تماشياً لجهودها في تطوير نطاق خدمات قبول المدفوعات عبر شبكتها الأكثر تقدمًا وتطورًا في مملكة البحرين

المنامة، البحرين: أعلنت شركة إيزي للخدمات المالية "إيزي بي"، وهي مؤسسة مالية بحرينية رائدة ومتخصصة في تقديم خدمات نقاط البيع (POS) والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية، مرخصة ومنظمة من قبل مصرف البحرين المركزي، مؤخرًا عن حصولها على رخصة العضوية الرئيسية لقبول البطاقات من فيزا، وذلك لتمكينها من تقديم خدمات قبول المدفوعات من شبكة بطاقات فيزا ومنتجاتها عن طريق جميع أجهزة نقاط البيع "إيزي بي" (POS) والذي يفوق عددها الـ ٥٠٠٠+ نقطة بيع والمنتشرة في جميع أنحاء مملكة البحرين وعن طريق أيضاً بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالشركة.

يتماشى ترخيص العضوية الرئيسية لقبول البطاقات من فيزا مع مساعي "إيزي بي" لتعزيز وتنمية علاقاتها المستمرة مع عملاؤها من التجار كجزء من إستراتيجيتها النشطة وذلك لتوسيع نطاق قبول العلامات التجارية العالمية للبطاقات داخل مملكة البحرين. حيث سوف تتيح خدمة "إيزي بي" للتجار قبول جميع مدفوعات بطاقات فيزا بطريقة آمنة، وبالتالي ستقدم تجربة مثالية لمعاملات الدفع اللاتلامسية بطريقة سهلة ومريحة للعملاء. وتتميز أجهزة نقاط البيع "إيزي بي" (POS) وبوابة الدفع الإلكترونية بتكنولوجيا فريدة من نوعها، حيث يمكن للعملاء إجراء جميع مدفوعات فيزا بسهولة باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم، أو المحافظ الإلكترونية مثل Apple Pay مباشرة من خلال هواتفهم الذكية.

أعرب السيد نايف توفيق العلوي، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيزي للخدمات المالية، عن سعادته قائلاً: " إن حصولنا على ترخيص العضوية الرئيسية لقبول البطاقات من شركة فيزا يعد إنجازًا مميزًا جديدًا يضاف إلى قائمة نجاحاتنا المتزايدة ويحقق معلمًا استراتيجيًا مهمًا لشركتنا، من خلال دعم جهودنا المشتركة للحفاظ على المعايير العالمية في خدمات المدفوعات وتزويد عملاؤنا الكرام من التجار بخدمات دفع تنافسية ومبتكرة في مملكة البحرين. وفيما يتعلق بفرص تطوير الأعمال، ستفتح هذه الشراكة المجال الكبير أمام "إيزي بي" لتمكينها من تقديم خيارات متعددة في مجال خدمات المدفوعات الإلكترونية وبالتالي تمكين عملاؤها من التجار قبول جميع أنواع بطاقات فيزا في البحرين وخارجها بكل أريحية. في سياق أوسع، ستشمل الفرص الجديدة تقديم خدمات من الدرجة الأولى واسعة النطاق وحلول دفع أكثر ذكاءً من شأنها تبسيط وتسهيل تجربة عملائنا من التجار إلى حد كبير في قبول مدفوعات حاملي البطاقات من فيزا وقبولها عبر أجهزة نقاط البيع "إيزي بي" وبوابات الدفع الإلكترونية بشكل مبتكر وسلس".

"يأتي هذا في انسجام مع التزامنا وجهودنا المستمرة لتمكين عملائنا بكافة أنواع التكنولوجيا المتطورة وحلول الدفع المبتكرة، والصادرة من رؤيتنا في ترسيخ مكانة "إيزي بي" كالمزود الأول والرائد في مجال تقديم خدمات نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكترونية في مملكة البحرين، والعمل بشكل غير معهود في مجال قبول المدفوعات الإلكترونية، أضاف في ذلك المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيزي للخدمات المالية".

وأضافت في ذلك ملاك الصفار، مدير فيزا في البحرين: "يسعدنا إصدار ترخيص العضوية الرئيسية لـ "إيزي بي" وتوسيع شبكة قبول حلول الدفع من فيزا في مملكة البحرين. نحن حريصون بشكل خاص على توفير تقنية مبتكرة وشاملة لـ "إيزي بي" ، مما يمكنهم من تقديم المزيد إلى المستهلكين والشركات المحلية من الوصول إلى الحلول الرقمية عن طريق تقديم أحدث وسائل الدفع الرقمية لهم. نحن في ثقة تامة بأن هذا الترخيص لشركة "إيزي بي" سيمكنهم من الانضمام إلي فيزا في دعم جهود حكومة مملكة البحرين لتنمية المدفوعات الرقمية ودفع الشمول المالي في المملكة ".

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