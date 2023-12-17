• باستثمارات تتجاوز 450 مليون ريال سعودي، تتقدم شركة إيفا فارما بخطى ثابتة نحو إطلاق مجمّعها الصناعي المتطور للأبحاث وتصنيع الأدوية بمساحة تزيد عن 50 ألف متراً مربعاً في قلب المملكة العربية السعودية.

• يلبي المجمّع احتياجات مجموعة متنوعة من المجالات العلاجية، حيث يتخصص بتصنيع أكثر من 150 منتجاً صيدلانياً، بما في ذلك علاجات الأورام ومثبطات المناعة واللقاحات والأدوية الحيوية بالاضاف إلى مجموعة متنوعة من العلاجات التي يتطلب إنتاجها تقنياتٍ متطورة.

• توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار يؤكّد على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتمكين الارتقاء بقطاع الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعزز التزامها الراسخ للقطاع الصحي السعودي من خلال تحقيق سلسلة من الإنجازات الضخمة، بما في ذلك وضع حجر الأساس للمجمّع الصناعي المتطور للأبحاث وإنتاج الأدوية بمدينة سدير للصناعة والأعمال، وافتتاح مكتب الشركة في الرياض. وفي إطار تأكيد هذا الالتزام، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيفا فارما ووزارة الاستثمار تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

ويهدف المجمّع الصناعي إلى أن يصبح مركزاً رائداً لصناعة الأدوية في المنطقة من خلال تقديم علاجات مبتكرة ومستدامة ويسهل الوصول اليها. وسيضمّ المجمّع مركزاً للأبحاث والتطوير وخمسة مصانع دوائية، بما في ذلك مصنع لعلاجات الاورام ومثبطات المناعة ومصنع لإنتاج الأدوية الحيوية، ومصنع اخر لإنتاج اللقاحات، الي جانب مصنع للأقراص بما في ذلك أجهزة بودرة الاستنشاق والأقراص ثنائية الطبقة والحبوب المتحللة فموياً. وسينتج المجمّع أكثر من 150 مستحضر دوائياً يغطي مجالات علاجية متعددة تلبي الاحتياجات الصحية في المملكة.

ومن جهته، قال رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما: "على الصعيدين، الشخصي وبصفتي ممثلًا للخمسة آلاف متخصص في إيفا فارما، نشعر بالفخر الكبير بخطوتنا اليوم في المملكة، ونشعر بالحماس الشديد تجاه ما يمكننا تقديمه للمجتمع السعودي والعربي في خلال الأشهر والسنوات القادمة. سيجلب هذا المجمع تقنيات تصنيع وبحث متطورة إلى المملكة العربية السعودية، بحيث نسهم في أن تحقق المملكة استقلالية الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي الصحي التي تطمح إليها. إن هذا المشروع حظي بدعم هائل في كل مرحلة، وبينما نبدأ العمل اليوم على هذا المجمع البحثي والصناعي الأول من نوعه هنا، سنحتفظ بسرعة خطواتنا وسنبدأ الإنتاج في المستقبل القريب جدًا. نشعر أننا نقوم بالشيء الصحيح في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح. نحن ممتنونون للدعم السعودي، فشكرًا لجميع الذين ساعدونا وألهمونا، ونعدكم بالتعاون وبتقديم احدث التقنيات لتلبية احتياجات المرضى."

ويأتي التوسّع الاستراتيجي لشركة إيفا فارما في المملكة العربية السعودية ليؤكد على التزامها بتلبية الاحتياجات الملحّة للمرضى، حيث كانت أولى خطواتها الاستثمار الضخم لتوطين صناعة الدواء. وتهدف شركة إيفا فارما من خلال إنشاء مجمّع للأبحاث وصناعة الأدوية في مدينة سدير للصناعة والأعمال إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الخاصة بزيادة الإنتاج المحلي من الأدوية انسجاماً مع أهداف برنامج تحوّل القطاع الصحي الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 50%، حيث أن النسبة الحالية لا تتجاوز الـ11%.

يجسد مجمّع إيفا فارما في مدينة سدير نهج الاقتصاد الدائري الأخضر، حيث صُمم من قبل شركة الاستشارات الألمانية IO. يتميز تصميم المجمّع بأنه مستوحى من الثقافة السعودية العريقة، ويساهم أيضاً بشكل استراتيجي في تقليل اكتساب الحرارة، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية. وسيستخدم المجمّع ألواح الطاقة الشمسية وأنظمة إعادة تدوير المياه وأنظمة معالجة النفايات للمساهمة في الحد من التأثير السلبي على البيئة، إذ تعكس الإجراءات البيئية المتبعة في تصميم المجمّع نهج شركة إيفا فارما الصديق للبيئة والمنسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية الهادفة إلى بناء مستقبل أخضر ومستدام.

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عن إيفا فارما للصناعة

إيفا فارما للصناعة هي شركة تابعة لإيفا فارما القابضة، إحدى أسرع شركات الرعاية الصحية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. إيفا فارما للصناعة هي شركة مصنعة محلية للأدوية مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتركز على الاستدامة والاستثمار المحلي في المملكة.

تعمل إيفا فارما على الكفاح من أجل الصحة والصحة العامة في مختلف المجتمعات حول العالم.

مع فريق من المحترفين مكون من 5000 شخص في أكثر من 40 دولة، تنتج الشركة أكثر من مليون مستحضر دوائي للرعاية الصحية يوميًا في المصانع الخاصة بها المصممة على أحدث طراز، والمجهزة بأعلى التقنيات المعترف بها دَوْلِيًّا للابتكار، بالإضافة حصولها على الاعتماد من قبل هيئات عالمية متعددة.

وتضم الشركة مجموعة من مستحضرات الرعاية الصحية التي تركز على تلبية احتياجات المرضى في العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والأورام، والجهاز العصبي، والرمد، والمضادات الحيوية، والعظام، وتسكين الآلام، وأمراض الكبد، والصحة الإنجابية، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي والدولي.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة: https://www.evapharma.com/en-SA و

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للتواصل الإعلامي:

الدكتور سلطان جزاء، رئيس الشؤون الحكومية في شركة إيفا فارما

sultan.jazaa@evapharma.com