دبي: أعلنت "إيمان للتطوير" Iman Developers، المطور الرائد للعقارات السكنية الفاخرة في دبي، أن جميع الوحدات في مشروع "أوكسفورد تيرايسيز" Oxford Terraces، مجمع الشقق السكنية الفاخر لديها في قرية جميرا الدائرية، قد بيعت بالكامل في غضون ساعة واحدة بعد طرحها في السوق. ويُسلّط هذا الطلب الاستثنائي الضوء على الجاذبية القوية لمساحات المعيشة الراقية التي توفرها شركة "إيمان للتطوير ".

وكانت أعمال الإنشاء لمشروع التطوير السكني البالغة قيمته 72 مليون درهم قد بدأت في العام 2022، وتم البدء حالياً بتسليم الوحدات للملاك والمستثمرين. ويشتمل المشروع التطويري على 117 وحدة سكنية في الإجمال، بواقع 58 استوديو (بمساحة 410 أقدام مربعة) و51 شقة من غرفة نوم واحدة (بمساحة 710 أقدام مربعة) و82 شقة من غرفتي نوم (1050 قدم مربعة)، مما يوفر للقاطنين مزيجاً من التصاميم العصرية ومساحات المعيشة العملية، ويفي بمتطلبات أنماط الحياة العصرية والحضرية. وتبلغ مساحة المشروع العقاري 30 ألف قدم مربعة مع منطقة منسقة ذات مناظر طبيعية جميلة على مساحة 17 ألف قدم مربعة.

وبهذه المناسبة، قال "إسماعيل مارفاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيمان للتطوير":"تسليم مشروع أوكسفورد تيرايسيز يشكل لحظة بالغة الأهمية في مسيرة إيمان للتطوير العقاري. حيث يجسد هذا المشروع التزامنا بالابتكار والاستدامة وخلق مساحات معيشة استثنائية. وتعكس الاستجابة الرائعة التي شهدناها مدى تمسكنا بتلك المبادئ. ونحن على ثقة بأن أوكسفورد تيرايسيز سيقدم للقاطنين تجربة عيش فريدة ومتميزة تنسجم مع قيمنا الجوهرية ورؤيتنا على المدى الطويل".

وأضاف: "لقد أثبت أوكفسورد تيرايسيز أنه خيار استثماري ناجح للمشترين. وعلى الرغم من تسعير وحدات المشروع في البداية فوق متوسط سعر السوق نظراً لما يتمتع به من مزايا معيشة فائقة وتشطيبات نوعية، إلا أن قيمة تلك الوحدات قد ارتفعت بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة الوحدة التي تم شراؤها سابقاً مقابل 450 ألف درهم إلى 720 ألف درهم الآن. وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة قوة العائد على الاستثمار والجاذبية الدائمة لمشاريعنا التطويرية".

ويضم مشروع "أوكسفورد تيرايسيز"، الذي تم استكماله مؤخراً، مرافق عصرية ذات تصاميم رائعة توفر تجربة معيشة فاخرة ومريحة للقاطنين، كما يحتضن وسائل ترفيه متنوعة بما في ذلك صالة رياضية متكاملة، لضمان وصول السكان إلى مرافق لياقة بدنية متطورة دون الحاجة إلى مغادرة المجمع. وإضافة لذلك، تعمل خدمات التوثيق السلسة على تبسيط عملية الشراء، وجعلها خالية من المتاعب بالنسبة للمُلاك الجدد للمنازل. وتعزز مراكز الفعاليات المجتمعية داخل المشروع الشعور بالانتماء وروح الصداقة بين القاطنين، مما يخلق بيئة سكنية شاملة للجميع ونابضة بالحياة.

وتماشياً مع التزام "إيمان للتطوير" تجاه الاستدامة، يدمج "أوكسفورد تيرايسيز" مبادرات الأبنية الخضراء التي تقلل الأثر البيئي وتعزز كفاءة استهلاك الطاقة. حيث تم تصميم المناطق المنسقة بعناية فائقة للارتقاء بالجاذبية الجمالية مع توفير مساحات هادئة للاسترخاء. وعلاوة على ذلك، يمكن للقاطنين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوسائل الترفيهية، بما في ذلك مسبح متماهي مع الأفق على السطح، وصالة يوغا، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وجاكوزي، وساونا، وغرفة بخار، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية. وتلبي هذه المرافق مختلف احتياجات أنماط الحياة العصرية، بما يضمن استمتاع كل مقيم بتجربة عيش متكاملة ومرضية.

وجدير بالذكر أن مشروع "أوكسفورد تيرايسيز" فاز بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز "العقارات العربية" Arabian Property، وذلك عن فئة "أفضل شقة / مبنى" في دبي و"أفضل منزلي ذكي" في دبي. وتُسلط هذه الجوائز الضوء على التصميم الاستثنائي للمشروع التطويري والمزايا المبتكرة والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وبينما تواصل "إيمان للتطوير" إرساء معايير جديدة في القطاع العقاري، يظل التزامها راسخاً بتوفير مساحات معيشة استثنائية تعمل على إثراء حياة السكان وتساهم في بناء مجتمعات نابضة بالحياة في قرية جميرا الدائرية. لمزيد من المعلومات حول مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، يرجى زيارة: www.imandevelopers.com

نبذة عن شركة "إيمان للتطوير":

تعد "إيمان للتطوير" واحدة من المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة في دبي. وانطلاقاً من سعيها الدائم نحو الكمال، تم تطوير كل مسكن من مساكن الشركة ليكون عمل فني فريد من نوعه يجمع بين التصاميم الخالدة والتكنولوجيا العصرية وممارسات السلامة العالمية. وتطمح الشركة دوماً لابتكار مساحات معيشة عصرية تتسم بالفخامة واعتدال الأسعار.

وتتضمن مشاريع الشركة "أكسفورد فيلاز" و"أكسفورد ريزيدنس" و"أكسفورد ريزيدنس 2" و"أكسفورد بوليفارد" و"أكسفورد 212" و"أكسفورد تيرايسيس" و"أكسفورد تيرايسيس 2" و"ذا جروف". ومع كل مشروع جديد، لا يقتصر هدف الشركة على توفير مسكن فحسب، وإنما أسلوب حياة عصري متكامل أيضاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Imandevelopers.com أو تابعنا على فيسبوك، تويتر، أو لينكد ان.

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