوع البيئة، وينسجم هذا المشروع الذي يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية مع مساعينا الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تتماشى هذه الخطوة مع أهداف شركة الظاهرة المتمثلة في إمداد المجتمع المحلي بأفضل المنتجات الغذائية والسلع وتسخير الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في المجال الزراعي من أجل تعزيز أواصر التعاون مع الشركات المحلية والعالمية".

من جانبه قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة "إيميرج": "يمثل الأمن الغذائي أولوية استراتيجية رئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الظاهرة، والتي من شأنها دعم هدفها المتمثل في تحسين استهلاك الطاقة ضمن منشآتها. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الواسعة في مجال خدمات الطاقة بهدف المساهمة في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز إمدادت واستدامة المواد الغذائية والمحاصيل وتوفرها بتكاليف معقولة".

وتعد شركة الظاهرة من الشركات الرائدة في مجال الابتكار الزراعي على مستوى العالم. وتهدف الشراكة الاستراتيجية مع "إيميرج" إلى دعم استراتيجية الأمن الغذائي في الدولة من خلال المساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتوفير امدادات الطاقة والكهرباء، وتسليط الضوء على أهمية الاستعانة بتقنيات الطاقة المتجددة ضمن المرافق الصناعية.

ووفقاً لتقرير REmap 2030 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) حول التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فإن تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح يمكن أن تساهم في توفير حوالي ستة بالمائة من إجمالي الطاقة الموّلدة في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

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