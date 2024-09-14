دبي: احتفلت شركة "إيمان للتطوير العقاري"، ومقرها دبي، بإطلاق مشروع "وان سكاي بارك" في قرية جميرا الدائرية، بالتعاون مع "فرزاتشي سيراميك". ومن المقرر استكمال المشروع التطويري متعدد الاستخدامات، الذي تبلغ تكلفته 800 مليون درهم، في الربع الرابع من عام 2027، حيث يتميز باستخدام بلاط فرزاتشي الحصري في كافة الوحدات السكنية والردهة والمناطق المشتركة، ليمزج بشكل مثالي بين التصميم العصري من جهة والفخامة والمزايا الوظيفية من جهة أخرى.

وترأس حدث الإطلاق السيد "إسماعيل مارفاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيمان للتطوير العقاري"، والسيد "فرانشيسكو لانو" من شركة "فرزاتشي سيراميك".

وأعرب السيد "إسماعيل" عن سعادته بإطلاق مشروع "وان سكاي بارك" قائلاً: "يمثل الإطلاق الكبير لمشروع "وان سكاي بارك" خطوة بالغة الأهمية في إطار التزامنا الثابت بالارتقاء بالحياة الحضرية في دبي. حيث يعد هذا المشروع التطويري، الذي يحتضن تصاميم حصرية من "فرزاتشي سيراميك"، انعكاساً حقيقياً لرؤيتنا لإنشاء مساحات راقية بقدر ما هي عملية. نحن متحمسون لرؤية تحول "وان سكاي بارك" إلى رمز للأناقة والفخامة، بما يلبي احتياجات العملاء المتميزين الذين يقدّرون الخصائص الجمالية والراحة على حد سواء".

وقال السيد "فرانشيسكو لانو": "كان اختيار شركة إيمان قراراً سهلاً، ذلك أن تفانيها في التصميم الفاخر والجودة العالية يجعلها الشريك المثالي لهذا المشروع التاريخي. معاً، نحن لا نبني مساكن فحسب، بل نضع معياراً جديداً للحياة المجتمعية الراقية".

ويقدم "وان سكاي بارك"، الذي يتمتع بمزايا "فرزاتشي سيراميك" الحصرية، مزيجاً فريداً من الأناقة والهندسة المعمارية، مما يرسي معايير غير مسبوقة في سوق العقارات الفاخرة في دبي. ويضم المشروع برجين أيقونيين - A و B مكونين من 26 و 37 طابقاً على التوالي– ويحتوي كل منهما على سطح مذهل Sky Deck مُصمم لتوفير إطلالات بانورامية على أفق دبي.

ويستمد تصميم "وان سكاي بارك" الإلهام من الأشكال الديناميكية السلسة والحرة التي غالباً ما تُرى في عروض الأزياء، مع واجهات منحنية ومواد فاخرة تجسد أناقة الفن العريق. ويُستخدم بلاط "فرزاتشي" ذات الجودة العالية في كل وحدة سكنية، مما يعزز الجاذبية البصرية واللمسية للمبنى، بينما تخلق تفاصيل التصميم المعقدة المستوحاة من أنماط الموضة جمالية متسقة ومعقدة. وعلاوةً على ذلك، سيدمج مشروع "وان سكاي بارك" الممارسات المستدامة المتقدمة وشهادات المباني الخضراء، لضمان بيئة معيشية صديقة للبيئة.

ويقدم المشروع مجموعة واسعة من وسائل الراحة الراقية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية "سكاي فت" على أحدث طراز، ومراكز متعددة للصحة واللياقة البدنية، و مركز اجتماعي فاخر Sky Deck لسكان المبنى. ومن بين المرافق الخارجية الأخرى مسبح متماهي مع الأفق ومسارات غابات، ومساحات مخصصة لليوغا، ومنطقة ألعاب مائية "سبلاش باد" للأطفال وملعب تنس بادل وملعب كرة سلة، وسينما على السطح، إلى جانب مرافق داخلية تشمل قاعة متعددة الأغراض، وغرفة ألعاب ومنطقة لعب داخلية للأطفال، كلها مصممة لتعزيز نمط الحياة الحضرية وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع.

وتوفر شركة "إيمان للتطوير العقاري" خطط سداد مرنة مصممة خصيصاً لتلبية مختلف الاحتياجات المالية، مما يجعل ملكية وحدة سكنية في "وان سكاي بارك" في متناول المشترين المميزين. وتشمل خطة السداد دفعة مقدمة بنسبة 20 % عند الحجز، و40 % أثناء الانشاء من القسط الأول إلى القسط الرابع، و40 % عند التسليم. وتبدأ الأسعار من 750,000 درهم للاستوديوهات، و1.2 مليون درهم للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.7 مليون درهم للشقق المكونة من غرفتي نوم، و2.25 مليون درهم للشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، و3 ملايين درهم للبنتهاوس المكون من ثلاث غرف نوم، و3.5 مليون درهم للبنتهاوس المكون من أربع غرف نوم.

وتتمتع "إيمان للتطوير العقاري" بشهرة واسعة بفضل ابتكارها المعماري، ومساحات المعيشة الفاخرة وتسليمها للمشاريع في الموعد المحدد. لمعرفة المزيد حول مشروع "وان سكاي بارك" ومشاريع الشركة الأخرى، يرجى زيارة: www.imandevelopers.com

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نبذة عن شركة "إيمان للتطوير العقاري":

تعد "إيمان للتطوير العقاري" واحدة من المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة في دبي. وانطلاقاً من سعيها الدائم نحو الكمال، تم تطوير كل مسكن من مساكن الشركة ليكون عمل فني فريد من نوعه يجمع بين التصاميم الخالدة والتكنولوجيا العصرية وممارسات السلامة العالمية. وتطمح الشركة دوماً لابتكار مساحات معيشة عصرية تتسم بالفخامة واعتدال الأسعار.

وتتضمن مشاريع الشركة "أكسفورد فيلاز" و"أكسفورد ريزيدنس" و"أكسفورد ريزيدنس 2" و"أكسفورد بوليفارد" و"أكسفورد 212" و"أكسفورد تيرايسيس" و"أكسفورد تيرايسيس 2" و"ذا جروف". ومع كل مشروع جديد، لا يقتصر هدف الشركة على توفير مسكن فحسب، وإنما أسلوب حياة عصري متكامل أيضاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Imandevelopers.com أو تابعنا على فيسبوك، تويتر، أو لينكد ان.

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