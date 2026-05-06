الظهران، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة إيمرسون، الرائدة عالمياً في مجال الأتمتة، عن التطبيق الناجح لأحد حلولها القائم على الذكاء الاصطناعي لصالح شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم. وقد بدأ هذا التعاون بدمج نماذج"آسبن هايبرد مودلز ™" ( Aspen Hybrid Models™) من إيمرسون كجزء من إطار تخطيط المصافي القائم لدى أرامكو السعودية، مما قاد إلى إنشاء واحد من أكبر نماذج تحسين العمليات متعددة المواقع والفترات على مستوى العالم.

ومن خلال الجمع بين نماذج قائمة على المبادئ الأساسية، والخبرات العميقة في المجال، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لهذا الغرض، تتيح نماذج "آسبن هايبرد مودلز ™" رصد وتسجيل العلاقات غير الخطية في مؤشرات الإنتاج والجودة، مما يعزز بشكل كبير دقة نماذج تخطيط المصافي. وقد نجح هذا الحل في التنبؤ بالإنتاج والجودة في الوحدات الرئيسية في المصافي بدقة وصلت إلى 98.5%.

وقد تم تطبيق هذه النماذج الهجينة القائمة على الذكاء الاصطناعي في وحدات التجديد المستمر للمحفز (CCR) ووحدات تحسين البنزين، حيث تسهم في تحسين دقة مزج اللقيم، والحد من الفجوات بين التخطيط والتنفيذ، وتعزيز دقة التنبؤ بالهوامش التشغيلية على امتداد شبكة التكرير العالمية التابعة لأرامكو السعودية.

وتركز الجهود الحالية على توسيع نطاق تطبيق النماذج الهجينة لتشمل وحدات التكسير الهيدروجيني ضمن منشآت أرامكو السعودية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تحسين دقة النماذج وتعزيز قابلية التوسع لهذا النهج القائم على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عمليات الشركة.

تشمل الفوائد الرئيسية التي تسعى أرامكو السعودية لتحقيقها من خلال نماذج "آسبن هايبرد مودلز ™":

دقة التنبؤ بالإنتاج والجودة تصل إلى 98.5%، مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج وتحسين جودة التدفقات على امتداد مختلف أنواع اللقيم وظروف التشغيل

تحسين الكفاءة من خلال مزج اللقيم بشكل أمثل، وبالتالي تنويع مصادر اللقيم ووصفات المزج بهدف تحقيق عمليات أكثر ربحية واستدامة

تقليل الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، من خلال الحد من الفروقات بين الخطط والأداء الفعلي للوحدات وتقليل الحاجة إلى التعديلات اليدوية

تعزيز دقة النماذج من خلال رصد وتسجيل الارتباطات غير الخطية المعقدة في العمليات الحيوية مثل المفاعلات

تحسين الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة تحديثات النماذج وتقليل الحاجة إلى الضبط اليدوي

حل عالمي قابل للتوسع يدعم قابلية تطبيق النماذج عبر نطاق واسع من عمليات التكرير عالمياً

وتستخدم أرامكو نماذج "آسبن هايبرد مودلز ™" التي تم تطويرها ونشرها ضمن حزم منتجات "آسبن تك" لهندسة الأداء والتصنيع وسلاسل التوريد من إيمرسون، والتي أتاحت لأرامكو السعودية إنشاء نماذج تحسين غير خطية عالية الدقة باستخدام آلاف حالات المحاكاة المتقاربة، والمبنية على نماذج أساسية دقيقة تمت معايرتها باستخدام بيانات تشغيل فعلية من المصانع. ويوفر هذا النهج أداة قوية وقابلة للتوسع لتخطيط المصافي على مستوى العالم.

وقال كلاوديو فياض، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في وحدة آسبن تكنولوجيز التابعة لإيمرسون: "تواصل أرامكو السعودية إرساء معايير رائدة للتميز التشغيلي من خلال الابتكار الرقمي. وبفضل دورها في تحسين عمليات التخطيط المعقدة ومتعددة المواقع والفترات، يعكس نشر نماذج آسبن هايبرد مودلز القيمة الملموسة لدمج الخبرات العميقة في المجال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويسرنا توسيع شراكتنا الاستراتيجية مع أرامكو السعودية تزامناً مع مضيها قدماً في مسيرة التحول الرقمي."

نبذة عن إيمرسون

تعد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، شركةً رائدة في توفير حلول الأتمتة التي تسهم في حل أكثر التحديات التكنولوجية تعقيداً على مستوى العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة إيمرسون في سانت لويس بولاية ميسوري، وتهدف إلى تقديم حلول هندسية لبناء مستقبل الأتمتة، بما يتيح للعملاء تحسين العمليات وتسريع الابتكار. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: Emerson.com

للتواصل الإعلامي: emerson@activedmc.com

-انتهى-

#بياناتشركات