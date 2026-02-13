دبي - شركات مباشر: استحوذت شركة "إيميرجنس" ( Emergence )؛ الأمريكية، بنسبة 100 %، على شركة "ألجودرايفن" ( AlgoDriven )، وهي منصة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات للسيارات، تتخذ من دبي مقراً لها.

وبموجب هذه الصفقة، ستستثمر "إيميرجنس"، في "ألجودرايفن"، لدعم توسعها في أسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي عبر منصتها مما يسمح للتجار بتقييم وشراء وبيع السيارات المستعملة بشكل مستقل، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وأشار البيان إلى أن الصفقة لا تتطلب أي موافقة تنظيمية إضافية، وستؤدي إلى تخارج للمستثمرين الحاليين في الشركة، الذين يشملون صندوق "عمان للتكنولوجيا"، و"جلوبال فنتشرز"، و"جلوبال 500"، و"أوتوموتيف فنتشرز"، و"أوراسيا كابيتال"، و"سوشيال كابيتال".

وبهذه المناسبة، قال جلين هاروود، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ألجودرايفن": "تعكس هذه الصفقة مدى جاذبية تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة لوكلاء البيع والمصنعين والبنوك في سوق السيارات المستعملة الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار".

من جانبه، قال هنري زانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إيميرجنس": "نحن نستثمر في شركة رائدة في سوق بيانات السيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونتطلع لتسريع توسعهم العالمي وتعميق قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر".

تأسست "ألجودرايفن" في عام 2017، وحصدت جولة تمويل السلسلة "أ" في عام 2021، وتحتل المرتبة الأولى في سوق تقييم برمجيات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توفر برمجيات وبيانات فائقة الجودة لوكلاء السيارات من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بها.

