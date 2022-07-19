أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت "إيزي ليس ش م خ"، الشركة الرائدة في مجال حلول التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على نسبة 55% من نادي "كابتن كلوب"، وهو أكبر نادٍ لتأجير القوارب في دولة الإمارات وتقدر قيمته الإجمالية بـ 70 مليون درهم إماراتي.

وتأسس نادي "كابتن كلوب" في عام 2014، وهو منصة تنقل تعمل بنظام العضوية وتربط أعضائها بأكبر تطبيق لحجز القوارب في دولة الإمارات. ويعمل النادي في ثلاث مدن وعبر 8 موانئ، ويوفر أكثر من 120 قارباً لأعضائه من أجل خوض تجارب مائية ممتعة. ويمكن للأعضاء حجز القوارب عبر الإنترنت من خلال النظام البرمجي الخاص بـ "كابتن كلوب"، والمتوفر عبر أي جهاز.

وبهذه المناسبة، قال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة "إيزي ليس": "تتحول شركة ’إيزي ليس‘ إلى مجموعة تنقّل تُحدث تغير نوعي في قطاع التنقّل في المنطقة من خلال الاستحواذ على المنصات المادية والتكنولوجية التي تمتلك إمكانات تطور ونمو كبيرة. وباستحواذنا على حصة الأغلبية في ’كابتن كلوب‘، فإننا نوسع نطاق عملنا من خدمات الأعمال إلى أسلوب الحياة وصناعة الترفيه. ونعتزم دعم النادي لتسريع خططه في النمو وتوسيع حضوره في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة أيضاً. كما نتطلع إلى ترسيخ مكانة مهمة وريادية لنا في مجال خدمات التنقل الشاملة في دولة الإمارات والمنطقة".

ومن جانبه، قال زيد شولي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لنادي "كابتن كلوب": "وجدنا في شركة ’إيزي ليس‘ شريكاً يقاسمنا رؤيتنا في إيجاد بديل مبتكر ومعقول التكلفة ويقوم على التكنولوجيا لملكية القوارب. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في دولة الإمارات كمنصة لتأجير القوارب قائمة على نظام الاشتراك، فإننا نتطلع إلى مضاعفة أسطولنا من قوارب الإيجار بنحو ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات القليلة المقبلة. وبالاعتماد على دعم وخبرة ’إيزي ليس‘، سنكون قادرين على تطوير حجم أعمالنا، وتنمية قاعدة عملائنا، والتوسع في المنطقة مستقبلاً".

وسجل "كابتن كلوب" توسعاً كبيراً على مدى السنوات 5 الماضية، حيث ارتفعت العضوية في النادي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 47% بين عامي 2016 و 2021. وتمتلك الشركة حالياً 120 قارباً في دولة الإمارات وتهدف إلى زيادة أسطولها إلى 300 قارب بحلول عام 2025.

وفي إطار تركيز الشركة على قطاع التنقل، تعمل "إيزي ليس" على إبرام شراكات والاستحواذ مع مجموعة من الشركات لبناء محفظة متنوعة من المركبات، وهو ما يعكس نمواً قوياً في الطلب على الخدمات اللوجستية للميل الأخير. وتمتلك الشركة أكثر من 25000 دراجة نارية و 10 مراكز خدمة، بالإضافة إلى ورش عمل متنقلة وهي تعمل في جميع أنحاء الإمارات السبع.

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نبذة عن "إيزي ليس"

تأسست "إيزي ليس" عام 2011 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة محلية رائدة في توفير الحلول المتكاملة وحلول التوصيل ومفاهيم النقل في قطاعي الترفيه وأسلوب الحياة. وتعمل الشركة في جميع إمارات الدولة، وتقدّم حلول التنقل المتخصصة بشكل أساسي في الدراجات النارية وخدمات الأسطول والابتكارات الإدارية في قطاع النقل وتأجير اليخوت والقوارب وفق نظام العضوية. تمتلك الشركة أسطولاً يضم أكثر من 25 ألف دراجة نارية، و10 مراكز خدمة، بالإضافة إلى ورش عمل متنقلة، كما أكملت الشركة أكثر من 105 مليون رحلة توصيل في جميع أنحاء الدولة. وفي نهاية عام 2021، بلغت إيرادات "إيزي ليس" 148 مليون درهم، وحققت أرباحاً بنسبة 26%، وبلغت قيمة أصولها 130 مليون درهم.

نبذة عن نادي "كابتن كلوب"

يُعد "كابتن كلوب" أكبر نادي للقوارب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم أكثر من 120 قارباً في أنحاء أبوظبي ودبي ورأس الخيمة. ويقدم النادي عضوية سنوية توفر للمشتركين وصولاً سهلاً ومريحاً إلى القوارب، ويوفر لأعضائه طيفاً واسعاً من تجارب القوارب مثل قوارب صيد الأسماك والرياضات المائية والتنقل بين الجزر وغيرها الكثير، وكل ذلك بتكلفة أقل من امتلاك قارب. ويقدم نادي "كابتن كلوب" حلاً معقول التكلفة يناسب الراغبين في تملك قوارب مع ضمان المتعة التي تقدمها هذه التجربة بكل سهولة ويسر.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً و 22345 موظف، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com