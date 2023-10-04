دبي: تستعرض "إيكودريسيل" Ecodrisil، رائدة التكنولوجيا المتخصصة في حلول تمكين الاستدامة الذكية، حلّها المخصص للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المدعوم بالذكاء الاصطناعي Xpress في "منتدى الاستدامة المستقبلي"، الذي يُقام يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، وفعالية "جيتكس إمباكت" التي ستعقد خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في دبي. ويأتي الحل مجهزاً بأداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي "ESG AI Co-pilot" الأولى من نوعها، المصممة لمساعدة الأعمال على الانتقال من مرحلة الشركات الناشئة إلى مرحلة الشركات سريعة النمو، بما يمكن من تحقيق كفاءة وسرعة أعلى في إطار مساعيها لتحقيق التميز في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويقدم حل Xpress للممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات من "إيكودريسيل" باقة متنوعة من ميزات الأتمتة الرئيسية التي تلبي احتياجات خبراء الاستدامة في عصرنا الحالي – بما في ذلك تقييمات نموذجية، والتجميع المتكامل للبيانات، والإعداد متعدد المعايير للتقارير وضمان الأداء. ومن شأن تلك الميزات أن تمكّن الشركات العاملة في قطاعات مختلفة كالعقارات والإنشاء، والتصنيع، والطاقة، والزراعة، ومعالجة الأغذية، والنفط والغاز والخدمات المصرفية، من إجراء تقييمات الأهمية المادية بطريقة أسهل وخالية من الأخطاء، فضلاً عن نشر تقارير متعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في غضون أسابيع بدلاً من أشهر، بما يسهم في توفير الوقت والجهد اليدوي.

وبهذه المناسبة، قال "سانكر كريشنان"، الرئيس التنفيذي لدى "إيكودريسيل": "نحن متحمسون لطرح حل ESG Xpress في السوق، الذي يمثل علامة فارقة هامة في إطار التزامنا بتمكين الشركات من تحقيق أهدافها للاستدامة بصورة أسرع"، مشيراً إلى أن "الكثير من المؤسسات تتردد في إجراء عمليات تقييم المخاطر وإعداد التقارير المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاعتقادها بأنها تتطلب استخداماً مكثفاً للموارد وتكاليف عالية. وبالتالي، فهم يخاطرون بخسارة فرص النمو نظراً لأن القرارات الاستثمارية والسياسات التشريعية باتت تركز على تلك الممارسات. وبناء على ذلك، قمنا بتطوير هذا الحل المتكامل وفق رؤية تتمثل في مضاعفة سرعة وحجم عمليات إعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويسعدنا إطلاق أداة المساعدة Co-pilot القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي الأولى من نوعها، التي يمكنها التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الطبيعية وتوفير التوجيه والإرشاد لهم بسلاسة خلال رحلتهم الكاملة لتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

ويمنح حل ESG Xpress من "إيكودريسيل" الشركات مرونة في اتباع معايير مثل "مبادرة إعداد التقارير العالمية" (GRI)، و"مجلس معايير محاسبة الاستدامة" (SASB)، إلى جانب أُطر العمل المعتادة للتقارير. ويمكن للشركات بسهولة مواءمة إفصاحاتها الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع المبادئ التوجيهية العالمية للشفافية. إضافة إلى ذلك، يساعد الحلّ في تأمين الاستثمارات، واكتساب ميزة تنافسية، وضمان الامثتال للوائح وتحقيق سمعة جيدة في الأسواق. وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى نماذج تقييم مدمجة، وحلول تجميع البيانات، ومنهجيات الحساب الخاصة بمؤشرات الأداء الرئيسية، ولوحات التحليلات، وأنماط لإعداد التقارير مخصصة لكل إطار عمل مُختار. كما يزوّد الحل أيضاً المستخدمين باستوديو شامل لتوليد وتحرير ونشر وتصدير تقارير بسهولة إلى مختلف الأطراف المعنية.

ويعمل فريق الشركة المتمرّس في تقديم الاستشارات المتعلقة بالاستدامة على مساعدة المنظمات على الانطلاق في رحلتها لتبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن دعمها في تأسيس مؤشرات أداء رئيسية متوافقة مع استراتيجيتها التجارية، وإنشاء برامج ورصد التقدّم الذي تحرزه نحو تحقيق أهداف محددة للأداء.

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نبذة عن "إيكودريسيل":

"إيكودريسيل" هي شركة تكنولوجية رائدة متخصصة في توفير حلول تمكين الاستدامة الذكية للشركات الاستشرافية عبر مختلف القطاعات. يمثل Ecodrisil ESG Xpress، المدعوم بتقنيتها الخاصة للذكاء الاصطناعي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حلاً متكاملاً صُمم بشكل خاص لتبسيط وتسريع رحلة الشركات في تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يمكنها من إجراء عمليات تقييم خالية من الأخطاء ونشر تقارير في غضون أسابيع. كما يوفر الحل مرونة للشركات في اتباع معايير وإُطر عمل متعددة لتقييم المخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإعداد التقارير وإدارة الأداء. ولدى الشركة مركز تكنولوجي خاص للبحث والتطوير في الهند، فضلاً عن مراكز للمبيعات في كل من الإمارات وسنغافورة والهند وألمانيا.