دبي- الإمارات العربية المتحدة: أطلقت اليوم "إيكو فلو- EcoFlow" المزود الرائد للحلول المبتكرة للطاقة الصديقة للبيئة والمتخصصة مجال الطاقة المستدامة والمتجددة عالمياً، مجموعة "ريفر" لمولدات الطاقة المحمولة التي تلبي احتياجات الطاقة المستدامة في المناطق الصحراوية وغيرها، والتى تعتبر الحل الأمثل للطاقة الصديقة للبيئة بدون ضوضاء وبديلاً عن مولدات الغاز التقليدية.

ويأتى هذا الإطلاق الجديد جنبًا إلى جنب مع الألواح الشمسية في إطار استراتيجية الشركة لتوفير حلول الطاقة الصديقة للبيئة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية الأكثر ابتكاراً في العالم التي توفر الراحة والاستدامة وتلبي كافة احتياجات المستهلكين والطلب المتزايد على حلول الطاقة الخارجية المستدامة والموثوقة. وتشمل مجموعة "ريفر" الجديدة مجموعة من مولدات الطاقة المحمولة المبتكرة لاستخدام المستهلكين بشكل سلس ومريح في الهواء الطلق، كما تحتوى المجموعة على منتجان متميزان هما "ريفر برو" و "ريفر".

ويتماشى طرح الشركة للمجموعة من حلول الطاقة الصديقة للبيئة ، مع الجهود المبذولة في "عام الاستدامة 2023" بدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى زيادة العمل الجماعي لتعزيز تحقيق الاستدامة البيئيه، والتى تشمل استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ العالمي COP28 الحدث العالمي الاستثنائي الذي يشكل أهمية بالغة في مسيرة العمل المناخي العالمي.

وعلَق توماس تشان ، مدير البحث والتطوير في شركة "إيكو فلو" في شركة "إيكو فلو" : " نحرص على دعم رؤية وأهداف مؤتمر الإمارات للمناخ (COP28) الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المناخي، ولذا أطلقنا مجموعة " ريفر" لتلبية احتياجات العملاء للطاقة الصديقة للبيئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويعتبر "ريفر برو" مصدر الطاقة المثالي للاستخدام أثناء التنقل حيث يزن 7.6 كجم فقط (16.8 رطلاً) ويوفر طاقة بسعة تبلغ 720 وات في الساعة ويتيح للمستخدمين شحن ما يصل إلى 9 أجهزة في وقت واحد، كما يوفر التيار المتردد AC والذي يمكن زيادته إلى 1800 واط من الطاقة الموثوقة لجميع المعدات، مع خيار الشحن عبر منافذ التيار المتردد الجدارية أو توصيله بلوحة شمسية 160 واط ما يضمن عدم نفاذ الطاقة خلال الاستخدام.

كما تشمل المجموعة المنتج "ريفر ماكس" الذي يتميز بتقنية X-Stream Charging المبتكرة والتى تتيح سرعة الشحن إلى 80% في ساعة واحدة فقط ما يرسى معيار جديد للشحن السريع، كما يمكن للجهاز تشغيل ما يصل إلى تسعة أجهزة في وقت واحد، ويحظى بتصميم يتيح سهولة التخصيص ويوفر قوة استثنائية متعددة الاستخدامات ومتخصصة للعمل بشكل مثالي في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكَن المنتج "ريفر" في المجموعة المستهلكين من تشغيل جميع الأجهزة بنفس الوقت في الهواء الطلق بطاقة سعة 288 وات في الساعة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 96 دقيقة بجانب أنه يحتوى على اثنين من منافذ التيار المتردد بقوة 600 واط وتقنية X-Boost الحاصلة على براءة اختراع، وأيضاً إمكانية تشغيل ما يصل إلى 9 أجهزة في وقت واحد، بما في ذلك الأدوات الأساسية.

واختتم توماس تشان : "نفخر بإطلاق مجموعة "ريفر" الجديدة التي تشمل منتجات تلبى احتياجات عملائنا لمولدات الطاقة المحمولة المستدامة بشكل مريح في الهواء الطلق وجميع أنحاء الإمارات، كما تلتزم الشركة بمواصلة العمل على تطوير أفضل الحلول المبتكرة للطاقة الصديقة للبيئة بهدف تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة والمتجددة".

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