المنامة، البحرين – أعلنت شركة إيزي للخدمات المالية (إيزي بي)، المؤسسة المالية البحرينية الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات نقاط البيع والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية، عن فوزها بجائزة "الابتكار في تسوية العملات المستقرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من ماستركارد. وقد مُنحت هذه الجائزة تقديرًا للجهود الرائدة لشركة إيزي بي في تسوية العملات المستقرة في الوقت الفعلي وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية للتجار والشركاء في جميع أنحاء المنطقة.

وفي تعليقه على هذه الجائزة المرموقة، صرح السيد نايف توفيق العلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيزي بي قائلا: "إن الفوز بجائزة ماستركارد إيدج يأتي تقديرًا لجهودنا الدؤوبة في تحقيق قيمة حقيقية للتجار من خلال حلول الدفع الآمنة، والمتوافقة مع اللوائح التنظيمية، والقادرة على مواجهة تحديات المستقبل. ولاشك أن هذا الإنجاز يعزز مساعينا الجادة نحو تطوير تكنولوجيا المدفوعات التي تمكّن الشركات وتسهم في دعم الشمولية المالية في المنطقة."

وأضاف السيد نايف بأن هذه الجائزة تعكس النموذج الذي تطبقه إيزي بي والقائم على التعاون مع الشبكات، وجهات الإصدار، وبوابات الدفع، والجهات التنظيمية: "يلعب شركاؤنا دورًا هامًا في تعزيز وتطوير إمكانياتنا. ومن خلال التعاون معًا، فإننا نصبح قادرين على تحويل البنية التحتية للأجيال القادمة إلى مزايا ملموسة للتجار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

ومن جانبه، قال آدم جونز، رئيس قسم غرب الجزيرة العربية في ماستركارد: "إننا سعداء بتكريم إيزي بي على إنجازاتها في مجال العملات المستقرة. وفي الربع الأخير من العام، كانت إيزي بي أول شركة تنضم إلى اتفاقية تمكين عمليات التسوية باستخدام عملة USDC من خلال تعاوننا مع سيركل، مما يرسي معايير جديدة للتسوية الرقمية في المنطقة. إن علاقاتنا الوطيدة والطويلة مع إيزي بي تعكس النجاح الذي يمكن تحقيقه من تعاون مؤسستين رائدتين يملكان رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار المالي."

وكانت شركة إيزي بي قد تعاونت في أوائل هذا العام مع ماستركارد لإطلاق خدمة "إدارة مستحقات ماستركارد" في البحرين، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز المدفوعات بين الشركات في أنحاء المملكة، ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في البحرين.

وتواصل إيزي بي دورها الرائد في تعزيز الخدمات المالية في البحرين، مع دعم عمليات قبول وتسوية العملات المشفرة عبر التكنولوجيا المتطورة. كما تسهم خدماتها الواسعة لنقاط البيع والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية في رسم معالم الطريقة التي تقوم بها الشركات بالتعامل والتسوية والنمو، مؤكدة دور الشركة الفعال في بناء مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة.

-انتهى-

