وتؤكد على توجهاتها لعام 2023

سجلت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 37.5٪ على أساس سنوي في صافي الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023.

تعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع الطلب في سوق الإمارات على حلول التنقل المبتكرة التي تقدمها الشركة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اعلنت شركة ايزي ليس ((ADX: EASYLEASE، الشركة الرائدة في حلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC) ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت الإيرادات 139 مليون درهم إماراتي، بزيادة كبيرة قدرها 37.5٪ على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، بينما ارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 18٪ على أساس سنوي ليصل إلى 36.8 مليون درهم إماراتي.

كما أكدت شركة ايزي ليس مؤخرًا على توجهاتها لعام 2023 وتعديلها بالتزامن مع توقعات النمو للأسواق الإماراتية والسعودية والبحرينية، ورفعها من 37.5٪ إلى 66٪. بالإضافة إلى ذلك، خلال نفس الفترة، سجل صافي الربح 16.3 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 22.2 مليون درهم إماراتي في الفترة المماثلة السابقة، متأثرًة بشكل رئيسي بالتركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع الاستثمارات في تطوير ونشر حلول التنقل الجديدة التي تتوافق مع توقعات خطة النمو طويلة المدى.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة إيزي ليس "يعزز أداء النصف الأول التزامنا بالاستدامة طويلة الأجل وقدرتنا على تحقيق الأهداف الطموحة الموضحة في خطتنا المستقبلية لعام 2025".

ويشهد الطلب على حلول التنقل في نظام التوصيل في الإمارات العربية المتحدة توسعًا قويًا. حيث تؤدي السمات الإيجابية لحلول التنقل عبر الدرجات النارية، بما في ذلك الفعالية من حيث التكلفة والقدرة الاستثنائية على المناورة وسرعة التحرك، إلى نمو ملحوظ في سوق النقل داخل الدولة. وبالتالي، فإن العديد من منصات التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات ومنصات الأعمال الأخرى تتبنى حلول الدراجات النارية لعمليات التوصيل الخاصة بهم. علاوة على ذلك، تساهم الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والحد الأدنى من نفقات الصيانة السنوية بشكل كبير في زيادة الطلب على الدراجات النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق التوصيل السريع في الامارات من 2.11 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 3.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.05٪ خلال فترة التوقعات (2023-2028).

وفي هذا السياق، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس:" مع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز بارز للتجارة الإلكترونية والذكية في المنطقة، تعمل ايزي ليس بشكل استباقي على معالجة فجوات الإمداد في مجال النقل اللوجستي لتوفير خدمات توصيل سريعة وتعزيز رضا العملاء. يتماشى هذا التركيز الاستراتيجي مع جهودنا الاستثمارية المستمرة ".

وتعمل ايزي ليس على تكثيف الاستثمارات بشكل استراتيجي في أحدث التقنيات وتعزيز بنيتها التحتية لتوسيع وجودها في السوق في جميع أنحاء المنطقة. يتم تنفيذ الحلول الآلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملاء الشركة. علاوة على ذلك، هناك تركيز ملحوظ على استكشاف الحلول المبتكرة مثل المركبات ذاتية القيادة وتسليم الطائرات بدون طيار لتحسين عمليات التسليم في الميل الأخير، مما يضمن سرعة وفعالية أكبر.

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عن ايزي ليس:

تأسست شركة ايزي ليس في عام 2011، وهي شركة مدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية الثاني تحت رمز "EasyLease" وتعمل كشركة تابعة لرأس المال تحت الشركة الدولية القابضة (IHC). مع أسطول يتألف من أكثر من 25,000دراجة، تقدم الشركة حلول تسليم تأجير جاهزة للتسليم مع نشاط أساسي في تأجير الدراجات النارية للمطاعم وشركات التوصيل وشركات الخدمات اللوجستية والبريد السريع وتجميع المواد الغذائية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 868 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 31 مارس 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 444 شركة تابعة وأكثر من 126,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية، والخدمات، والمرافق، والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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