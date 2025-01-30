دبي، الإمارات العربية المتحدة: انسجامًا مع رؤيتها في بناء مستقبل يتسم بالشفافية والموثوقية، حيث يصبح كل منتج قابلًا للتتبع وكل سلسلة توريد آمنة، أعلنت شركة "إيفوتك" عن شراكة استراتيجية مع شركة داف، الشركة المصرية التي تدير تنفيذ وتشغيل نظام التتبع والتعقب الوطني التابع لهيئة الدواء المصرية. ستعمل هذه الشراكة على توفير حلول متطورة في مصر، ما يمثل خطوة محورية تُحدث نقلة نوعية في مجال تتبع الأدوية، وتعزيز سلامة المرضى، ومكافحة الأدوية المقلدة وإدارة نقص الأدوية المحتمل.

تمت الشراكة بشكل رسمي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بحضور الدكتور أحمد عفيفي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، في اليوم الثالث من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتستند هذه الشراكة الاستراتيجية إلى النجاح المثبت لشركة "إيفوتك" في إحداث تغيير استثنائي في مجال تتبع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلّق المهندس حاتم قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة داف مصر، قائلًا: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتبني الابتكارات العالمية التي تحافظ على صحة المرضى وتعزز منظومة الرعاية الصحية في مصر. إن دمج الحلول المتطورة ضمن أنظمتنا بالتعاون مع شركة إيفوتك يضمن أن تكون كل خطوة من خطوات سلسلة توريد الرعاية الصحية آمنة، وفعالة وشفافة وتضيف قيمة إلى مجال تصنيع الأدوية في مصر. فمع شراكتنا، أنا على يقين أن شركة داف وشركة إيفوتك ستتوسعان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كمقدمي خدمات موثوقين في مجال تنظيم الأدوية".

وعبّر جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي لشركة إيفوتك، عن تطلعاته لهذه الشراكة قائلًا: "شراكتنا مع داف مصر تتجاوز كونها تعاونًا عاديًا، إنها مهمة مشتركة تهدف إلى رفع معايير الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى. فمن خلال توسيع قدراتنا المشتركة في مصر، نعمل على معالجة التحديات ونؤسس أيضًا لنظام رعاية صحية يعتمد على الثقة والشفافية في المستقبل."

نقلة نوعية في تعزيز شفافية سلسلة توريد الرعاية الصحية - ستتيح الشراكة بين شركة داف وإيفوتك، التي تم تأسيسها لدعم إطار عمل الرعاية الصحية في مصر، لهيئة الدواء المصرية القدرة على مراقبة الأدوية والتحقق من صحتها بدقة عالية. ويستند هذا التعاون إلى النجاحات التي حققتها إيفوتك في دولة الإمارات في مجال مكافحة الأدوية المقلدة، وتحسين سلاسل التوريد، وضمان توفير علاجات آمنة للمرضى، ما يساهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تعاون استراتيجي لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية - تُعدّ مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو نظام رعاية صحية أكثر ابتكارًا وأمانًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال دمج خبرة "إيفوتك" في حلول سلسلة التوريد الآمنة مع ريادة "داف مصر" في الأنظمة التنظيمية، هذه الشراكة قادرة على إحداث تحول كبير في المعايير العالمية لتتبع الأدوية ورعاية المرضى.

عن إيفوتك:

تأسست إيفوتك عام 2017، وأصبحت في طليعة الابتكار، مُحدثة نقلة نوعية في حلول سلسلة التوريد الآمنة التي توفر الشفافية، والمرونة والكفاءة عبر مختلف القطاعات. من خلال خبراتها المتعمقة ومنصاتها المتطورة، مكنت إيفوتك الحكومات، والصناعات والاقتصادات من مكافحة الأدوية المقلدة، وتحسين العمليات، وتحديد معايير جديدة في تتبع المنتجات، ما يعزز بناء مستقبل قائم على الثقة والتقدم.

عن داف:

تأسست شركة داف عام 2020، وقدمت منتجات وبرامج فريدة عدة تتعلق بالرعاية الصحية للمواطنين المصريين، وتركيزها الأساسي ينصب على التحول الرقمي في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وفي إطار جهودها، تعمل الآن تحت إشراف هيئة الدواء المصرية لوضع صناعة الأدوية المصرية والسوق في مصر في مقدمة التطور التكنولوجي من خلال تنفيذ مبادرات مثل التتبع والتوثيق (Track and Trace) والنظام الإلكتروني لتقديم الوثائق التنظيمية (eCTD) وغيرها من المبادرات المهمة.

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