يضيف الاستحواذ الجديد على مساحة البنية التحتية للتنقل والخدمات اللوجستية في الإمارات 3.5 ملايين قدم مربع

تعتزم الشركتان زيادة الاستثمار في نشر أسطول من المركبات المدعوم بالأنظمة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي

استحواذ يثري محفظة أعمال إيزي ليس المتنوعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة ايزي ليس ((ADX: EASYLEASE، الشركة الرائدة في حلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC) ومقرها أبوظبي، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية 51% في »جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية»، الشركة المتخصصة في توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة لمختلف القطاعات، وهي شركة تابعة لمجموعة غسان عبود. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد حرص شركة "إيزي ليس" للدخول إلى قطاع الخدمات اللوجستية المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويفتح هذا الاستحواذ الاستراتيجي الباب أمام إيزي ليس لدخول قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات عبر إضافة البنية التحتية الحديثة لشركة جاليجا، والتي تبلغ مساحتها 3.5 مليون قدم مربع، إلى البنية التحتية اللوجستية المتطورة في أبوظبي، إلى جانب مرافق دبي الحديثة، ما يعزز من إمكانات "إيزي ليس" كشركة رائدة في تطوير ودمج حلول التنقل القائمة على التكنولوجيا مع البنية التحتية الواسعة لشركة »جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية» ويرتقي بقدراتها على إنشاء منظومة متكاملة لقطاعي التنقل والخدمات اللوجستية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "سنتمكن في إيزي ليس من الاستفادة من قطاع الخدمات اللوجستية سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل التطورات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الإقليمية. ويعزز الاستحواذ الجديد قدراتنا التنافسية ويؤكد التزام "إيزي ليس" الثابت بالابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع التنقل عبر دمج إمكانات "جاليجا جلوبال"، وبالتالي التوسع بعروض خدماتنا والوصول إلى أسواق جديدة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030، وتعزيز مكانة الشركة كقطب رئيس في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

تعد «جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية» شركة متخصصة في خدمات سلسلة التوريد السلسة في قطاعات المركبات والصناعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، وتقدم خدماتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. وقامت الشركة بإدارة أو مناولة أكثر من 130,000 مركبة خلال العام 2023.

وفي هذا السياق، قال غسان عبود، رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود: "سيعزز انضمام "إيزي ليس" كمساهم رئيسي في "جاليجا" من مكانة الشركتين ويضعهما في موقع استراتيجي يتيح لهما الاستفادة إلى أبعد الحدود من عملية التوسع، وتطوير نهجهما الموحد القائم على التكنولوجيا لتحفيز الابتكار وإطلاق معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والتنقل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وسيوفر الاستحواذ فرصاً جديدة للتكامل التكنولوجي، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة وإنشاء حلول لوجستية مبتكرة وقابلة للتطوير ومستدامة. كما تعتزم الشركتان الاستثمار في أدوات تطوير أسطول المركبات المدعومة بالأنظمة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

نبذة عن إيزي ليس

تأسست «إيزي ليس» في عام 2011، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي المالي الثاني أو الموازي تحت الرمز: EasyLease، وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. وتعد الشركة رائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال شاملة لشركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يضم أسطول الشركة ما يزيد عن 28,000 مركبة، ليشكل بذلك واحداً من أكبر الأساطيل في دولة الإمارات.

تواصل الشركة تعزيز وتوسيع حضورها وعملياتها ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة منطقة الخليج العربي، مع التركيز على توظيف الابتكار واعتماد الكفاءة كنهج في كافة خدمات التنقل المتكاملة. تقدم شركة إيزي ليس خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. هذا وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على توظيف أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لضمان ريادتها وتفوقها في صناعة خدمات النقل.

نبذة عن جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية

تعتبر جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية شركة متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية لقطاعات السيارات والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، وهي شركة تابعة لمجموعة غسان عبود. وتدير الشركة شبكة لوجستية قوية ومتكاملة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بفضل مرافقها الحديثة ذات الموقع الاستراتيجي في مختلف المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل كيزاد وجافزا.

www.gallega.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

-انتهى-

#بياناتشركات