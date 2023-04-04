(المنامة، البحرين – 5 أبريل ٢٠٢٣): أعلنت شركة إيزي للخدمات المالية "إيزي بي"، وهي مؤسسة مالية بحرينية رائدة في تقديم خدمات نقاط البيع (POS) وبوابات الدفع الإلكترونية، عن توقيع اتفاقية مع أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط لتمكين أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس من استخدام بطاقاتهم لإجراء المعاملات في آلاف نقاط البيع (POS) التابعة لـ "إيزي بي" وبوابات الدفع الإلكترونية في جميع أنحاء مملكة البحرين.

هذه الاتفاقية تواكب سعي "إيزي بي" المتواصل إلى تعزيز الخدمات والتجارب المقدمة للتجار العاملين معها، كما ستسمح لهم بقبول بطاقات أمريكان إكسبريس عند قيام أعضاء البطاقات باستخدامها في عمليات الدفع التلامسي او الاتلامسي.

كذلك، ستسمح هذه الاتفاقية لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس استخدام بطاقاتهم في عدد كبير من المواقع الجديدة، ولا سيما للتسوّق اليومي في المتاجر المحلية، الأمر الذي سيوفر للعملاء خيارات أكبر للدفع.

وبهذه المناسبة، أعرب السيّد نايف توفيق العلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيزي للخدمات المالية، عن سعادته قائلاً: "هذه الاتفاقية مع أمريكان إكسبريس تعزز بشكل كبير الخدمات التي نقدمها للتجار العاملين معنا. فهم سيستفيدون من التواصل مع عملاء جدد، محليين ودوليين، مما سيعود بفائدة عالية إلى نمو أعمالهم."

أما غرازييلا مارتينز، نائب رئيس المؤسسات التجارية لدى أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، فعلّقت قائلة: "يسعدنا أن نتعاون ونتشارك مع "إيزي بي" لتوسيع عدد المواقع التي تقبل أمريكان إكسبريس في المملكة، مما يوفر لأعضاء بطاقاتنا خيارات أكثر للدفع. إنه جزء من التزامنا بالتوسع بشكل كبير في الأماكن التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبريس في المملكة وحول العالم."

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نبذة عن شركة إيزي للخدمات المالية "إيزي بي"

تأسست "إيزي بي" في سنة 2016، وهي مرخصة ومنظمة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود لخدمات الدفع وبوابات الدفع والمستحوذ الخامس على نقاط البيع والدفع الإلكتروني في مملكة البحرين. تنشط "إيزي" بشكل أساسي في خدمات الدفع الرقمية في الصناعة المالية، مع سعيها إلى تحقيق هدفها الرئيسي نحو التعامل بسلاسة، واعتماد اتجاهات جديدة ومبتكرة وأحدث الحلول في صناعة الدفع التي سترتقي بتجربة العملاء إلى مستوى أعلى.

للتواصل مع "إيزي"

ليال إبراهيم: layal.ebrahim@eazy.net

نبذة عن أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 500 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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