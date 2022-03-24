دبي، الامارات العربية المتحدة: تواصل إيطاليا النظر إلى الإمارات كشريك تجاري رئيسي لها في المنطقة، بهدف أن تصبح سوق التصدير الرئيسي للمجوهرات الإيطالية. في النسخة القادمة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة النصف السنوي و الذي تقام فعالياته في الفترة ما بين 23 و27 مارس، تسعى إيطاليا إلى تعزيز آفاق القطاع من خلال تسليط الضوء على ابتكاراتها والتكنولوجيا المستخدمة التي تدفع صادراتها من المجوهرات الذهبية. و قد تم وضع صالة خاصة للفعاليات كمنصة لدعم 38 صائغًا إيطاليًا مشاركًا ، كتقدمة من وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

تشتهر إيطاليا بمجوهراتها الذهبية ذات التفاصيل الدقيقة والحرفية، وتحتل حاليًا المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري المجوهرات إلى دولة الإمارات ولا تزال تشهد زيادة في الصادرات قبل وأثناء الوباء. بفضل حصتها السوقية البالغة 12%، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 108% في الصادرات بقيمة تزيد عن 920 مليون يورو في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2019.

تحظى مشاركة إيطاليا في المعرض بدعم من وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة في دبي، والاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومركز الحرف الفنية والتقليدية في توسكانا، التي تنظم فعاليات الجناح الإيطالي في مركز إكسبو الشارقة منذ 16 عامًا، والتي تهدف إلى حماية المنتجات الفنية والتقليدية وتطويرها وابتكارها وتعزيزها في إيطاليا وفي الأسواق الخارجية.

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات: "نعمل معًا للترويج لجمال إيطاليا في جميع القطاعات. ستسمح فرصة تزويد 38 عارضًا بصالة المجوهرات الإيطالية لعرض تشكيلات استثنائية وتلبية آفاق متشابهة في التفكير في سوق المنتجات الفاخرة الذي يقدر الدقة وبراعة الحرفية. كما تهدف وكالة التجارة الإيطالية إلى تعزيز اتنشار الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة عالميا" وتمييز الفرص التجارية في جميع أنحاء الإمارات، و ملاحظة زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتنامي تجارتها في المنطقة عموما."

وأضاف أميديو سكاربا: "تطبق الحكومة الإيطالية معايير جودة صارمة بدءاً من توريد المواد الخام إلى تطوير المنتجات النهائية، مما يميز البلاد في صناعة المجوهرات بشكل خاص. لا تعمل هذه الإجراءات على توحيد مستوى جودة المجوهرات الإيطالية التي لا تلبي المواصفات الدولية فحسب، بل تحافظ أيضًا على الإرث الغني والمتنوع لثقافتنا و تشجع الحرفيون و الصاغة الذين يمثلون المحفز الحقيقي لهذه المعايير التي لا تشوبها شائبة. نحن فخورون بتقديم مجموعة من كبار صانعي المجوهرات الإيطاليين في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذين سيقدمون منتجات حرفية تم تصنيعها بناءً على حكمة الأجداد مترافقة مع التكنولوجيا التصنيع الحديثة."

قال أنطونيو فرانشيسكيني، رئيس مكتب ترويج التجارة والأسواق الدولية في الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة: "تتمثل مهمتنا في رفع مكانة الصناعات الحرفية الإيطالية وتقديم الدعم لأكثر من 621 ألف من رواد الأعمال الذين يوظفون أكثر من 1.2 مليون شخص. نحن نقوم بذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة توفر المساعدة والحلول المبتكرة التي تساعد بالتالي على تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي عموما"."

تقع صالة المجوهرات الإيطالية في القاعة رقم 4 في مركز إكسبو الشارقة. الدخول والمواقف مجانية إلى معرض الساعات والمجوهرات في الفترة ما بين 23 إلى 27 مارس من 2 ظهراً إلى 10 مساءً، ما عدا يوم الجمعة توقيت العمل هو من الساعة 3 بعد الظهر إلى 10 مساءً.

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