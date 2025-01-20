تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتزويدهم بفرص تمويل واعدة على أجهزة نقاط بيع إيزي بي

فرصة واعدة لسد الفجوة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المنامة، مملكة البحرين، تشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البحرين نقلة واسعة في الحصول على حلول تمويل مصممة حسب احتياجاتهم الخاصة، وذلك بفضل الشراكة المثمرة بين شركة إيزي للخدمات المالية (إيزي بي)، المؤسسة المالية البحرينية الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات نقاط البيع والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية، وشركة ترابط، منصة الخدمات المصرفية المفتوحة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويساهم هذا التعاون في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتوفير خيارات تمويل مبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وذلك باستخدام أجهزة نقاط البيع من إيزي بي.

تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءًا هامًا من الاقتصاد البحريني، حيث تساهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوظف 36% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وبالرغم من دورها الهام، تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عوائق كبيرة في الحصول على التمويل بسبب قيود الخدمات المصرفية التقليدية، بما في ذلك طول الإجراءات، ومعايير الأهلية الصارمة. ولهذا، يبرز دور هذه الشراكة في سد الفجوة القائمة بسبب هذه التحديات، وذلك من خلال الاستفادة من أنظمة تكنولوجيا التمويل المدمجة والمبتكرة التي تساعد على دمج أنظمة نقاط البيع في المؤسسات المالية، لضمان سرعة التأكد من أهلية المؤسسات للحصول على التمويل، فضلا عن تسريع عمليات اتخاذ القرار. وتساهم هذه الحلول في تحسين إجراءات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، مما يتيح لها تحقيق النمو، ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعتمد هذه الشراكة على المشاريع والمبادرات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث تتعاون شركة ترابط مع منصة جيديا في السعودية لتوفير حلول تمويل مماثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. ومن خلال جلب هذه المبادرات والرؤى إلى البحرين، فإن هذا التعاون بين شركتي ترابط وإيزي بي يهدف إلى سد الفجوة في بيانات نقاط البيع مع توفير التحليلات ومحركات اتخاذ القرارات الائتمانية لمواجهة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومساعدة الشركات المحلية على تحقيق النمو والازدهار.

دعم التنمية الاقتصادية في البحرين

في إطار رؤية 2030 لمملكة البحرين، يشكل نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحلول المالية المبتكرة محاور رئيسية لاستراتيجية الاقتصاد الوطني. ويهدف التعاون بين ترابط وإيزي بي إلى دعم هذه الأهداف الوطنية، والاستفادة من الحلول المتطورة لمنصة ترابط، ومن ثم المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين، وتعزيز جهود تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترابط: "نؤمن في ترابط بقدرة التكنولوجيا على إحداث التحول الملموس فيما يتعلق بالفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسعى دائمًا إلى اكتشاف الطرق التي تعزز الابتكار والشمول المالي في منطقة الخليج." وأضاف: "إن تعاوننا مع إيزي بي في البحرين أكثر من مجرد سد الفجوة، إنه يساهم في خلق إمكانيات جديدة للشركات الصغيرة وإتاحة الفرصة لها لتحقيق النمو في اقتصاد عالي التنافسية. ومن خلال الاستفادة من إمكانيات منصة ترابط، فإننا لا نسعى إلى توفير الحلول المبتكرة فقط، بل أيضًا تعزيز المرونة ودعم تطلعات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينه من المساهمة الفعالة في تحقيق التقدم الاقتصادي في المملكة."

ومن جانبه، أكد السيد نايف توفيق العلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيزي بي، هذا الرأي قائلا: "تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لاقتصاد المملكة، ونفتخر بالتعاون مع ترابط لتقديم حلول التمويل المبتكرة التي تتصدي للتحديات التي تواجهها تلك المؤسسات. ومن خلال تقييم منظومة الشراكات والاستفادة من البنية التحتية لنقاط البيع في إيزي بي، فإننا نخطو بخطوات واسعة ومثمرة نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولهم على التمويل بسهولة وكفاءة عالية."

بناء منظومة تساعد على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعد الشراكة بين ترابط وإيزي بي بمثابة التزام مشترك بتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. ومن خلال مواصلة البحث وإشراك شركاء المنظومة، فإن الشركتين تستهدفان إيجاد حلول سلسة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتتيح لهذه المؤسسات الحصول على التمويل اللازم لتحقيق النمو والنجاح.

30% مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي: مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، تقرير مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2023.

36% من إجمالي القوى العاملة: غرفة تجارة وصناعة البحرين، دراسة عن القوى العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2023.

نبذه عن ترابط

شركة "ترابط" هي من أبرز منصات المصرفية المفتوحة الخاضعة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعمل على الربط بين شبكات البنوك وشركات التقنية المالية في المنطقة عبر واجهات برمجة التطبيقات API، وتوفر أدواتٍ متقدمة لتوزيع الخدمات المالية المخصصة وتسهيل استخدامها.

تدعم "ترابط" المؤسسات المالية في بناء منظومة متكاملة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك مكاتب في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. استهلت "ترابط" عملها في ديسمبر 2019، حينما أطلقت بنيتها التحتية لواجهات برمجة التطبيقات API، وسرعان ما أصبحت شريك التكنولوجيا الموثوق للمصارف الرائدة في البحرين والسعودية.

في أبريل 2022، أصبحت "ترابط" أول منصة للمصرفية المفتوحة تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. كما أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أيضاً في عام 2023 عن مشاركة "ترابط" في البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي. نجحت بعدها "ترابط"، وتحديداً في مايو 2023، في إغلاق جولة تمويل من السلسلة "أ" جمعت بها 32 مليون دولار، وكانت بقيادة "بيناكل كابيتال"، وبدعم من "فيزا" و"تايجر جلوبال" و"الجزيرة كابيتال".

في شهر سبتمبر 2024 استحوذت "ترابط" على شركة "فاين"، منصة المدفوعات اللحظية والمتخصصة في توفير خدمات عديدة في قطاع المدفوعات الرقمية والتي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها. وتتضمن هذه الصفقة الإستراتيجية الذي تمت الموافقة عليها من قبل كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تعزيز قدرة "ترابط" على توفير خدمات مالية أسرع ومتاحة على نطاقٍ أوسع في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.tarabut.com.

عن "إيزي باي"

تأسست "إيزي باي" في عام 2016 وحصلت على ترخيص من مصرف البحرين المركزي كمزود خدمات نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني. تقدم "إيزي باي" حلول دفع رقمية متطورة تسهّل على الأفراد والشركات إتمام المعاملات الإلكترونية بسهولة وأمان.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.eazypay.com

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