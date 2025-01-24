الشركة أعلنت عن مضاعفة قدرتها التشغيلية في مجال حلول الطاقة المتجددة ثلاث مرات في 2024 مقارنة مع العام السابق، لتحقق إنجازاً مهماً في مسيرة نموها المتسارعة

توفر الشركة حالياً كهرباء نظيفة لـ 38 جهة تعمل في مجالات التجارة والصناعة والتعليم والضيافة في مختلف أنحاء دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيميرج"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف"، عن تعزيز خططها بمشاريع جديدة ومواصلة تحقيق نمو سنوي قوي.

وعلى هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وقّعت شركة "إيميرج" مذكرة تفاهم مع "أدنوك للغاز الحامض" لاستكشاف فرص الاستفادة من الطاقة الشمسية في حقل شاه للغاز، كما وقعت اتفاقية مع "بايبتك"، الرائدة في ابتكارات حلول ثني الأنابيب الحارة، لتطوير نظام طاقة شمسية مثبت على سطح منشأتها المتطورة في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد).

كما دشنت "إيميرج" محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط ضمن منشأة تابعة لشركة "كوكا-كولا الأهلية للمشروبات" في العين، حيث ستسهم في خفض انبعاثاتها الكربونية بحوالي 1,566 طناً سنوياً.

وتهدف هذه الشراكات إلى دعم جهود الشركات في إزالة الكربون وتحقيق أهدافها للاستدامة، إلى جانب مواصلة توسيع نطاق أنشطة ومشاريع "إيميرج"،. كما أنها تأتي في أعقاب أهم عام في مسيرة "إيميرج" من حيث حجم النمو الذي حققته الشركة، حيث ضاعفت الشركة القدرة التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية التي تديرها ثلاث مرات لتصل إلى 30 ميجاواط، مقارنة بـ 10 جيجاواط في العام السابق، مما يوفر كهرباء نظيفة لـ 38 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وضاعفت "إيميرج" حجم فريق عمل الشركة، ونجحت في تلافي إصابات العمل بشكل كامل في مشاريعها، كما وقعت خلال العام عقوداً لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 147 ميجاواط، مما يعكس نمواً كبيراً في مشاريع الشركة المخطط لها، وإمكانية تحقيق عوائد إضافية بمجرد تشغيل هذه المشاريع.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تتبنى ’إيميرج‘ نموذج عمل متميز يتمحور حول دعم العملاء وإتاحة المجال لهم للتركيز على أعمالهم بالتوازي مع الحد من التكاليف التشغيلية وتحقيق أهدافهم للاستدامة. وإننا سعداء بأن هذه الاستراتيجية قد استحوذت على اهتمام الشركات في السوق المحلية، حيث استطاعت ’إيميرج‘ خلال العام الماضي توسيع قاعدة عملائها وشراكائها بصورة كبيرة".

من جانبه، قال لوك كوشلان، الرئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف" في الشرق الأوسط: "سعداء بنجاح ’إيميرج‘ في تنمية محفظة مشاريعها الخضراء وتعزيز دورها في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة، من شأنها مساعدة الشركات في الحد من انبعاثاتها الكربونية. ويعكس هذا النمو التزاماً راسخاً بدعم رؤية الإمارات الطموحة ببناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050."

وقال ميشيل أبي صعب مدير عام شركة "إيميرج": "تتميز ’إيميرج‘ بكونها تتحمل المسؤولية التعاقدية والمالية الكاملة، بما في ذلك مهام الهندسة والتصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، مع عدم تحمّل العميل أي تكلفة بخصوص المحطة نفسها. وهذا يتيح للشركات في المنطقة القدرة على إضافة الطاقة الشمسية إلى مزيج الطاقة لديها، إلى جانب التقليل من تكاليف الطاقة الإجمالية".

وتأسست "إيميرج" في عام 2021، وهي شركة متخصصة في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة والحلول الهجينة، المتصلة وغير المتصلة بالشبكة، لعملائها من الشركات بمختلف أحجامها، الصغيرة والمتوسطة والكبرى، مما يتيح للشركات من جميع الأحجام في دولة الإمارات الحصول على طاقة نظيفة من خلال إنشاء نظم طاقة شمسية ضمن منشآتها الخاصة، سواء بتثبيتها على الأسطح أو على الأرض.

وكانت "إيميرج" قد أعلنت عن مشروعين بارزين في عام 2024، وهما وضع حجر الأساس لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في الشارقة، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة ضمن موقع واحد؛ واتفاقية مع قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بهدف تزويد محطة الغويفات للشحن بالطاقة الشمسية.

كما تم تكريم "إيميرج" كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، حيث حصلت أواخر العام الماضي على ثلاث جوائز من "سولار كوارتر الشرق الأوسط"، تشمل أفضل مشروع للطاقة الشمسية لهذا العام عن مشروع تزويد محطات خدمة أدنوك بالطاقة الشمسية؛ ومشروع العام للطاقة المتجددة عن مشروع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية؛ وحصل ميشيل أبي صعب مدير عام شركة "إيميرج" على جائزة القيادة المتميزة في إدارة الأعمال.

وتسهم "إيميرج" في دعم تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 44 في المائة من مزيج الطاقة النظيفة في البلاد بحلول عام 2050.

لمحة عن أسبوع أبوظبي للاستدامة

يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، بهدف مواجهة تحديات الاستدامة العالمية الملحة من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة المسؤولة ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واستقطب الأسبوع على مدى أكثر من 15 عاماً صناع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع بهدف مناقشة سبل دعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات وتطوير حلول مجدية. ويوفر برنامج أسبوع أبوظبي للاستدامة الممتد على مدار العام سلسلة من الحوارات والمبادرات التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 50 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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حول شركة "إيميرج"

شركة "إيميرج"، هي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف". تم إنشاؤها لتطوير حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والحلول الهجينة في الشرق الأوسط. تدعم الشركة شركاءها في مختلف القطاعات لتحقيق أهدافهم للاستدامة. تأسست إيميرج في عام 2021 كشركة محلية، واستطاعت منذ ذلك الحين تحقيق أداء متميز. توفر "إيميرج" لعملائها حلول طاقة متجددة متكاملة من خلال اتفاقيات للطاقة الشمسية. لا يتعين على العملاء تقديم أي التزامات مالية أولية، مما يمكنهم من التركيز على عملياتهم الأساسية مع تقليل نفقات التشغيل والطاقة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://emerge-energy.com/

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