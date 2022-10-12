تقدم 33 شركة ناشئة حلولها المبتكرة للاقتصاد الرقمي المستدام في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت 33 شركة إيطالية ناشئة في نورث ستار دبي، أحد فعاليات معرض جيتكس 3.0 المخصّصة لمنظومة روّاد الأعمال المبتكرة، والتي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. مع تسجيل أكثر من 14,600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا اعتباراً من يوليو 2022، أظهر قطاع الشركات الناشئة الإيطالية المبتكرة ديناميكية كبيرة في العام الماضي.

تم اختيار 33 شركة إيطالية ناشئة في الجناح الإيطالي الواقع في قاعة زعبيل 6 من قبل وكالة التجارة الإيطالية. حيث قدم المشاركون الإيطاليون الحلول التقنية المبتكرة التي تستخدم قاعدة بيانات سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للتنقل المستدام والرعاية الصحية والتعليم وأنظمة الدفع الجديدة وتقليل النفايات.

أطلقت الحكومة الإيطالية مؤخراً برنامج استثماري بقيمة مليار يورو يستهدف النظام البيئي للشركات الناشئة المحلية، وذلك لخلق فرص جديدة وتعزيز الابتكار كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني. الهدف هو تعزيز التحول التكنولوجي والرقمي للشركات من أجل التغلب على الانكماش الناجم عن أزمة الوباء وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الاستراتيجية للقدرة التنافسية والنمو المستدام.

قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر عدد الشركات الناشئة الإيطالية في النمو وتؤكد الأرقام الرسمية التوجه الإيجابي الجاري بالفعل منذ عام 2021. حيث تم تسجيل 14,600 شركة ناشئة في إيطاليا اعتباراً من يوليو 2022، وتشكل الشركات الناشئة نسبة 3.7٪ من إجمالي الشركات الوطنية المنشأة حديثاً. وهذا يمثّل 15٪ من إجمالي عدد الشركات الإيطالية (105,000) العاملة في قطاعات التكنولوجيا الفائقة.

يعد إنتاج البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير وتصنيع الآلات والمنتجات الإلكترونية من أكثر الأنشطة شيوعاً والشركات الناشئة التي أسسها أقل من 35 عامًا تمثل 17.4٪ من الإجمالي".

تجمع فعالية نورث ستار دبي اللاعبين الأكثر نفوذاً في النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، ويتيح الجناح الإيطالي لعدد مختار من الشركات الناشئة الإيطالية الفرصة لتسليط الضوء على منتجاتهم، بهدف الوصول إلى المستثمرين وتنمية بصمتهم في الأسواق العالمية.

تعد الاستدامة من أكثر الأمور الحاسمة وفي مقدمة جدول الأعمال بالنسبة لإيطاليا، وتلعب الشركات الناشئة دوراً رئيسياً في المضي قدماً نحو ممارسات ومنهجيات أكثر استدامة في جميع القطاعات، وذلك بفضل استخدام التقنيات المبتكرة مرات عديدة.

شعار إيطاليا في نورث ستار دبي 2022: الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية،

تم اختيار ستة من الشركات الناشئة في منطقة إقليمية تنظمها منطقة ماركي الإيطالية، وهي إحدى المناطق العشرين في إيطاليا التي يعتمد اقتصادها في الغالب على مجموعات من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات التصنيع التقليدية (على سبيل المثال: المنتجات النموذجية المصنوعة في إيطاليا مثل الأحذية والملابس والأجهزة الكهربائية والآلات والأثاث، وما إلى ذلك). يعتبر إقليم ماركي منطقة خصبة جداً لإنشاء الأعمال التجارية، وقد تم تسجيل ما يقرب من 400 شركة ناشئة مبتكرة في عام 2021، ويتخصّص العديد منها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول المشاركة الإيطالية في نورث ستار دبي، يرجى تنزيل كتالوج المعرض على هذا الرابط: -https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline eady%29_0.pdffiles/GITEX%20Catalogue%202022%20STARTUPS%20%28Web%20R

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فيما يلي قائمة بالشركات الإيطالية المشاركة في نورث ستار دبي ضمن جناح وكالة التجارة الإيطالية:

1. ASTRAKODE SRL

2. BOATSANDGO SRL

3. B-ZERO SRL

4. DUCKMA SRL

5. ELEMENTS WORKS SRL

6. Fifth Ingenium SRLS

7. FOREQUEST ITALIA

8. Genuine Way Srl

9. IBC CORP SRL

10. INNOVA SOC. COOP.

11. IT'S PRODIGY SRL

12. Livegreen Società Agricola SRL

13. LPE GROUP SRL

14. ML CUBE SRL

15. MONOKEE SRL

16. My-Money SRL

17. Noitech SRL

18. Peekaboo Srl

19. PROXICAD SRL

20. QODEUP SRL

21. Security Pattern SRL

22. STRATEGIC BIM SRL

23. VLAB SRL

24. WiDesign SRL

25. XENIA PROGETTI SRL

26. XNOOVA SRL

27. XRIT SRL

MARCHE REGION

28. CYBER EVOLUTION SRL

29. E-MOD SRL

30. GPROJECT SRL

31. I SEMAR SRL

32. LINKY INNOVATION SRL

33. TELEPHARMATEC SRL

#بياناتحكومية

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نبذة عن وكالة التجارة الإيطاليـة ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم تدويل الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتها وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات -arab-https://www.ice.it/en/markets/unitedemirates

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