شركة الوساطة الرائدة تطلق مجموعة من المبادرات المميزة بمناسبة استمرار شراكتها مع النادي الملكي بما فيها بطولة إصابة العارضة في ملعب سانتياغو برنابيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت إيزي ماركتس، شركة الوساطة الرائدة في مجال تداولات العملات الأجنبية (الفوركس)، عن توسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإطلاق مبادرة مميزة احتفالاً بمرور ثلاث سنوات على شراكتها الناجحة مع نادي ريال مدريد لكرة القدم، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حيث تمنح الشركة الجماهير فرصة الفوز بجوائز قيّمة في ملعب سانتياغو برنابيو التاريخي للنادي الإسباني.

وأثمرت شراكة إيزي ماركتس مع النادي الملكي منذ عام 2020 عن العديد من النتائج الإيجابية، حيث لعبت دوراً محورياً في توسيع حضور الشركة بصورةٍ مذهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتمتع شركة إيزي ماركتس بخبرةٍ رائدة لأكثر من 20 عاماً في مجال تداولات العملات الأجنبية (الفوركس)، غير أن شراكتها الناجحة مع ريال مدريد أسهمت في نمو حجم التداول على منصتها الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 23% على أساس سنوي، ليصل اليوم إلى 50.2 مليار دولار أمريكي، مع زيادة سنوية في عدد عملائها بنسبة 14% خلال الفترة نفسها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيكوس أنتونيادس، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ماركتس: "حققت شراكتنا مع نادي ريال مدريد نجاحات كبيرة لكلا الطرفين، حيث يشتهر النادي بانتصاراته العديدة والتي تتكامل مع إيزي ماركتس، بوصفها شركة رائدة في مجال تداولات العملات الأجنبية (الفوركس) منذ أكثر من 20 عاماً. كما نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة الناجحة، ونحن متحمسون للإنجازات التي سنحققها معاً."

وتابع نيكوس قائلاً: "صنف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي ريال مدريد كأفضل نادي في القرن العشرين، حيث يمتلك ريال مدرير قاعدة جماهيرية كبيرة، إلى جانب كونه مثالاً يحتذى به للقيادة الناجحة. كما يفخر النادي بشراكاته الاستراتيجية، ويسرنا أن نكون أحد هؤلاء الشركاء".

ومن جهته، قال جارن مصرليان، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق: "تسرنا مواصلة هذه الشراكة مع نادي ريال مدريد بوصفنا الشريك التجاري الرسمي للنادي الأبرز في عالم كرة القدم. وينسجم سجل النجاحات الخاص بالنادي مع التزامنا تجاه النجاح في التجارة، حيث نفخر بمكانتنا كالشريك المفضل لريال مدريد، كما ندعم النادي والجهات المرتبطة به خلال رحلتهم نحو تحقيق التميز التجاري".

الاحتفال بالشراكة يمنح المشجعين تجارباً عالمية رائعة

تحتفل إيزي ماركتس بالعام الثالث لشراكتها المثمرة مع ريال مدريد بإطلاق مبادرة احتفالية تقدم منافع وأنشطة غير مسبوقة لعشاق العلامتين التجاريتين، ومن أبرزها بطولة إصابة العارضة في ملعب البرنابيو، العرض الترويجي المقدم من الشركة. وتتيح البطولة المستوحاة من المثال الأسطوري الذي قدمه روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد السابق وسفير النادي الحالي، الفرصة لأربعة متسابقين لإصابة العارضة في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد بإسبانيا، ليحظى كل منهم بفرصة الفوز بجائزة نقدية قدرها 250 ألف دولار أمريكي. ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذا العرض الترويجي زيارة [يُرجى إدراج الموقع الإلكتروني للصفحة الرئيسية] للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ولطالما حرصت إيزي ماركتس منذ انطلاقتها على تزويد عملائها بأفضل ظروف التداول الممكنة. ويمكن معرفة المزيد عن هذه الشراكة الاستثنائية مع ريال مدريد عن طريق الموقع الإلكتروني [يُرجى إدراج الرابط هنا].

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نبذة عن إيزي ماركتس

إيزي ماركتس هي شركة وساطة عالمية حائزة على جوائز تأسست في عام 2001، لتصبح من أوائل الشركات التي قدمت لعملائها تجربة عبر الإنترنت باستخدام أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر، بما في ذلك أداة التداول البسيط المجانية لإيقاف الخسارة بشكل مضمون، وأداة تجميد السعر، وأداة إلغاء الصفقة، حيث توفر لعملائها الكبار تجربة تداول مبسطة وسهلة ومرنة. وتقدم إيزي ماركتس أكثر من 200 صك قابل للتداول، وفروق أسعار ثابتة، ودعم مخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمتداولين في جميع أنحاء العالم، وتواصل إحداث تغير جذري في قطاع التداول من خلال توفير مستويات أمان وضمانات لا مثيل لها لأموال العملاء وإعطاء الأولوية باستمرار لالتزام الشركة تجاه العملاء ورضاهم.

نبذة عن ريال مدريد

يتمتع نادي ريال مدريد الرياضي بتاريخ عريق يمتد إلى 121 عاماً. ويتميز النادي بفوزه بأكبر عدد من الكؤوس الأوروبية في كل من كرة القدم (14 كأساً) وكرة السلة (11 كأساً)، فضلاً عن حصوله على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل نادٍ في القرن العشرين. ويحظى ريال مدريد بملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، مع 480 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو نادي كرة القدم الأغلى قيمة في أوروبا للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير النخبة الأوروبية 2022، الذي أعدته شركة كيه بي إم جي الاستشارية. ريال مدريد هو علامة كرة القدم التجارية الأعلى قيمة في العالم من حيث تمويل العلامات التجارية للعام الرابع على التوالي، كما حقق أعلى رقم قياسي في مؤشر الشفافية لأندية كرة القدم الموسم الماضي. لمزيد من المعلومات حول نادي ريال مدريد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.realmadrid.com، الموقع الأكثر زيارة لنادي كرة قدم للسنة الخامسة على التوالي.