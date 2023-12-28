منشأة إيمرسون الجديدة تستهدف تعزيز توطين سلاسل التوريد في المملكة وترسيخ حضور الشركة إقليمياً

أعلنت "إيمرسون"، الشركة العالمية لتكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات، اختيار "أمانة السعودية" لتطوير مركز تصنيع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة في المملكة العربية السعودية. وتعد المنشأة الجديدة إحدى أضخم استثمارات شركة "إيمرسون" في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستهدف دعم توسُّع الشركة وتعزيز وجودها في المنطقة. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة المستمر تجاه عملائها وشركائها في المملكة، وجاهزيتها لمواكبة تنامي التصنيع المحلي في المنطقة.

واختارت إيمرسون "مجموعة "أمانة السعودية" لالتزامها بالاستدامة والابتكار والرقمنة، وقدرتها على توفير خدمات تصميم وبناء مخصصة ومتكاملة. وسيتم تطوير مركز "إيمرسون" للتصنيع وفقاً لمبادئ الاستدامة البيئية، وبمنهجيةٍ تدعم أهداف الشركة لتحقيق صافي انبعاثات صفري، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية لمدينة الملك سلمان للطاقة.

وقال حسين زين، نائب رئيس شركة إيمرسون السعودية والبحرين: " يشكل اختيار "أمانة السعودية" خطوة مهمة على درب تحقيق رؤية "إيمرسون" في المملكة العربية السعودية. ولطالما تميزت مسيرة "إيمرسون" في المملكة باستثماراتٍ استراتيجية، ومشاريع طموحة لتوسيع قدرات التصنيع المحلية، ونتطلع قُدُماً لافتتاح هذا المركز الجديد للابتكار والتصنيع."

وتضم المنشأة مُختلف القدرات التصنيعية للشركة في المملكة، وستتولى إنتاج وتجميع مجموعة واسعة من منتجات الأتمتة، بما في ذلك أجهزة القياس وصمامات التحكم وصمامات تخفيف الضغط، وصمامات سولينويد وأنظمة التحكم والسلامة. وبدأ العمل على هذا المشروع في مَطلع يناير2023، ومن المتوقع أن يكتمل قبل نهاية العام 2024.

وقال جهاد بصيبص، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أمانة": "من خلال تنفيذ مشروع "إيمرسون" في مدينة الملك سلمان للطاقة، تتبنى "أمانة السعودية" الابتكار والجودة كمبادئ توجيهية، مجسدةً التزامنا بضمان الكفاءة والجودة والموثوقية لعملائنا. ويرتكز نهجنا على الخدمات المعيارية في مجال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل نمذجة معلومات البناء. ويعكس هذا النهج قدراتنا وكفاءتنا، ويفضي إلى تقليل النفايات والوقت الذي يتطلبه وصول المنتج إلى الأسواق. ونفخر بشراكتنا مع "إيمرسون"، الشركة الرائدة في رسم ملامح مستقبل مرافق الإنتاج الحديثة، ونتطلع للعمل معاً لتمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومبتكر ومزدهر."

وتتواءم مسيرة "إيمرسون" في المملكة مع رؤية السعودية 2030. وتمضي "إيمرسون" في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية في المملكة، وتحسين توافر سلاسل التوريد المحلية، وتحديد شركاء سلاسل التوريد المحتملين محلياً لمواصلة رحلة النجاح، مستفيدةً في ذلك من برامج التنمية والتوطين مثل "برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة"، وبرنامج "نساند" من "سابك"، وهو محرك متكامل للتوطين يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030.

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