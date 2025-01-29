دبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت شركة "إيليفن ليجال"، أول شركة محاماة إلكترونية في الإمارات تعتمد نظام الاشتراك، خدماتها رسمياً، لتُتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة غير مسبوقة للاستفادة من خدمات قانونية عالية الجودة مقابل رسوم شهرية ثابتة قدرها 4000 درهم إماراتي.

تأسست الشركة على يد المحامي المتخصص في شؤون الشركات، أكشاي دوساج، الخبير في عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة وأسواق رأس المال، وتهدف إيليفن ليجال إلى تغيير المشهد القانوني للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول فعّالة من حيث التكلفة، بديلاً عن التكاليف الباهظة والغير متوقعة للنماذج التقليدية.

وبدلاً من تكبد نفقات إنشاء فريق قانوني داخلي أو الاعتماد على مكاتب المحاماة التقليدية، تُقدم إيليفن ليجال حلاً أكثر اقتصاداً وسهولة، حيث يُمكن للشركات الحصول على استشارات قانونية فورية عالية الجودة دون القلق بشأن التكاليف المتغيرة. يشمل نموذج الاشتراك صياغة ومراجعة وتعديل العقود بشكل غير محدود، بالإضافة إلى استشارات مُخصصة لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات القانونية.

وفي معرض تعليقه على انطلاق الشركة، قال أكشاي دوساج، المؤسس والمدير المشارك لـ "إيليفن ليجال": "لطالما واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات صعوبة في الحصول على خدمات قانونية عالية الجودة بأسعار معقولة، وهو ما قد يؤدي إلى تبعات مالية كبيرة. نسعى في 'إيليفن ليجال ' إلى سد هذه الفجوة من خلال العمل كشريك قانوني داخلي موثوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قيمة استثنائية بجزء بسيط من التكلفة التقليدية."

تُحدث إيليفن ليجال تحولاً جذرياً في سوق الخدمات القانونية التقليدية، الذي يشكو من ارتفاع التكاليف وتذبذب مستوى الخبرات. وتنفرد الشركة بنهجها الإبداعي الذي يمزج بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة نخبة من المحامين لتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى على نحو ثابت، ما يرسي دعائم مستقبل تُتاح فيه الخدمات القانونية للجميع بيسر. ويتولى الإشراف على جميع المسائل القانونية محامون ذوو خبرة وكفاءة عالية لضمان أعلى معايير الدقة والموثوقية، فضلاً عن سرعة إنجاز المعاملات، حيث تتم معالجة غالبية الطلبات في غضون يوم إلى ثلاثة أيام..

ويتوافق هذا النموذج مع رؤية الإمارات في دعم بيئة أعمال مزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها بدعم قانوني فعال وموثوق بأسعار معقولة. ويُوفر الاشتراك الشهري الثابت للشركات القدرة على التخطيط المالي وراحة البال، ما يُمكنها من التركيز على النمو وتقليل المخاطر دون عبء الفواتير بالساعة.

يُذكر أن نموذج إيليفن ليجال ليس فقط أقل تكلفة من إنشاء فريق قانوني داخلي، بل يُوفر أيضاً وصولاً فورياً إلى خبرات قانونية متميزة، ما يجعله خياراً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

حول إيليفن ليجال:

إيليفن ليجال هي أول شركة محاماة في الإمارات تعتمد نظام الاشتراك، وتقدم دعماً قانونياً شاملاً مقابل رسوم شهرية ثابتة قدرها 4000 درهم. يشمل الاشتراك خدمات غير محدودة لإنشاء ومراجعة وتعديل المستندات، بالإضافة إلى استشارات قانونية متخصصة لمعالجة المسائل المتعلقة بالعقود.

من خلال الجمع بين خبرة كبار المحامين واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تُحدث إيليفن ليجال تحولاً جذرياً في طريقة حصول الشركات على الخدمات القانونية، ما يضمن الكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف وراحة البال.

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