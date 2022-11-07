أبوظبي: أبرمت "إيمرسون"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات الصناعية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: EMR، اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لاستكشاف سبل توظيف إمكانات "إيمرسون" التصنيعية وحلولها لتعزيز قطاع النفط والغاز في الدولة. وبموجب الشراكة، سيتم إجراء دراسة جدوى حول سبل استفادة "أدنوك" من إمكانات وحلول "إيمرسون".

وتم إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجية خلال "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)"، حيث قام بتوقيعها كل من كل من فيديا رامناث، رئيسة "إيمرسون" في الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وقالت فيديا رامناث، رئيسة "إيمرسون" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع أدنوك لاستكشاف آفاق جديدة للاستفادة من قدراتنا المحلية التصنيعية للمعدات في دولة الإمارات. ونتطلّع قدماً للمساهمة في دفع عجلة تطور قطاع الطاقة في الدولة. ونؤكد التزامنا بالبحث في المزيد من الفرص المستقبلية الرامية لتعزيز تعاوننا مع شركة أدنوك."

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك": "نحن مستعدون للتعاون مع شركائنا من المستثمرين والموردين لتمكينهم من بناء مرافق صناعية جديدة أو تطوير وتوسعة المرافق القائمة في الدولة، وندعو القطاع الصناعي المحلي وشركائنا التجاريين للاستفادة من هذه الفرص، ونتطلع للعمل معهم لدعم نمو وتنويع اقتصاد الإمارات".

وتغطي هذه الاتفاقية جوانب عدة، من ضمنها القدرات التصنيعية المحلية الحالية والمحتملة للصمامات، ومجموعة متنوعة من الأدوات، بما فيها وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، و أجهزة رصد الاهتزازات واوضاع الالات وملحقاتها في دولة الإمارات. كما سيتم البحث في قدرات التصنيع المحلية لأجهزة التحكم الموزعة و انظمة اغلاق الطوارئ.

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نبذة عن إيمرسون:

تُعَد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR) وتتخذ من سانت لويس في ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والهندسة، حيث تقدم الحلول المبتكرة للعملاء في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية. وتساعد وحدة الأعمال "إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز"، التابعة للشركة، المصنعين العاملين في مجالات الصناعات التحويلية والتجميعية والهجينة على زيادة الإنتاج وحماية الموظفين والبيئة، وضبط تكاليف التشغيل والطاقة. كما تساعد وحدة الأعمال "إيمرسون كوميرشال أند ريزيدنشل سوليوشنز" على ضمان راحة الناس وصحتهم، والمحافظة على جودة الأغذية وسلامتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وإنشاء بنية تحتية مستدامةEmerson.com.

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رلى الصلاح مدير تسويق أول، الشرق الأوسط وأفريقيا إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز هاتف: +971 55 498 7117 بريد إلكتروني: Rula.AlSalah@Emerson.com مجموعة أورينت بلانيت هاتف: +971 4 4562888 بريد إلكتروني: media@orientplanet.com الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com