أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت إيمنسا، الشركة الرائدة في مجال التصنيع الرقمي، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، وسلّطت خلاله الضوء على الدور المحوري للتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. واستعرضت إيمنسا حلولها المتطورة في مجال التصنيع المحلي عند الطلب وإدارة المخزون الرقمي، المصممة خصيصاً لتعزيز الكفاءة ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة.

وأتيحت الفرصة أمام زوار جناح إيمنسا للاطلاع على عروض توضيحية مباشرة وتفاعلية، واكتساب فهمٍ أعمق لكيفية مواجهة حلول الشركة للتحديات الرئيسة في هذا القطاع، بما في ذلك تحسين سلسلة التوريد، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الأداء من خلال تفعيل التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الشحن الدولي.

وفي هذا السياق، قال السيد فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة إيمنسا: "أكّد حضورنا في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبك) 2024، على أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية في قطاع الطاقة. تمكّن حلولنا المبتكرة والمتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركاءنا من الاستفادة القصوى من حلول المخزون الرقمي لدينا واعتماد نهج التصنيع المحلي المستدام، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في العمليات وتعزيز العمليات التشغيلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عملائنا من ناحية الكفاءة والتكاليف. أسعدنا اللقاء خلال أيام المعرض مع روّاد القطاع ومناقشتهم في سبل التعاون الاستراتيجية لتسريع عملية انتقال الطاقة، وبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً لهذا القطاع الحيوي".

تعدّ إيمنسا شركة رائدة في مجال التصنيع الرقمي، وتعمل على إحداث نقلة نوعية في سلسلة التوريد العالمية لقطع الغيار لتمكين الشركات من بناء عمليات أكثر استدامةً وجدوى من الناحية المالية.

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