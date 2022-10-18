ستتولى "إيميرج"، الشركة المشتركة بين "مصدر" و"إي دي أف"، كافة مهام تنفيذ مشروع المحطة البالغة قدرتها 7 ميجاواط عند الذروة، وذلك يشمل التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيميرج"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"إي دي أف"، عن توقيع اتفاقية مع شركة "خزنة داتا سنتر"، أكبر شبكة لمراكز البيانات واسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية مثبّتة على الأرض لتوفير الطاقة لمركز البيانات الجديد التابع لشركة "خزنة" ضمن مدينة مصدر.

وقد حصلت المحطة على رخصة توليد ذاتي للكهرباء بنظام الألواح الشمسية الكهروضوئية من قبل دائرة الطاقة – أبوظبي، وسوف تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 7 ميجاواط عند الذروة، وستوفر الكهرباء لمنشأة "خزنة أبوظبي 6" التي يتم إنشاؤها حالياً ضمن مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي. وستتولى "إيميرج" كامل مهام تنفيذ المشروع، بما يشمل التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة لمدة 25 عاماً.

وفي هذه المناسبة، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة": "لقد شهدنا زيادة مذهلة في حجم الطلب على البيانات. ولمواكبة الاعتماد المتزايد على البيانات وانتشار تقنيات "انترنت الأشياء"، كان على مراكز البيانات أن تقوم بخطوات متسارعة لتعزيز وتوسيع نطاق بنيتها التحتية، مما جعلها اليوم من المنشآت الرئيسية المستهلكة للطاقة عالمياً. وانطلاقاً من إدراكنا لتأثير مراكز البيانات على البيئة، فإننا في "خزنة داتا سنتر" نقوم حالياً بتصميم وبناء مراكز البيانات مع مراعاة عوامل الاستدامة، إلى جانب استخدام حلول بيئية للحد من تأثيرها على التغير المناخي".

من جهته، قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة "إيميرج": "تأتي هذه الاتفاقية مع شركة "خزنة داتا سنتر" في إطار دعم التزام أبوظبي بترسيخ الاستدامة وتطوير قطاع التقنيات المتقدمة، فضلاً عن مساهمتها في توسيع نطاق الخدمات التي توفرها "إيميرج". ومن خلال تطوير وإدارة مصدر موثوق للطاقة النظيفة، سوف تتيح "إيميرج" لشركة "خزنة" التركيز على توفير خدمة مركز بيانات عالية الجودة لعملائها ضمن مدينة مصدر وخارجها".

وسترفع هذه المحطة للطاقة الشمسية التي تطورها شركة "إيميرج" القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريع الشركة ضمن أبوظبي، والتي تشمل المشاريع قيد التطوير والتشغيل، إلى 25 ميجاواط. وكانت شركة "إيميرج" قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن توقيع اتفاقية لتركيب نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مبنى مشروع "سي وورلد أبوظبي" الذي يتم تشييده حالياً في جزيرة ياس.

ويعتبر مركز البيانات الجديد ثاني مراكز شركة "خزنة" ضمن مدينة مصدر، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل خلال عام 2023. تدير (خزنة) عددًا من مراكز البيانات واسعة النطاق ضمن مواقع مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب خطط أخرى لتوسعة شبكتها على المستوى العالمي.

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